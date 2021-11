Huawei construit une vitrine iSuperSite en collaboration avec China Mobile Zhejiang et le China Mobile Design Institute

SHENZHEN, Chine, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ — La vitrine iSuperSite de Huawei, une coentreprise avec China Mobile Zhejiang et le China Mobile Design Institute à Hangzhou, a récemment été agréée.

Le site a été mis à niveau avec la solution iSuperSite de Huawei depuis août de cette année. Les six cabines d’origine ont été remplacées par une seule, minimisant ainsi la consommation électrique du réseau. Le site a ensuite été sélectionné comme site de démonstration écologique et économe en énergie par China Mobile Zhejiang dans le cadre de sa campagne de réduction des émissions de carbone. Le site modernisé permet non seulement de réduire de moitié les frais d’électricité et de 75 % les coûts d’exploitation et de maintenance, mais aussi de diminuer les émissions de carbone de huit tonnes par an.

Économies de 50 % et plus

Avant la reconstruction, le site comptait six cabines et six systèmes de refroidissement distincts avec des espaces d’installation et des systèmes d’alimentation individuels. Toutefois, cela s’est traduit par un encombrement important, une faible efficacité du système d’alimentation et une consommation d’énergie importante.

Après la mise en œuvre de la solution Huawei iSuperSite, les alimentations, les appareils et les batteries des six armoires existantes ont été intégrés dans une seule. 80 % de l’espace au sol est ainsi récupéré, ce qui permet l’installation d’un système de production d’électricité Huawei iPV pour fournir de l’énergie solaire. Par rapport au système de production d’énergie photovoltaïque traditionnel, l’iPV de Huawei affiche un rendement énergétique supérieur de 20 % et des économies d’électricité de 2 000 dollars par an, ce qui équivaut à une réduction des émissions de carbone de 8 tonnes. Avant la mise à niveau, les frais annuels d’électricité du site s’élevaient à environ 3 500 USD.

Le site modernisé fait écho à la campagne pour le pic de carbone et la neutralité carbone lancée par China Mobile le 15 juillet de cette année en termes d’économie d’énergie, de réduction de la consommation et de réduction des émissions de carbone. En ce qui concerne la campagne, China Mobile a résumé ses objectifs de développement futur en termes d’économie d’énergie, d’énergie propre et d’habilitation, et a défini les six voies suivantes : construire un réseau vert, promouvoir l’énergie verte, construire une chaîne d’approvisionnement verte, promouvoir les bureaux verts, renforcer l’habilitation verte et créer une culture verte.

Une batterie au lithium pour deux rôles

Pour garantir que la transmission du réseau n’est pas interrompue en cas d’incidents tels que la foudre ou les coupures de courant, une station de base de communication a besoin de chaînes de batteries de secours de différentes tailles.

Le Huawei iSuperSite remplace les batteries au plomb par des batteries intelligentes au lithium CloudLi, doublant ainsi la densité de puissance et transformant l’unité d’alimentation de secours traditionnelle en un système de stockage d’énergie intelligent. Plus important encore, la fonction d’auto-étalement intelligente de l’IA peut stocker de l’énergie pendant les périodes creuses et en décharger pendant les heures de pointe. Les économies d’électricité réalisées sur une année peuvent dépasser 1,5 milliard de dollars si tous les sites de communication de Hangzhou utilisent cette fonction (calculée sur la base du prix de l’électricité résidentielle présentant la plus petite différence entre les périodes de pointe et les périodes creuses).

En outre, Huawei réalise de manière innovante une gestion intelligente de l’énergie grâce à quatre fonctions : comptage intelligent, découpage de l’énergie de secours, définition du logiciel et audit de l’énergie, afin d’améliorer l’efficacité de la gestion, d’accélérer la réalisation des objectifs de réduction des émissions de carbone et de réduire les coûts de maintenance.

Le système d’alimentation intelligent prend également en charge l’O&M intelligente et à distance, ce qui permet de réduire les coûts d’O&M de 75 %, de déployer la 5G sans augmenter les OPEX et d’aider les opérateurs à s’engager dans une voie de développement durable impliquant des économies d’énergie, une réduction de la consommation et une réduction du carbone.

La convergence de la 5G, du cloud computing, de l’edge computing et des technologies d’IA dans le contexte de la « nouvelle infrastructure » a présenté un éventail diversifié de possibilités de transformation numérique. L’énergie, en tant que pierre angulaire d’une société numérique, donnera un élan au développement de l’économie numérique. Dans le cadre des objectifs nationaux de la Chine, qui consistent à atteindre un pic de carbone d’ici 2030 et à parvenir à la neutralité carbone d’ici 2060, diverses industries sont sur le point de subir une vaste et profonde transformation systématique. La conservation de l’énergie, la réduction de la consommation et la réduction des émissions de carbone sont essentielles pour assurer le développement durable de l’industrie des communications.

La solution Huawei iSuperSite intègre des technologies numériques, d’électronique de puissance et de TIC, ce qui aide les opérateurs à moderniser et à reconstruire les sites existants tout en économisant de l’énergie et de l’espace. Cette solution répond non seulement aux exigences de la couverture rapide des réseaux de communication à l’ère de la 5G, mais elle minimise également la consommation d’énergie, ce qui permet aux transporteurs d’atteindre leurs objectifs en matière d’émissions de carbone et de construire ensemble un avenir vert.

