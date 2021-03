LAS VEGAS, 03 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — via InvestorWire — ISW Holdings, Inc. (OTC : ISWH) (« ISW Holdings » ou la « Société »), un portefeuille diversifié composé de secteurs d’activité essentiels qui répondent aux demandes de produits de consommation sur les marchés décentralisés, a le plaisir d’annoncer que, suite à la signature d’accords d’hébergement avec Bit5ive LLC, basée à Miami, en Floride, et Scrubgrass Generating Company, LLP, basée à Kennerdell, en Pennsylvanie, la Société a triplé avec succès sa flotte active de minage de cryptomonnaies avec l’ajout de deux (2) nouveaux centres de données POD5IVE.

La Société exploite désormais un total de trois centres de données POD5IVE et prévoit une accélération record des flux de trésorerie, de la croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité.

Le centre de données POD5IVE, produit en partenariat avec Bit5ive, est basé sur une conception évolutive. Ses caractéristiques comprennent :

Puissance de minage active : 62-92 Th/s en fonction des mineurs.

Taux de hashage SHA 256 : actuellement 6 557,28 TH/s.

Quantité par POD5IVE : 3 x 280-360.

Selon chaque mineur, 1 x 280 et type de mineur : 3 x jusqu’à S17/T17, 1 x jusqu’à S19/T19.

Capacité énergétique : chaque POD5IVE peut correspondre à 2 x 800 A, 2 x 1 000 A ou 2 x 1 200 A.

Capacité énergétique totale par POD5IVE : 4 x 920 038,40 Watts (le site actuel utilise un fusible 800 A par service).

Taille du conteneur : 40′ x 8′.

Rayonnage : 3 x avec 10 racks de taille moyenne, 1 x avec 4 grands racks.

Tension : 415 V triphasée.

Ventilation : débit d’air passif avec un refroidisseur par évaporation à température contrôlée (133 000 CFM au total chacun).

Disjoncteurs intelligents numériques, surveillance de l’alimentation virtuelle, redémarrage automatique et protection de la puissance.

Système de verrouillage de porte (recirculation d’air chaud automatisée) : serrures de base avec clés.

Prix d’achat par POD : 168 000 $.

Fabrication et livraison : 10 à 12 semaines.

Capacité principale : 280 pour S19/T19.

Alonzo Pierce, président d’ISW Holdings et du conseil de la société, a déclaré : « Nous avons maintenant triplé notre activité de minage avec l’ajout de deux nouveaux pods de minage POD5IVE. La Société continuera d’ajouter des ressources importantes à notre flotte au cours des prochains trimestres. Nous construisons également un palmarès précieux avec nos pods de minage, qui valideront la forte valeur présentée lors de notre prochaine phase, au cours de laquelle nous commencerons à commercialiser le centre de données Proceso POD5IVE en tant que solution autonome de minage de cryptomonnaies à haut rendement et à faible entretien. »

À propos d’ISW Holdings

ISW Holdings, Inc., par le biais de ses opérations internes et de ses partenariats stratégiques, a investi dans des opérations croissantes ciblant les secteurs de la santé à domicile, de la télésanté, de l’extraction de cryptomonnaies et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. L’expertise de la Société réside dans le développement stratégique des marques, la facilitation précoce de la croissance, ainsi que l’identité des marques grâce à un processus exclusif de passation de marchés. La direction aide ses sociétés propriétaires à progresser dans les étapes critiques du développement de marché, qui comprennent la conceptualisation, les stratégies de commercialisation, l’ingénierie, l’intégration de produits et l’efficacité de distribution.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site www.iswholdings.com .

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives impliquant intrinsèquement des risques et des incertitudes. Ces déclarations concernent des événements futurs ou notre performance financière future. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes tels que « pourrait », « peut », « fera », « devrait », « s’attend à », « prévoit », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « potentiel » et la forme négative de ces termes ou d’autres termes comparables. Bien que ces énoncés prospectifs, et toutes les hypothèses sur lesquelles ils reposent, soient formulés de bonne foi et reflètent notre jugement actuel concernant l’orientation de nos activités, les résultats réels varieront presque toujours, parfois de manière significative, par rapport à toute estimation, prédiction, projection, hypothèse ou autre performance future suggérée dans le présent rapport. Sauf si la loi en vigueur l’exige, nous n’avons l’intention de mettre à jour aucun des énoncés prospectifs afin de les aligner sur les résultats réels. Les investisseurs doivent se référer aux risques divulgués dans les rapports de la Société déposés de temps à autre auprès d’OTC Markets (www.otcmarkets.com).

