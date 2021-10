La toute première étude mondiale sur la diversité dans l’enseignement supérieur en management met en lumière les écarts de race et de genre

Selon le rapport, la participation des Afro-Américains dans les écoles de commerce américaines est plus élevée que celle de leurs homologues blancs, tandis que les femmes du monde entier demeurent sous-représentées, en particulier en Europe

RESTON, Virginie, 26 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Graduate Management Admission Council™ (GMAC™), une association mondiale d’écoles de commerce de premier plan, a publié aujourd’hui un rapport spécial intitulé « The Global Diversity of Talent – Attainment and Representation » (La diversité mondiale des talents – Réussite et Représentation), le premier guide de référence de ce genre destiné à mieux faire comprendre la représentation pour l’obtention d’un diplôme d’études supérieures en management (GME) dans le monde. Comprenant que les systèmes éducatifs du monde entier ont connu des perturbations en raison de la pandémie, le GMAC s’est tourné vers ses principales capacités de recherche alors que les universités cherchaient à s’adapter avec une attention renouvelée aux problèmes d’accès et d’équité des étudiants, ainsi qu’à la diversité et à la représentation en ce qui concerne la réussite dans l’enseignement supérieur. Le rapport fournit une vue d’ensemble globale, sept perspectives régionales et des rapports distincts pour 69 sites ou pays comptant environ 25 000 étudiants âgés de 20 à 34 ans et ayant obtenu un master en commerce, en administration ou en droit. En plus d’une annexe distincte qui passe en revue les données concernant 111 autres pays, il permet d’examiner également la représentation des femmes dans le monde et des groupes sous-représentés aux États-Unis.

« Au GMAC, nous reconnaissons qu’un corps étudiant diversifié en termes de genre, de race et d’origine nous élève tous car il crée une expérience étudiante plus riche et augmente la sensibilité aux problèmes qui affectent les autres », a déclaré Sangeet Chowfla, président-directeur général du GMAC. « Ce rapport, le premier état mondial du point de vue de l’industrie sur la diversité dans l’enseignement supérieur en management, vise non seulement à servir de guide informatif, mais aussi de base pour cibler la sensibilisation et défendre la valeur des diplômes d’études supérieures en commerce auprès des populations sous-représentées du monde entier. »

Principales conclusions

Les femmes ont du mal à être représentées au niveau des diplômés de commerce, prenant le plus de retard en Europe

À l’échelle mondiale, plus de femmes que d’hommes choisissent leurs études de premier cycle dans les domaines du commerce, de l’administration et du droit. 26,4 % des licences obtenues par les femmes sont dans ces domaines, soit un peu plus que pour les hommes (24,6 %). Toutefois, au niveau du master, les hommes (33,7 %) sont plus susceptibles d’étudier le commerce, l’administration et le droit que les femmes (29,4 %). Les données suggèrent que les femmes ont manifesté un intérêt plus important lorsqu’elles poursuivent un master, l’éducation ainsi que la santé et le bien-être étant deux autres disciplines populaires, en plus des écoles de commerce ou de droit.

On estime en outre que les femmes en Europe ne détiennent que 38,4 % des diplômes d’études supérieures en commerce dans la région, ce qui est nettement inférieur à la moyenne mondiale (44,8 %) et derrière l’Asie de l’Est et le Pacifique, où les femmes sont la majorité (51,7 %) des titulaires de diplômes supérieurs de commerce de la région. Comparativement à toutes les régions, l’Europe a la plus grande proportion de personnes âgées de 30 à 34 ans dans le pipeline GME à 41,8 % mais la plus petite part du pipeline GME âgée de 20 à 24 ans est à seulement 19,8 %, ce qui suggère que de nombreuses femmes en Europe choisissent de retourner aux écoles de commerce plus tard dans leur vie.

Les diplômés afro-américains dépassent leurs homologues blancs, stimulés par leur surreprésentation dans les programmes américains à but lucratif

La proportion de titulaires de diplômes d’études supérieures de management par rapport à la population en âge d’étudier, ou le taux de participation au GME, diffère parmi les sept groupes ethniques/raciaux américains étudiés dans le rapport : Indiens d’Amérique ou Autochtones d’Alaska, Américains d’origine asiatique, Noirs ou Afro-Américains, Hispano-Américains, Autochtones hawaïens ou autres Insulaires du Pacifique, autres/deux races ou plus, et Blancs. Bien que la perception commune soit que les Afro-Américains sont sous-représentés dans les programmes GME, ils affichent néanmoins un taux de participation GME de 3,0 %, surclassant ainsi leurs homologues blancs qui sont à 2,5 %.

« Il est intéressant de noter que les Afro-Américains sont surreprésentés dans l’enseignement supérieur en management relativement à la taille de leur population par rapport à d’autres groupes, bien que légèrement », a déclaré Sabrina White, vice-présidente de l’engagement scolaire et industriel au GMAC. « Selon une précédente étude du GMAC, les Afro-Américains représentaient 37 % des diplômes GME à but lucratif conférés en 2015-2016. Le fait que leur inscription dans des institutions à but lucratif dépasse celle des universités traditionnelles a peut-être contribué à leur surreprésentation dans le GME. »

La plupart des titulaires de diplômes en commerce viennent d’Asie tandis que l’Amérique latine bénéficie de la concentration en commerce la plus élevée parmi les titulaires de diplômes d’études supérieures

Parmi les sept régions étudiées, le plus grand nombre d’étudiants diplômés en commerce se trouve en Asie de l’Est et dans le Pacifique, région qui est également la plus grande source de titulaires de licences dans les domaines du commerce, de l’administration et du droit. Alors que la Chine et l’Inde, les deux géants asiatiques, contribuent le plus aux niveaux des diplômés et des étudiants en commerce, les États-Unis impressionnent par leur part substantielle au troisième rang dans les deux catégories. Le Pakistan et la Turquie sont deux autres inclusions notables dans les 10 premières sources, les diplômés en commerce représentant respectivement 28 % et 40 % du total des titulaires de licences du pays.

À l’échelle mondiale, sur plus de 61 millions de personnes supposées avoir obtenu un master, environ 24 % ont obtenu un diplôme GME. Par région, la plus forte concentration commerciale parmi tous les titulaires d’un master est observée en Amérique latine (33,1 %), au Moyen-Orient (27,6 %) et en Asie de l’Est et dans le Pacifique (26,6 %). En outre, deux pays de l’Amérique latine comptent plus de 60 % de femmes parmi la population étudiante de 20 à 34 ans qui sont supposées avoir obtenu un master en commerce, en administration ou en droit : la Colombie (65,6 %) et la République dominicaine (64,5 %).

À propos du rapport

Pour jeter les bases de cet effort révolutionnaire, le GMAC a tiré parti des dernières ressources de données mondiales de l’ensemble de données 2018 de la base de données internationale du Bureau du recensement des États-Unis, de la Banque mondiale, de l’UNESCO, de la CEE et de l’OCDE, pour fournir une base de référence pour l’étude de l’état de la diversité en ce qui concerne l’enseignement supérieur en management aujourd’hui. Des documents supplémentaires de descriptions nationales et régionales, ainsi que les indices de classement international 2020/2021 disponibles ont été inclus pour le contexte actuel. De plus amples détails sur le rapport complet, ainsi que d’autres séries d’études produites par le GMAC, sont disponibles sur gmac.com .

