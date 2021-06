Le Graduate Management Admission Council accueille de nouveaux membres au sein du conseil d’administration

Les nouveaux membres reflètent la perspective mondiale diversifiée de la communauté des écoles de commerce

RESTON, Virginie, 29 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Graduate Management Admission Council™ (GMAC™), une association internationale d’écoles supérieures de commerce de premier plan, a annoncé aujourd’hui l’ajout de quatre nouveaux membres à son conseil d’administration. Katy Montgomery, doyenne associée des programmes des diplômes, INSEAD ; François Ortalo-Magné, doyen, London Business School ; et Giuseppe Soda, doyen, SDA Bocconi School of Management, université Bocconi, entameront leur mandat le 1er juillet. En outre, Yuan Ding, vice-président et doyen de la China Europe International Business School (CEIBS), a été nommé membre du conseil d’administration en janvier de cette année, afin d’occuper le siège laissé vacant par Enase Okonedo, de la Pan-Atlantic University.

« Le nouveau conseil d’administration du GMAC représente des écoles de commerce de premier plan, avec des campus situés dans 10 pays d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Afrique et du Moyen-Orient », a déclaré Sangeet Chowfla, président-directeur général du GMAC. « Alors que la mobilité étudiante reprend et se développe dans le monde post-pandémie, je suis impatient de travailler aux côtés de ce groupe diversifié de dirigeants, et des autres membres du conseil d’administration du GMAC, pour continuer à faire progresser la vision du GMAC et faire en sorte que toutes les personnes talentueuses puissent bénéficier du meilleur enseignement commercial. »

Les nouveaux membres du conseil d’administration du GMAC

Yuan Ding, vice-président et doyen, chaire Cathay Capital en comptabilité, CEIBS

Yuan Ding est vice-président et doyen et professeur titulaire de la chaire Cathay Capital en comptabilité à la CEIBS, où il a été récompensé à trois reprises par le prix CEIBS Teaching Excellence Award. Avant de rejoindre la CEIBS, il était enseignant titulaire à la HEC School of Management, Paris (France). Il est membre de l’Association européenne de comptabilité, de l’Association française de comptabilité et de l’American Accounting Association. Il est titulaire d’un doctorat en comptabilité de l’Institut d’Administration des Entreprises de l’université Montesquieu Bordeaux IV (France), ainsi que d’un master en Administration des entreprises de l’université de Poitiers (France). M. Ding est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le reporting financier, et ses recherches sont publiées dans des revues universitaires de premier plan.

Katy Montgomery, doyenne associée, programmes des diplômes, INSEAD

En tant que doyenne associée des programmes des diplômes à l’INSEAD, Katy Montgomery est responsable de la direction commerciale du portefeuille des programmes des diplômes de l’INSEAD dans quatre campus : Fontainebleau, Singapour, Abu Dhabi et San Francisco. Ses responsabilités fonctionnelles comprennent la stratégie, le marketing, les ventes, les admissions, l’aide financière et les bourses, les opérations des programmes, la vie étudiante, les services psychologiques et les services d’orientation professionnelle. Avant de rejoindre l’INSEAD, elle a occupé le poste de doyenne associée du développement des étudiants à la Johns Hopkins Carey Business School. Katy Montgomery est titulaire d’un diplôme en sciences politiques de la Loyola University New Orleans et d’un diplôme de Juris Doctor obtenu au Georgetown University Law Center.

François Ortalo-Magné, doyen, London Business School

François Ortalo-Magné est le neuvième doyen de la London Business School (LBS), un poste qu’il occupe depuis août 2017. Il mène une stratégie axée sur (1) la recherche universitaire et son impact, (2) les innovations en matière d’apprentissage et l’engagement des anciens élèves et (3) l’inclusion, la recherche de la parité des sexes et une plus grande diversité socioéconomique et ethnique. Depuis qu’il a pris ses fonctions, François Ortalo-Magné a dirigé la relance de la marque LBS et le développement des programmes de diplômes, et veillé à une augmentation significative du soutien philanthropique pour les bourses. Ses recherches sur l’économie des marchés fonciers et immobiliers sont publiées dans des revues universitaires de premier plan. Il s’appuie sur ses recherches et ses expériences de leadership pour conseiller un large éventail d’organisations privées, gouvernementales et multi-latérales, et partager ses idées dans des médias de premier plan et dans le cadre de conférences à travers le monde. Avant sa nomination, M. Ortalo-Magné était l’Albert O. Nicholas Dean et professeur Robert E. Wangard en immobilier à la Wisconsin School of Business. Sa première nomination universitaire a été à la London School of Economics.

Giuseppe Soda, doyen, SDA Bocconi School of Management, université Bocconi

Giuseppe « Beppe » Soda est le doyen de la SDA Bocconi School of Management et professeur titulaire en théorie des organisations et analyse des réseaux à l’université Bocconi. Avant de devenir doyen, en 2016, il a notamment occupé les postes de doyen associé pour la recherche (2007-2013), directeur du département de la gestion et de la technologie (2013-2016) et chef du département de l’organisation et de la gestion des ressources humaines (2001-2006). Il sert également l’EFMD (Fondation européenne pour le développement du management) en tant que membre du conseil d’accréditation EQUIS. Les recherches de Giuseppe Soda portent sur les conséquences, en termes de performance, de l’interaction entre les architectures organisationnelles et les réseaux organisationnels. Son travail est publié dans des revues universitaires de premier plan dédiées au management.

Aux côtés des nouveaux membres du conseil d’administration mentionnés précédemment, deux membres ont été réélus pour un second mandat : il s’agit de Martin Boehm, professeur de marketing, ancien doyen de l’IE Business School et bientôt nouveau recteur de l’EBS Universität für Wirtschaft und Recht, et de Themin Suwardy, doyen des programmes professionnels de troisième cycle à la Singapore Management University.

Le GMAC reconnaît également ses membres sortants, Leila Guerra, vice-doyenne (enseignement) de l’Imperial College Business School, et Peter Tufano, Peter Moores Dean et professeur de finances à la Saïd Business School, University of Oxford. Le GMAC les remercie pour leur service au sein de notre organisation pendant presque quatre ans et pour leur contribution à la communauté de l’enseignement supérieur en management.

À propos du GMAC ™

Le Graduate Management Admission Council™ (GMAC™) est une association des meilleures écoles supérieures de commerce du monde entier, au service d’une mission. Fondé en 1953, le GMAC crée des solutions et des expériences permettant aux écoles de commerce et aux candidats de mieux se découvrir, s’évaluer et entrer en relation.

Le GMAC fournit au secteur de l’enseignement supérieur en management des recherches, conférences sectorielles, outils de recrutement et évaluations de classe mondiale, ainsi que des outils, ressources, événements et services qui guident les candidats pendant leur parcours dans l’enseignement supérieur. Propriété du GMAC, qui assure sa gestion, l’examen du Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) est l’évaluation pour école de commerce la plus largement utilisée.

Le GMAC détient et administre également l’examen NMAT by GMAC™ (NMAT™) et l’Executive Assessment (EA). Plus de 7 millions de candidats à la recherche de masters en commerce ou de MBA ont consulté le site mba.com du GMAC l’an passé pour explorer les choix d’écoles de commerce, se préparer et s’inscrire aux examens, et obtenir des conseils sur les procédures d’admission. BusinessBecause et The MBA Tour sont des filiales du GMAC, une organisation internationale avec des bureaux en Chine, en Inde, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur notre travail, rendez-vous sur le site www.gmac.com.

Contact pour les médias :

Teresa Hsu

Responsable principale des relations avec les médias

202-390-4180 (mobile)

thsu@gmac.com