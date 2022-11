KlasJet acrescenta o Boeing 737 BBJ2 à sua frota exclusiva

KlasJet adds Boeing 737 BBJ2 to its exclusive fleet

LONDRES, Nov. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Em 2021, o mercado mundial de jatos comerciais era de US$ 25,87 bilhões e deverá atingir US$ 38,34 bilhões até 2029, crescendo a uma CAGR de 4,06 %. Os jatos comerciais realizaram 3,3 milhões de voos em todo o mundo em 2021, o maior número registrado em um único ano, e 7% a mais do que o recorde anterior em 2019. As estatísticas de jatos privados indicam uma frota global de 21.929 aeronaves registradas.

Para expandir o portfólio de produtos da KlasJet, um charter corporativo baseado na UE e prestador de serviços ACMI (avião, tripulação, manutenção, seguro) está acrescentando o jato Boeing BBJ2, MSN 32971, à sua frota. A aeronave deverá iniciar suas operações em meados de abril de 2023 e sua base será em Dubai. O agente de vendas geral desta aeronave será o escritório da Chapman Freeborn nos EAU em Dubai.

O Boeing 737 BBJ2 é mais uma excelente aquisição da frota exclusiva de aeronaves privadas da KlasJet, pois está preparado para atender às necessidades específicas dos clientes de alto poder aquisitivo que viajam em grupos menores. “Enquanto nossas outras aeronaves Boeing 737 VIP com 56-68 assentos são ótimas para grupos maiores, tais como equipes esportivas, delegações de executivos e políticos, o B737 BBJ2 servirá como uma opção incrível para famílias abastadas, representantes do governo, presidentes, famílias reais e importantes delegações de executivos. Atualmente, a aeronave está no centro de acabamento JetMS Completion do Avia Solutions Group, onde o interior do jato será totalmente renovado”, explica Rita Domkute, CEO da KlasJet.

Os serviços de fretamento de jatos executivos são muito requisitados em todo o mundo, pois grandes grupos podem viajar desfrutando de todas as vantagens da aviação executiva: tempo de voo flexível, serviço de luxo a bordo, assentos especiais e preço por assento semelhante aos assentos de classe executiva em companhias aéreas regulares. “Pretendemos que o recém-adicionado B737 BBJ2 nos permita fortalecer nossas posições no mercado do Oriente Médio em rápido crescimento, pois o jato é uma opção perfeita para pessoas de alto padrão que moram ou visitam a região regularmente”, ela compartilha.

O avião de 23 lugares é um projeto verdadeiramente requintado, com uma espaçosa área lounge, quarto a bordo e chuveiro. “O jato é projetado para atender até mesmo as necessidades mais sofisticadas de nossos clientes. É planejado pensando na conveniência e conforto dos passageiros, e o design é criado usando materiais de alta qualidade”, compartilha a CEO da KlasJet.

No início deste ano, a companhia aérea acrescentou a lista de serviços ACMI de passageiros, incluindo a crescente linha de fornecedores de capacidade de sua matriz, Avia Solutions Group.

Se você deseja mais informações ou gostaria de marcar uma entrevista com um de nossos representantes KlasJet, entre em contato com Vilma Vaitiekunaite por e-mail vilma.vaitiekunaite@aviasg.com ou pelo telefone +37061112789

Sobre a KlasJet

A KlasJet é uma empresa exclusiva de fretamento de jatos privados e corporativos, reconhecida como líder na oferta de voos de grupo personalizados em todo o mundo. Operando uma frota de jatos de projeto exclusivo com base em Vilnius, Lituânia, assim como aeroportos da Europa Ocidental e Oriental, África e Oriente Médio, a KlasJet oferece conforto, segurança e atenção aos detalhes desde o início.

A KlasJet controla 7 aeronaves corporativas e BBJ Boeing 737 de 23 a 68 assentos. Também oferece serviços de locação ACMI para companhias aéreas e operadoras de turismo ao redor do mundo que enfrentam desafios com horários de voo, planos de expansão e o fornecimento de aeronaves de apoio. A frota da empresa disponível para os serviços de locação ACMI compreende 6 unidades do Boeing 737-800 – cada uma com capacidade para 189 passageiros.

A KlasJet é um membro da família Avia Solutions Group, líder mundial em soluções de capacidade completa para companhias aéreas de passageiros e de carga. Seu vasto portfólio de serviços para clientes inclui ACMI, aviação charter e de carga, leasing e comércio de aeronaves, serviços MRO, aviação executiva e aquisição de companhias aéreas VIP, treinamento de pilotos e tripulação, serviços de recrutamento, além de vários serviços complementares que abrangem uma ampla gama de operações associadas. O Grupo administra mais de 100 escritórios e instalações de produção em todo o mundo.

Para mais informações, visite: www.klasjet.aero e www.aviasg.com

