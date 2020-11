La fabrication de piles électriques Lithium Werks continue de croître

AUSTIN, Texas et ENSCHEDE, Pays-Bas, 20 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Alors que l’année 2020 a créé de nombreux défis sans précédent pour toutes les entreprises du monde entier, Lithium Werks continue de fabriquer les meilleures piles lithium-fer brevetées Nanophosphate™ pour les marchés les plus exigeants.

Nos piles Nanophosphate™ 26650 sont utilisées comme piles individuelles ainsi que pour fabriquer des blocs-piles et des modules tels que nos modules-batteries Lithium Werks P40-24. Elles sont mises en œuvre par nos clients dans une grande variété d’applications d’alimentation, d’impulsion et de veille. Avec leur puissance, leur sécurité et leur durée de vie de premier plan sur le marché, nos piles LFP sont parfaites pour une utilisation dans de nombreuses applications critiques. Nos piles 18650 et 26650 sont utilisées dans des secteurs d’activité tels que le stockage d’énergie, les onduleurs, les technologies de communication, l’aérospatiale, les applications d’éclairage d’urgence et autres, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et les biens de consommation, pour n’en citer que quelques-uns. Il s’agit d’une activité clé pour notre organisation et d’une part croissante de notre portefeuille de produits.

Lithium Werks peut produire des millions de piles 18650 et 26650 par mois dans notre usine de fabrication ultramoderne en Chine. Grâce à la demande constante de nos prestigieux clients, à travers un large éventail d’applications, il n’est pas prévu d’interrompre la production de l’une ou l’autre pile avant très longtemps.

Pour en savoir plus sur nos piles électriques, consultez la page : https://lithiumwerks.com/ products/cells/

Contact :

lwmarketing@lithiumwerks.com