Ce capital contribuera à accélérer la croissance de JW Player et à étendre sa plateforme déjà robuste, offrant contrôle et indépendance aux clients dans l’économie de la vidéo numérique

NEW YORK, 25 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — JW Player , la plus importante plateforme de logiciels vidéo et de connaissances tirées des données, a annoncé aujourd’hui avoir levé un financement de série E de 100 millions de dollars auprès de LLR Partners. Ce dernier investissement survient directement après une croissance record du streaming vidéo et une forte rentabilité au cours des 12 derniers mois. Grâce à ce financement, JW Player accélèrera l’innovation des produits pour répondre aux demandes en rapide évolution des clients dans l’environnement de la vidéo numérique d’aujourd’hui, étendra sa présence mondiale de mise sur le marché en matière de partenariats de distribution, de ventes et de marketing et continuera de croître et d’investir dans la création d’une équipe de classe mondiale.

Cette ronde de financement fait suite à la récente acquisition par JW Player de VUALTO , un fournisseur de premier plan de solutions de diffusion de vidéo en direct et à la demande et de gestion des droits numériques (DRM, Digital Rights Management), qui a approfondi l’offre de la société auprès des diffuseurs mondiaux. Dans les jours qui ont suivi l’acquisition, JW Player a connu une hausse et un afflux considérables des ventes et pipelines, en particulier dans les régions LATAM et APAC.

Lancée sous la forme d’un lecteur vidéo open source extrêmement populaire, la plateforme vidéo pilotée par API de JW Player permet aujourd’hui à des centaines de milliers de clients de contrôler et d’exploiter de manière indépendante leurs applications vidéo mobiles, OTT et Web à l’échelle mondiale. Point important : JW Player comprend des services et des connaissances uniques pilotés par les données pour permettre aux clients de se développer et d’interagir plus efficacement avec leur public et de générer des revenus supplémentaires grâce à leurs investissements vidéo. Rien que l’année dernière, le streaming vidéo de la société a augmenté de près de 200 %, tandis que sa diffusion en direct a augmenté de plus de 400 %.

Ce financement arrive alors que la consommation de vidéo numérique continue à s’étendre au grand public. La vidéo représente désormais plus de 80 % de l’ensemble du trafic sur Internet, et selon les données de JW Player, les gens consomment plus de deux heures de vidéo numérique chaque jour, soit une augmentation de 40 % depuis le début de l’année 2020. En conséquence, une stratégie de vidéo numérique est devenue « incontournable » non seulement pour les sociétés de médias, mais également pour les organisations de tous types, y compris de fitness, d’e-commerce, de sports et d’e-learning, entre autres. Ces entreprises ont toutes sortes de besoins, il leur faut une plateforme vidéo flexible qui leur permette d’interagir avec leur public sur les écrans de leur choix, et elles demandent à tirer un RSI quantifiable de leurs investissements vidéo. Compte tenu de cette dynamique, le marché potentiel est en bonne voie pour passer de 14 milliards de dollars aujourd’hui à 50 milliards de dollars d’ici 2027, soit un TCAC de 20 %.

« La vidéo est entrée dans un âge d’or, et nous vivons désormais dans l’économie de la vidéo numérique. En combinant notre technologie de plateforme vidéo facile à utiliser avec nos connaissances uniques tirées des données contextuelles et relatives à la consommation, JW Player possède un avantage distinct pour aider ses clients à développer leur audience, créer des expériences vidéo de classe mondiale sur n’importe quel écran et, surtout, générer plus de revenus », a déclaré Dave Otten, PDG et cofondateur de JW Player. « Alors que nous entamons cette prochaine phase, nous sommes ravis de nous associer à LLR. L’équipe de LLR apporte des décennies de soutien et d’expertise inégalés dans des entreprises de logiciels en pleine croissance révolutionnant le secteur, et elle nous aidera indubitablement à accélérer notre réussite alors que nous poursuivons ensemble cette énorme opportunité de marché. »

« JW Player est à l’avant-garde de l’innovation vidéo numérique depuis que le fondateur Jeroen Wijering a créé le lecteur vidéo original de YouTube en 2008. Aujourd’hui, la société propose la plateforme de technologie, de publicité et d’analyse de données la plus complète de l’écosystème de la vidéo numérique », a déclaré David Reuter, associé chez LLR Partners. « Nous sommes impatients de nous associer à l’équipe de JW Player alors qu’elle élargit sa plateforme et continue à améliorer la façon dont les marques peuvent héberger, diffuser et monétiser des vidéos. »

À propos de JW Player

JW Player est la plus importante plateforme de logiciels vidéo et d’informations tirées de données qui apporte aux clients l’indépendance et le contrôle dans l’économie de la vidéo numérique d’aujourd’hui. Lancée en 2008 en tant que lecteur vidéo open source extrêmement populaire, la plateforme technologique de JW Player alimente désormais la vidéo numérique pour des centaines de milliers d’entreprises, dont la moitié des 50 plus grands sites de comScore aux États-Unis, des diffuseurs de premier plan à travers l’EMEA, l’APAC et l’Amérique latine. Chaque mois, 1 milliard de téléspectateurs, soit un tiers de l’ensemble des internautes, consomment des vidéos sur la technologie de JW Player à travers 2,7 milliards d’appareils, engendrant une consommation inégalée et puissante et un graphique de données contextuelles qui aide les clients à accroître leur audience et à générer des vidéos incrémentales à partir de vidéos numériques. La société a son siège social à New York, et possède des bureaux à Londres et à Eindhoven. Rendez-vous sur le site sitehttp://www.jwplayer. com .

À propos de LLR Partners

LLR Partners est une société de capital-investissement sur le marché intermédiaire qui investit dans les secteurs de la technologie et de la santé. Nous collaborons avec nos sociétés de portefeuille pour identifier et exécuter les initiatives de croissance clés et aider à créer de la valeur à long terme. Fondée en 1999 et avec plus de 5 milliards de dollars collectés à travers six fonds, LLR est un fournisseur flexible de capitaux propres pour la croissance, les recapitalisations et les rachats. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.llrpartners. com/ .

