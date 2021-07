La nouvelle entreprise fait accéder « Katmandu » et les PI partenaires aux marchés mondiaux par le biais de parcs à thème, de complexes hôteliers, de films, de séries épisodiques, de produits de consommation et davantage.–

La coentreprise avec Meliá Hotels International permet un accès à l’immobilier haut de gamme et une présence opérationnelle mondiale dans les principales destinations touristiques de 40 pays.

ORLANDO, Floride, 09 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Forte de la réussite de ses parcs à thème en Europe, de son équipe créative primée, de ses technologies brevetées et de son accès à l’immobilier mondial dans des destinations touristiques de premier ordre, Falcon’s Beyond Global™, LLC a été lancée en tant qu’entreprise entièrement intégrée pour promouvoir le divertissement expérientiel à travers le monde.

Jusqu’à présent, il s’est avéré presque impossible pour la plupart des franchises à PI de se déployer rapidement et en même temps sur l’ensemble des médias, des produits de consommation et surtout des parcs/lieux de divertissement à thèmes.

Boostée par la collaboration avec Meliá Hotels International, il s’agira de la seule entreprise de divertissement verticalement intégrée capable d’activer simultanément une propriété intellectuelle sur l’ensemble du spectre transmédia. Cela pourrait transformer le secteur de l’hôtellerie et du divertissement, qui représente 440 milliards de dollars.

Meliá, premier groupe hôtelier de loisirs au monde avec plus de 390 établissements dans 40 pays – dont un grand nombre dans des destinations balnéaires de premier choix – développe conjointement avec Falcon’s Beyond des combinaisons de parcs à thème avec complexe hôtelier dans des établissements phares sur plusieurs continents.

Falcon’s Beyond a été officialisé en mai dernier lorsque la société Falcon’s Creative Group, leader dans le domaine de la conception et de la planification d’attractions, s’est associée à Katmandu Group, société de divertissement à thème.

Cette puissante combinaison a permis de créer instantanément la seule source entièrement intégrée d’activations simultanées de propriété intellectuelle dans le domaine du divertissement, depuis le développement de médias en streaming jusqu’à l’acquisition de sites de parcs à thème, en passant par la planification générale, les projets brick and mortar, la conception d’attractions et de circuits immersifs, la création de produits dérivés et l’exploitation de parcs et de complexes touristiques de classe mondiale.

Expansion et évolution de la PI de Katmandu

Un premier objectif majeur de Falcon’s Beyond sera d’appliquer son modèle IP Expander™ à l’évolution rapide de sa propriété intellectuelle originale et exclusive « Katmandu », déjà populaire auprès des millions d’Européens qui ont visité le Sol Katmandu Park & Resort à Majorque en Espagne, ainsi qu’une liste croissante de camps pour enfants Katmandu dans les hôtels Sol de Meliá.

Le public est séduit par les récits intemporels de l’univers de Katmandou, où des personnages mythiques sont mis en scène dans des aventures captivantes, qui suscitent l’émerveillement à travers des royaumes imaginatifs et immersifs, des yétis insaisissables et un groupe d’aventuriers multiculturels.

Outre de nouveaux personnages, une série de vidéos en streaming et des produits dérivés, la PI de Katmandu déjà bien établie fera l’objet d’une expansion brick and mortar. Grâce à des capacités technologiques uniques, Falcon’s Beyond fera de Katmandu le premier parc à thème de classe mondiale dont toutes les attractions sont rattachées à une même histoire, « comme les chapitres d’une même légende », et liées numériquement aux expériences individuelles des visiteurs.

Le développement se poursuit sur d’autres parcs Katmandu situés sur les complexes hôteliers Meliá à Punta Cana, en République dominicaine, à Tenerife, en Espagne et dans d’autres destinations touristiques clés.

Permettre l’impossible

« Falcon’s Beyond Global représente la combinaison ultime d’un potentiel de narration illimité, d’une évolutivité immobilière agile et flexible et d’une expansion imaginative dans une multitude de catégories », a déclaré Cecil D. Magpuri, PDG de Falcon’s Beyond Global et fondateur du Falcon’s Creative Group. « Nous développons des expériences inclusives, axées sur la création d’histoires, que nous pouvons lancer sur le marché à une vitesse inédite, en éliminant les énormes difficultés auxquelles les franchises à PI et les développeurs sont confrontés lorsqu’ils essaient de réaliser cet exploit seuls. »

« Nous permettons réellement l’impossible », a déclaré Scott Demerau, président exécutif de Falcon’s Beyond Global et co-fondateur du groupe Katmandu. « Grâce à notre partenariat avec Meliá, nous avons créé un nouveau guide pour construire des parcs à thème rentables “grande expérience et petite empreinte”, allant des communautés de stations balnéaires aux espaces de divertissement à usage mixte. Falcon’s Beyond Global apporte à l’équation un complément complet d’expertise en matière de technologie, de conception et de médias. Ensemble, nous proposons quelque chose qui n’a tout simplement jamais été accessible aux entreprises auparavant. C’est un avantage considérable pour les développeurs, les PI émergentes et même les géants du divertissement. »

Création de parcs « grande expérience et petite empreinte »

Meliá Hotels et Katmandu Group se sont initialement associés en 2012 pour lancer à Majorque le Sol Katmandu Park & Resort à thème et compléter l’expérience des vacances à la plage en proposant du « divertissement avec des chambres ». Leur preuve de concept s’est hissée au sommet du portefeuille de Meliá Sol et a été désignée par les European Hospitality Awards comme le premier hôtel d’Europe pour l’innovation dans le service, parmi plus de 100 000 hôtels. Trivago Global a élu le complexe parc + resort n°1 en Espagne dans la catégorie « Voyage avec des enfants ». TripAdvisor a classé le Katmandu Park dans le top 3 des parcs d’Espagne trois années de suite, et dans le Travelers’ Choice Best of the Best 2020.

Falcon’s Beyond renforcera ce modèle unique et éprouvé de parcs à thème “grande expérience, petite empreinte” pour Katmandu et d’autres PI dans le monde, en tirant parti de la coentreprise avec Meliá, dont la présence opérationnelle mondiale permet le développement dans n’importe quelle destination touristique en Amérique, en Europe, en Asie et au-delà.Les droits sur d’autres PI importantes ont déjà été obtenus, et Falcon’s Beyond est en pourparlers avec d’autres pour déployer des expressions transmédia complètes à des vitesses inouïes. La société a travaillé sur des projets de planification générale et de conception totalisant plus de 100 milliards de dollars et a remporté de nombreux prix de conception pour ses attractions et expériences de classe mondiale.

Une alternative révolutionnaire aux méga-parcs

Les « méga-parcs à thème » traditionnels nécessitent au moins 6 à 8 ans de planification, des milliards d’investissements, des acquisitions immobilières difficiles, de nouvelles infrastructures de transport, une planification urbaine et 5 à 7 ans de construction.

Falcon’s Beyond offre une alternative révolutionnaire.

Les attractions et circuits exclusifs de Falcon sont des attractions innovantes de classe mondiale, axées sur la création d’histoires, et sont les premiers de leur genre. Ses technologies brevetées sont les seules à pouvoir créer des méga-parcs dans des parcs « grande expérience, petite empreinte », qui mettent à profit des terrains sous-utilisés sur des complexes existants dans des sites touristiques denses. Les parcs Falcon’s Beyond peuvent être déployés dans un délai de 24 à 36 mois pour une fraction minime du coût d’un méga-parc, avec l’expertise et le suivi de Falcon.

Un véritable disrupteur

« Meliá s’engage à proposer des expériences extraordinaires à ses clients dans le monde entier », a déclaré André Gerondeau, directeur de l’exploitation de Meliá Hotels International. « Les parcs à thème et complexes hôteliers Katmandu seront un élément essentiel de notre histoire à l’avenir, et nous pensons que cette initiative nous donne cinq ans d’avance sur le reste de l’industrie hôtelière en matière de “divertissement avec chambres”. Tout le monde chez Meliá est ravi de travailler avec les esprits créatifs et les experts en développement expérimentés de Falcon’s Beyond .»

« Falcon’s Beyond et son modèle d’activation de la PI sans précédent, imaginatif et déjà déployé, bouleversent complètement le paradigme établi de l’industrie du divertissement » , a déclaré Ken Faier, leader du secteur, fondateur d’Epic Story Media, une société de divertissement pour enfants axée sur les créateurs et offrant un service complet. « Nous avons vu directement ce que crée Falcon et nous sommes vraiment enthousiastes à l’idée d’entamer une collaboration de grande envergure. Il y a une forte demande de la part des familles qui recherchent des expériences excitantes appuyées sur une PI de haute qualité. »

Grâce à son expertise en matière d’expansion de la propriété intellectuelle, d’octroi de licences et d’expériences immersives, Falcon’s Beyond Global dispose d’un pouvoir sans précédent pour transformer des mondes imaginaires en réalité, en suscitant l’émerveillement du public et des visiteurs et en leur laissant des souvenirs inoubliables.

À propos de Falcon’s Beyond Global LLC

Basée à Orlando, en Floride, Falcon’s Beyond Global, LLC est une entreprise de développement de divertissement expérientiel de premier plan entièrement intégrée spécialisée dans l’expansion de la propriété intellectuelle. La société commercialise sa propre propriété intellectuelle et celles de ses partenaires sur les marchés mondiaux par le biais de parcs à thème, de complexes hôteliers, d’attractions, de technologies brevetées, de films, de séries épisodiques, de produits de consommation, de licences, etc. qu’elle possède et exploite. La société a remporté de nombreux prix de conception et fourni des services de conception dans 39 pays à travers le monde. Elle se compose de quatre divisions principales : Falcon’s Treehouse (planification et conception), Falcon’s Digital Media, Falcon’s Licensing, et Falcon’s Parks & Resorts. La création d’histoires est la force motrice de tous les projets Falcon’s Beyond, qui transforment des mondes imaginaires en réalité. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.falconsbeyondglobal. com

À propos de Meliá Hotels International

Fondée en 1956 à Palma de Majorque, en Espagne, Meliá Hotels International (MHI) compte plus de 390 hôtels ouverts, ou en cours d’ouverture, dans plus de 40 pays. Ils opèrent sous les marques Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá et TRYP by Wyndham. La société est un leader mondial des complexes hôteliers, et son expérience dans ce domaine lui a permis de devenir un leader sur le marché en pleine croissance des hôtels urbains inspirés par les loisirs. Le Sustainability Yearbook 2020, publié par S&P Global, a désigné Meliá comme l’une des entreprises hôtelières les plus durables au monde (médaille d’argent), et le Financial Times et Statista l’ont inscrite parmi les leaders européens du climat en 2021. Meliá Hotels International est également membre de l’IBEX 35 et il s’agit de la société hôtelière espagnole ayant la meilleure réputation d’entreprise, selon le classement Merco. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www. meliahotelsinternational.com

