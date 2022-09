La croissance du marché stimule la réorganisation de l’unité Integrated Cryogenic Solutions du Groupe Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

TEMECULA, Californie, 22 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Le groupe Clean Energy & Industrial Gases (le « Groupe ») de Nikkiso Cryogenic Industries, qui fait partie du groupe de sociétés Nikkiso Co., Ltd (Japon), est heureux d’annoncer la réorganisation de son unité Integrated Cryogenic Solutions (ICS). En raison de la croissance d’ICS et des opportunités de marché considérables en matière d’énergie renouvelable et verte, ICS sera désormais divisée en deux unités fonctionnelles à compter du 1er octobre 2022.

La nouvelle unité « Nikkiso Fueling and Solutions » continuera de stimuler la croissance commerciale du marché du ravitaillement en hydrogène, du marché du ravitaillement en gaz naturel, du système monté sur châssis et des systèmes clés en main. Mike Mackey (actuellement Vice-président principal d’ICS) sera président de Nikkiso Fueling & Solutions. Le personnel et les installations actuels d’ICS continueront de faire partie de cette nouvelle unité.

La nouvelle unité « Nikkiso Energy Infrastructure & Strategic Projects » (NESP) élargira les offres du groupe afin de fournir des solutions clés en main pour les infrastructures énergétiques, y compris les usines géothermiques, les systèmes de distribution d’hydrogène comprimé, les solutions de récupération d’énergie et les systèmes de ravitaillement offshore marins. Elle fournira également un soutien complet et clé en main aux usines Nikkiso Cosmodyne. Joseph Pak (actuel président d’ICS) occupera le poste de président de NESP.

Le département Nikkiso Expander Application Technique (NEAT), dirigé par le Dr Reza Agahi, fera partie de l’unité NESP.

« Ces changements sont en cours pour mieux servir nos clients et nous permettre d’étendre notre portefeuille de solutions pour la mission mondiale croissante de zéro émission », a déclaré Peter Wagner, PDG de Nikkiso CE&IG. « Ils soutiennent davantage notre vision consistant à “Diriger le changement vers un monde plus sain”. »

Avec ces changements, Nikkiso poursuit son engagement : avoir une présence à la fois locale et mondiale pour ses clients.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd’hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l’hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d’ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d’un groupe administré en commun comptant une vingtaine d’entités opérationnelles.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com.

Contact auprès des médias :

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com