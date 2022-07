Huawei lance une solution de banque numérique 2.0 fondée sur la plateforme Temenos

La banque numérique, une tendance mondiale

Confrontées à une concurrence féroce face aux géants de l’Internet, les banques passent du statut de fournisseurs de services financiers traditionnels à celui de fournisseurs de nouveaux services financiers numériques basés sur l’écosystème du secteur. Les nouvelles technologies, telles que les solutions natives du cloud, l’API ouverte et le big data, ainsi que le nouvel environnement économique ont poussé la banque numérique à être ouverte, intelligente et dotée d’une capacité d’intégration transparente.

Les banques doivent passer au numérique pour répondre aux nouvelles exigences des nouvelles situations, et la banque numérique est un choix inévitable. En effet, les banques numériques du monde entier ont connu une croissance exceptionnelle ces dernières années. Selon les statistiques de la nouvelle base de données bancaire de Simon-Kucher, 153 banques numériques ont émergé en 2020 et 2021, et ce nombre continuera d’augmenter à l’avenir.

Huawei lance sa solution de banque numérique 2.0, fondée sur la plateforme ouverte Temenos, qui soutient la transformation de l’architecture et l’innovation commerciale des banques.

Au cours du sommet, Huawei a présenté sa solution de banque numérique 2.0, fondée sur la plateforme ouverte Temenos. Cette nouvelle solution de banque numérique est une mise à niveau et fait appel à la plateforme ouverte Temenos pour les services bancaires composables afin de fournir des fonctionnalités bancaires de base et des capacités de données natives du cloud. La solution permet le lancement rapide de banques numériques et aide les grandes banques à accélérer leur modernisation dans le cloud, Ce qui améliore considérablement l’efficacité du déploiement et la satisfaction du client.

La solution de banque numérique 2.0 permet une intégration et un déploiement rapides des services sur la base d’une architecture native du cloud, qui procure aux banques des fonctions bancaires essentielles. La solution présente les principales caractéristiques suivantes :

Préintégration : Cette solution certifiée avec Temenos et d’autres partenaires du secteur propose un ensemble complet de fonctions de banque numérique pour les clients dans différentes situations commerciales, telles que la banque de détail, la banque d’entreprise, la banque islamique, etc. Agilité : La solution fournit des services bancaires composables qui permettent de développer et de reproduire de nouveaux services par simple assemblage. Parallèlement, le système natif du cloud est hautement évolutif et rentable, et nécessite un investissement initial moindre. Accessibilité : La plateforme fournit des API ouvertes pour l’invocation et l’intégration de tiers. Elle enrichit l’écosystème et prend en charge davantage de situations commerciales. Tout cela se traduit par une amélioration de l’efficacité opérationnelle du système et de la satisfaction des utilisateurs.

Neo Gong, directeur principal des solutions de l’entreprise Huawei BG Digital Finance, a déclaré : « La banque numérique 2.0 peut être proposée dans le modèle de base SaaS ou sur le cloud. Cette solution aide les clients à améliorer l’efficacité de leurs opérations commerciales et la gestion des coûts, afin qu’ils puissent se concentrer davantage sur l’innovation de leurs services et le développement de leur écosystème. Fondée sur la collaboration avec Temenos, une plateforme ouverte de premier plan pour les services bancaires composables, cette solution fournit aux banques une importante fonctionnalité bancaire de base. »

Grâce à la mise en place d’une fondation sur le cloud agile, flexible, sécurisée et fiable, et à l’intégration avec des partenaires pour créer des solutions financières basées sur des situations, Huawei s’engage à promouvoir davantage le développement et l’innovation des services financiers, en façonnant ensemble une finance plus intelligente et plus durable.

À propos du Huawei Intelligent Finance Summit 2022

Le Huawei Intelligent Finance Summit est l’événement phare annuel de Huawei pour le secteur financier international. Le HiFS 2022 se déroule du 20 au 22 juillet à Singapour. Avec pour thème « Façonner une finance plus intelligente et plus durable », le Huawei Intelligent Finance Summit réunit des personnalités, des leaders d’opinion, des experts universitaires et des praticiens innovants du secteur financier mondial pour échanger sur la manière de façonner la finance durable et numérique au regard de la future tendance de développement du secteur financier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://e.huawei.com/en/ special_topic/Industry/ finance/2022-finance-summit