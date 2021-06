La connectivité mondiale de Marine Online permet d’assurer un service complet de courtage maritime

Les ventes et les achats de navires ne sont pas affectés par la pandémie

SINGAPOUR, 4 juin 2021 /PRNewswire/ — Au cours des dix dernières années, le marché mondial du courtage maritime a bénéficié de la croissance de divers facteurs, notamment l’augmentation du commerce maritime mondial, la baisse des prix du pétrole, la croissance économique rapide et la hausse de la consommation d’énergie. Malheureusement, la pandémie a perturbé le secteur du transport maritime et s’est répercutée sur les ventes et les achats de navires.

Les restrictions de voyage ont rendu beaucoup plus difficile la tâche pour les acheteurs de trouver les bons navires. De même, la diminution du nombre d’acheteurs a contraint les vendeurs à céder leurs navires à perte. Le renforcement des contrôles de sécurité a contrecarré les inspections des navires, ce qui a encore plus menacé les ventes et les achats – amenant les acheteurs et les vendeurs à revoir leurs décisions.

Marine Online aide les acheteurs et les vendeurs à éviter que des perturbations ne surviennent dans la vente et l’achat de navires. Sans restriction sur le plan géographique, sa plateforme offre un vaste réseau qui permet de mettre efficacement en relation les acheteurs et les vendeurs. Les enquêtes peuvent également être effectuées par les prestataires de services agréés de Marine Online dans le monde entier à l’issue d’une transaction réussie.

Bharat Bahl, directeur des ventes et des achats de Marine Online, a souligné : « Dans ce contexte économique difficile, notre plateforme fait converger efficacement tous les acheteurs et vendeurs. En outre, notre vaste réseau de prestataires de services agréés est en mesure d’effectuer les enquêtes, les autorisations et autres services maritimes nécessaires, quel que soit l’endroit où se trouve le navire. L’équipe de professionnels expérimentés de Marine Online supervisera l’ensemble du processus, garantissant des transactions fluides et sécurisées. »

Marine Online est une plateforme centrée sur le client qui offre aux professionnels du secteur maritime des solutions efficaces pour la vente et l’achat de navires. À ce jour, Marine Online a effectué des transactions pour des acheteurs et des vendeurs dans le monde entier, notamment en Indonésie, en Chine, à Singapour et au Vietnam.

À propos de Marine Online (Singapore) Pte Ltd

Marine Online est la première plateforme intégrée à guichet unique au monde spécialisée dans les services maritimes pour le marché mondial. Créée en 2019, elle propose de nombreux services maritimes par le biais de sa plateforme révolutionnaire d’IA et de Big Data aux propriétaires de navires et de cargaisons de la région. Avec son portefeuille composé de 8 principaux services, Marine Online façonne l’avenir du secteur maritime en ayant recours à une technologie de pointe pour créer des opportunités commerciales et des échanges. Pour plus d’informations, visitez marineonline.com