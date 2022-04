Laserfiche reconnu comme le choix des clients de Gartner® Peer Insights™ pour les plateformes de services de contenu de 2022

« Les clients sont au cœur de tout ce que nous faisons chez Laserfiche et leur passion pour trouver des moyens innovants d’utiliser nos produits est une source d’inspiration », a déclaré Thomas Phelps IV, vice-président principal de la stratégie d’entreprise et directeur du service informatique de Laserfiche. « Nous sommes honorés d’avoir été reconnus par nos clients sur Gartner Peer Insights pour les capacités de nos produits, notre expérience en matière de vente et d’assistance, et notre expérience de déploiement – ce qui nous a permis remporter le titre de Choix des clients pendant trois années consécutives. »

Gartner définit les plateformes de services de contenu (PCS) comme des plateformes intégrées qui fournissent des services axés sur le contenu, des référentiels, des API, des solutions et des outils de traitement commercial pour soutenir les activités et la transformation numériques. Laserfiche continue à faire évoluer ses offres au-delà des capacités traditionnelles de gestion du contenu d’entreprise, en s’appuyant sur les points forts de Laserfiche en matière d’automatisation des processus métier centrés sur le contenu, de formulaires électroniques, d’analyse des tableaux de bord, de gestion des documents et de piste d’audit. Il s’agit notamment de Laserfiche API, de l’intégration de Microsoft Teams, de Laserfiche Vault, de Workflow Bots, de Smart Invoice Capture et de Direct Share.

Cette année, la société a introduit le marché Laserfiche Solution Marketplace, qui s’ajoute à une collection de plus de 100 modèles de solutions assortis d’outils téléchargeables pour le déploiement rapide de solutions automatisées. Ce marché permet aux clients d’accélérer l’innovation et la transformation de leur entreprise grâce à des solutions spécifiques au secteur, à des processus commerciaux de base tels que l’intégration des nouveaux employés, ainsi qu’à des modèles qui aident les utilisateurs à automatiser les processus liés à la COVID-19.

Dans le rapport intitulé Voice of the Customer : Content Services Platforms, Laserfiche a obtenu la meilleure note moyenne globale (4,5 sur 5) parmi les fournisseurs inclus au 31 janvier 2022, sur la base de 86 évaluation. Laserfiche est également le Choix des clients dans les catégories Moyennes entreprises et Amérique du Nord, et la Meilleure performance dans la catégorie Asie/Pacifique.

« MPI adopte les outils d’innovation qui nous permettent d’offrir la meilleure expérience possible à nos participants et à nos employés », a déclaré Joel Manfredo, directeur du service informatique chez Motion Picture Industry Pension & Health Plans (MPI). « Laserfiche est un partenaire visionnaire dont la plateforme robuste et l’approche centrée sur le client sont en phase avec nos plans technologiques stratégiques tout en inspirant des initiatives innovantes pour faire avancer notre transformation numérique. »

Pour en savoir plus sur la façon dont les clients ont évalué Laserfiche, téléchargez une copie gratuite du rapport 2022 Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Content Services Platforms ici .

À propos de Gartner Peer Insights

Gartner Peer Insights est une plateforme en ligne d’évaluations et de critiques de logiciels et de services informatiques, rédigées et lues par des professionnels de l’informatique et des décideurs technologiques. L’objectif est d’aider les responsables informatiques à prendre des décisions d’achat plus avisées et d’aider les fournisseurs de technologies à améliorer leurs produits en recevant des commentaires objectifs et impartiaux de leurs clients. Gartner Peer Insights comprend plus de 350 000 évaluations vérifiées dans plus de 340 marchés. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.gartner.com/reviews/home .

Avis de non-responsabilité de Gartner

La mention Choix des clients de Gartner Peer Insights exprime les opinions subjectives des évaluations, des notations et des données de l’utilisateur final individuel appliquées à une méthodologie documentée ; elle ne représente pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés ni leur cautionnement.

Gartner, Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Content Services Platforms, Peer Contributors, 29 mars 2022

Gartner® et Peer Insights™ sont des marques commerciales de Gartner, Inc. et/ou de ses affiliés. Tous droits réservés. Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d’opinions d’utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences et ne doit pas être interprété comme une déclaration de fait et ne représente pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n’offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d’automatisation des processus commerciaux. Grâce à des flux de travail performants, des formulaires électroniques, une gestion des documents et des analyses, la plateforme Laserfiche® accélère la manière dont les affaires sont menées, permettant aux dirigeants de se concentrer sur la croissance de l’entreprise.

Laserfiche est une société pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises dans un environnement sans papier. Aujourd’hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre les innovations en matière d’apprentissage machine et d’IA, afin de permettre aux entreprises de plus de 80 pays de passer au numérique. Des clients de tous les secteurs d’activité – notamment les administrations publiques, l’éducation, les services financiers, la santé et l’industrie manufacturière – utilisent Laserfiche pour stimuler la productivité, faire évoluer leur entreprise et offrir des expériences client digital-first.

Basés dans différents bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s’engagent à respecter la vision de l’entreprise, qui consiste à donner aux clients les moyens d’agir et à inciter les gens à revoir la manière dont la technologie peut transformer leurs vies.

À propos de MPI

Les Motion Picture Industry Pension & Health Plans (“MPI”) désignent des fonds fiduciaires Taft-Hartley créés par des conventions collectives entre de nombreux syndicats et employeurs de l’industrie de la production cinématographique. MPI est régi par un conseil d’administration de 32 membres et fournit des prestations de santé et de retraite à plus de 100 000 personnes travaillant dans l’industrie du divertissement.

