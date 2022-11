J&T Express annonce que Lionel Messi est l’ambassadeur mondial de la marque

À l’instar de J&T Express, qui s’engage à aider en permanence les communautés locales dans lesquelles il opère, Messi croit fermement à la nécessité de rendre à la société ce qu’elle lui a donné, comme en témoigne la contribution de l’attaquant en tant que meilleur buteur. Messi attribue ses performances, tant sur le terrain qu’en dehors, en grande partie à l’effort de collaboration de son équipe. Cette démarche s’inscrit dans le droit fil des efforts déployés par J&T Express pour apporter les meilleures solutions technologiques à ses clients sur tous ses marchés mondiaux, grâce à la collaboration avec des partenaires de réseau locaux.

Dans le cadre de son partenariat avec J&T Express, Messi fera mieux connaître J&T Express, non seulement en tant que fournisseur logistique de premier plan, mais aussi en tant que spécialiste du commerce électronique à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’en tant que véritable champion et praticien de l’esprit « mieux ensemble ».

Rachel Liu, directrice mondiale de la marque de J&T Express, a déclaré à propos de cette annonce : « Nous sommes honorés et ravis de collaborer avec Lionel Messi en tant qu’ambassadeur mondial. C’est un athlète générationnel dont l’éthique de travail, l’humilité et le dévouement correspondent aux valeurs que nous véhiculons chez J&T Express. Par son courage et ses réalisations, Messi est une source d’inspiration pour beaucoup. Cela reflète parfaitement nos valeurs de construction d’une entreprise bienveillante, responsable et durable. »

« J&T Express a accompli des réalisations remarquables depuis son lancement. Nous partageons de nombreuses similitudes dans notre passion et notre détermination à ne jamais cesser de nous améliorer. Tout comme le sport du football unit des millions de personnes à travers le monde, J&T Express cherche à développer des solutions logistiques pour connecter ses clients au monde. Je suis impatient de faire partie de ce projet », a déclaré Messi.

J&T Express et Messi vont ensemble accroître la popularité de la marque et promouvoir une meilleure connaissance des offres de J&T, qui cherche à contribuer à la transformation de la chaîne de valeur des services logistiques.

L’arrivée de Messi au sein de J&T Express marque le début d’une série de campagnes de marketing et de médias sociaux sur le thème #JTBetterTogether, entre autres activités, que le prestataire de services logistiques prévoit de mener à l’occasion des fêtes de fin d’année et de la nouvelle année.

À propos de J&T Express

J&T Express est un prestataire de services logistiques mondial qui possède des entreprises de livraison express de premier plan en Asie du Sud-Est et en Chine, le marché le plus important et à la croissance la plus rapide au monde. Fondé en 2015, le réseau de J&T Express s’étend sur 13 pays, notamment l’Indonésie, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, le Cambodge, Singapour, la Chine, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Mexique, le Brésil et l’Égypte. Adhérant à sa mission « axée sur le client et l’efficacité », J&T Express s’engage à fournir aux clients des solutions logistiques intégrées grâce à des infrastructures intelligentes et à un réseau logistique numérique, dans le cadre de sa stratégie mondiale visant à connecter le monde avec une efficacité optimisée et à apporter des avantages logistiques à tous.

