Le produit candidat principal, ZB001, présente un potentiel de premier ordre en Chine pour les maladies de l’ophtalmopathie thyroïdienne

Progression rapide de sept programmes de pipeline, dont trois dans le monde entier, avec un potentiel de premier ordre dans les maladies auto-immunes et rares

Élargissement d’une équipe de direction avérée, composée de cadres chevronnés issus de l’industrie des sciences de la vie

Société fondée et initialement financée par Tellus BioVentures et Fairmount

HONG KONG et BOSTON, 23 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Zenas BioPharma (« Zenas ») a été lancée aujourd’hui en tant que société biopharmaceutique transfrontalière déterminée à devenir un leader mondial dans le développement et la fourniture de traitements immunitaires aux patients en Chine et dans le monde entier.

Zenas a été fondée et initialement financée par Tellus BioVentures, LLC (« Tellus ») et Fairmount Funds Management LLC (« Fairmount ») et est également soutenue par un syndicat de fonds d’investissement mondiaux de premier plan dans les sciences de la vie comprenant Quan Capital, WuXi Biologics Healthcare Ventures et Wellington Management.

Lonnie Moulder, membre directeur de Tellus et fondateur de Zenas, occupe le poste de président exécutif et de président-directeur général par intérim. En tant que fondateur et directeur des sciences de la vie chevronné, il apporte à Zenas un bilan de réussite et les compétences nécessaires pour évoluer dans le paysage biopharmaceutique mondial. M. Moulder a réuni une équipe de direction expérimentée, dotée de solides références en matière d’acquisition, de développement et de commercialisation de produits dans le monde entier.

« Nous sommes ravis du lancement de Zenas BioPharma et de son pipeline de produits candidats différenciés. Ces produits potentiellement de premier ordre visent à apporter de l’innovation aux patients présentant un diagnostic mal desservi tout en maximisant la valeur dans l’écosystème des soins de santé », a déclaré M. Moulder. « L’équipe de direction de Zenas et notre réseau de partenaires commerciaux en pleine expansion stimuleront l’excellence opérationnelle afin d’apporter des thérapies potentiellement transformatrices visant à améliorer la vie des personnes atteintes de maladies rares et auto-immunes. »

« Nous sommes ravis d’investir et de soutenir cette nouvelle entreprise dirigée par une équipe avérée et expérimentée », a ajouté Marietta Wu, MD, Ph.D., MBA, directrice générale de Quan Capital et membre du conseil d’administration de Zenas. « L’immunologie est un domaine d’innovation transformatrice prêt à répondre à de grands besoins médicaux non satisfaits. Nous sommes convaincus qu’en tirant parti des capacités et des ressources de recherche et de développement transfrontalières, Zenas fera progresser rapidement son portefeuille actuel et établira son leadership mondial avec un pipeline élargi associé à une forte présence en Chine. »

Développement rapide du pipeline

Zenas lance un vaste pipeline de sept traitements immunitaires innovants qui continueront de s’étendre grâce à une stratégie de développement commercial fructueuse. Zenas détient des droits mondiaux sur trois des sept programmes du pipeline, ce qui lui confère une position unique en tant que société de portée mondiale.

L’innovation de Zenas se définit par la sélection de produits candidats qui sont conçus avec un potentiel de premier ordre, puis perfectionnés en utilisant un développement différencié et des stratégies commerciales afin de répondre aux besoins des patients ET aux exigences de valeur de l’environnement de santé dynamique. L’innovation de Zena inclut également l’acquisition ou la découverte de produits candidats de première ordre sur la base de nouvelles connaissances dans le domaine en constante évolution de l’immunologie.

ZB001 et ZB011

Zenas développe actuellement son principal produit candidat ZB001, un anticorps monoclonal (mAb) du récepteur du facteur de croissance analogue à l’insuline 1 (IGF1R), pour le traitement potentiel des patients en Chine atteints d’ophtalmopathie thyroïdienne (TED). La TED est une maladie invalidante qui a un impact significatif sur la qualité de vie et peut provoquer la proptose (« yeux saillants »), la vision double et la perte de la vision. ZB001, un produit potentiel de premier ordre en Chine, a fait l’objet d’une licence exclusive de Viridian Therapeutics, Inc. (« Viridian ») (NASDAQ : VRDN).

Plus de 100 patients en oncologie ont déjà été traités avec l’anticorps aux États-Unis et dans l’UE, sous le nom d’AVE-1642, ce qui a permis de comprendre son profil pharmacocinétique et pharmacodynamique, ainsi que son innocuité et sa tolérabilité. Viridian conserve tous les droits en dehors de la Chine et développe actuellement le mAb IGF1R sous le nom de VRDN-001. Ce programme progresse rapidement avec le dépôt attendu d’une demande de nouveau médicament expérimental (« IND ») par Viridian à la fin de l’année 2021, suivi d’un dépôt par Zenas en Chine. Les données du premier essai clinique impliquant des patients devraient être disponibles en 2022.

Parallèlement au développement de ZB001, Viridian et Zenas ont lancé le programme ZB011, qui vise à améliorer les anticorps ciblés par l’IGF1R afin d’améliorer davantage la posologie et la commodité.

ZB002, ZB003 et ZB004

Le pipeline Zenas comprend également trois mAbs potentiellement de premier ordre (ZB002, ZB003, ZB004) sous licence exclusive dans le monde entier de Xencor, Inc. (NASDAQ : XNCR). Ces trois mAbs ont été conçus avec la technologie XmAb™ pour une meilleure puissance, demi-vie et stabilité et font l’objet d’études permettant la présentation d’une demande d’IND afin de soutenir le développement clinique pour les indications de maladies auto-immunes nouvelles et établies.

ZB005 et ZB006

Zenas a également conclu une collaboration avec Dianthus Therapeutics, Inc. (« Dianthus ») qui fournit des droits à la Chine pour deux programmes mAb, ZB005 et ZB006. Dianthus est une société de biotechnologie privée, axée sur la découverte et le développement de traitements à base d’anticorps monoclonaux qui modulent le système du complément immunitaire pour le traitement des maladies auto-immunes. Des activités permettant la présentation d’une demande d’IND sont en cours pour ZB005, le premier des deux programmes.

À propos de Zenas BioPharma

Zenas BioPharma est une société biopharmaceutique transfrontalière (basée en Chine et aux États-Unis) déterminée à devenir un leader mondial dans le développement et la fourniture de traitements immunitaires pour les patients en Chine et dans le monde entier. Zenas fait rapidement progresser un vaste pipeline de traitements innovants qui continue de s’accroître grâce à notre stratégie de développement commercial fructueuse. Notre équipe de direction expérimentée et notre réseau de partenaires commerciaux stimulent l’excellence opérationnelle pour apporter des thérapies potentiellement transformatrices afin d’améliorer la vie des personnes confrontées à des maladies rares et auto-immunes. Pour tout complément d’information sur Zenas BioPharma, veuillez consulter le site www.zenasbio.com et nous suivre sur Twitter à l’adresse @ZenasBioPharma et L inkedIn .

Contacts

Contact auprès des investisseurs :

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com

Contact auprès des médias :