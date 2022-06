Inventus Power reçoit la certification ECE R100 pour ses batteries PROTRXion à force motrice

La certification valide la sécurité et la fiabilité des batteries lithium-ion PROTRXion 48V pour l’alimentation des véhicules électriques routiers à faible vitesse

WOODRIDGE, Ill., 13 juin 2022 /PRNewswire/ — Inventus Power, un leader mondial des systèmes de batterie avancés, a annoncé aujourd’hui avoir reçu la certification ECE R100 (Rev 3) pour son module de batterie lithium-ion (Li-ion) PROTRXion™ de 48 volts. Conformément à la réglementation ECE n° 100.03, le modèle M-48V60-TRX d’Inventus Power répond aux « exigences de sécurité relatives au système de stockage d’énergie électrique rechargeable (REESS) des véhicules routiers des catégories M et N équipés d’une chaîne de traction électrique ».

« L’obtention de la certification ECE R100 représente une étape importante pour notre entreprise. Elle témoigne non seulement de la conception avancée de nos batteries et de nos capacités de fabrication, mais nous permet également d’étendre notre présence sur le marché européen des véhicules électriques à faible vitesse homologués pour la route », a déclaré Oliver Bald, directeur principal du développement commercial EMEA chez Inventus Power.

Les batteries PROTRXion Li-ion d’Inventus Power sont conçues pour répondre à divers besoins d’électrification du marché qui ne sont pas satisfaits par des sources d’alimentation telles que les moteurs à combustion, les batteries au plomb et autres technologies conventionnelles. Avec des modèles initiaux lancés en 2020 pour cibler des marchés clés tels que la manutention, les plateformes élévatrices, le nettoyage professionnel, la robotique et les véhicules électriques à faible vitesse, la gamme de produits s’étend également pour prendre en charge des applications à forte puissance.

« À ce jour, nous avons certifié notre modèle M-48V60-TRX selon la réglementation ECE R100 Rev 3, mais notre feuille de route produit indique plusieurs autres modèles qui seront également certifiés ECE R100 dans les mois à venir », a déclaré Phu Tran, directeur de la gestion mondiale des produits. « L’obtention de la certification ECE R100 garantit à nos clients OEM et du marché secondaire européens que nos batteries peuvent être utilisées en toute sécurité dans une variété d’applications de véhicules électriques à basse vitesse. »

La batterie M-48V60-TRX constitue une solution de batterie intelligente, robuste et très performante pour les applications motrices lourdes et est évolutive jusqu’à 31 kWh. En plus de la certification ECE R100, la batterie M-48V60-TRX est certifiée ECE R10, UL2271, IEC62133, IEC62619, IEC60730 classe B, FCC classe B, CE et UN38.3.

Pour plus d’informations, visitez le site inventuspower.com/PROTRXion ou envoyez un courriel à info@inventuspower.com .

À propos d’Inventus Power :

Inventus Power est un leader mondial dans le domaine des systèmes de batterie avancés, spécialisé dans la conception et la fabrication de systèmes d’alimentation de haute qualité, fiables et innovants pour une large gamme d’applications portables, mobiles et stationnaires.

Pour plus d’informations sur nos produits, notre expérience et nos capacités, visitez le site inventuspower.com et suivez @inventuspower.