Lancement du compte à rebours : la 127e Foire de Canton accueille des événements de présentation en ligne pour les partenaires et les acheteurs mondiaux

GUANGZHOU, Chine, 11 juin 2020 /PRNewswire/ — À quelques jours de la 127e édition de la Foire d’import-export de Chine (« Foire de Canton » ou « Foire »), plusieurs événements en ligne ont été organisés dans divers endroits à l’intention des acheteurs étrangers. Quandong Liu, Maggie Pu et Yi Yu, les Directeurs généraux adjoints du Bureau des Affaires étrangères de la Foire de Canton, ont présenté les caractéristiques de sa première plateforme commerciale en ligne, notamment le processus d’inscription, la traduction et la mise en relation fournisseur-acheteur.

Accueillant des associations commerciales, des acheteurs et des entrepreneurs de pays africains, d’Allemagne et d’autres pays de l’initiative « Une ceinture, une route », les événements en ligne visent à renforcer la communication entre acheteurs et vendeurs, mais aussi à créer un canal pour les partenaires et les entreprises mondiales à l’ère de l’après COVID-19.

Plus d’options pour les entreprises africaines

Les événements de présentation en ligne mettant en rapport les commerçants d’Afrique du Sud, du Kenya et d’Égypte ont attiré plus de 150 acheteurs et représentants d’entreprises de toute l’Afrique. « Nous sommes très heureux de l’organisation de la première foire virtuelle de Canton, qui ouvrira davantage de perspectives aux entreprises africaines », a déclaré Alaa Ezz, le Premier sous-Secrétaire d’État de la Chambre de commerce et d’industrie égyptienne.

L’Afrique est une source essentielle d’acheteurs pour la Foire de Canton, le nombre d’importateurs de la région s’élevant à plus de 15 000 chaque année. Le volume des échanges commerciaux de l’Afrique centrale a également atteint un niveau record en 2019, avec un total de 20,87 milliards d’USD, soit une hausse de 2,2 % en glissement annuel.

Bâtir une plateforme pour les pays de l’initiative « Une ceinture, une route »

Les pays de l’initiative « Une ceinture, une route » sont chaque fois plus nombreux à la Foire de Canton. Le nombre d’acheteurs moyen a atteint 80 000, ce qui représente plus de 45 % de chaque édition. La foire de Canton a organisé deux événements de présentation spéciaux en Ouzbékistan et en Inde, attirant plus de 100 PME et acheteurs locaux.

M. Kumar, le vice-Président de l’India China Trade Centre, a souligné que « la Foire de Canton est l’une des plus grandes plateformes commerciales internationales, offrant d’énormes avantages aux entreprises indiennes, en particulier celles des villes de deuxième et troisième rangs. »

La Foire de Canton prévoit également d’organiser un plus grand nombre d’événements en ligne avec des exposants provenant de Russie, de Mongolie, d’Indonésie, de Jordanie et du Liban, afin de permettre à davantage d’entreprises de participer à l’initiative « Une ceinture, une route ».

Les pays européens formulent de grandes attentes pour l’édition à venir

Plus de 80 représentants d’associations d’entreprises allemandes de plus de 20 secteurs d’activité de 14 länder ont participé à cet événement en ligne, qui a également permis de mettre virtuellement en relation des acheteurs de pays européens comme le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, le Danemark, la République tchèque, la Slovaquie et la Grèce.

Au cours de l’événement, Michael Schumann, le Président du Conseil d’administration de l’Association fédérale allemande pour le développement économique et le commerce extérieur, a mis en exergue « la forte relation commerciale entre la Chine et l’Allemagne. » Il a également relevé à quel point les petites et moyennes entreprises bénéficient de la solide capacité de production de la Chine et du vaste marché de consommateurs. « Avec cette mesure innovante, la Foire de Canton ouvrira de grandes possibilités aux communautés d’affaires allemandes durant cette période compliquée. »

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1179448/Canton_Fair.jpg