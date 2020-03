Le Graduate Management Admission Council accueille l’un des meilleurs instituts économiques et commerciaux du Portugal

Ce tout nouvel arrivant reflète l’importance de la mondialisation et de la diversification dans l’enseignement de la gestion aux cycles supérieurs

RESTON, Virginie, 12 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Graduate Management Admission Council™ (GMAC™), une association internationale des meilleures écoles supérieures de commerce, a annoncé aujourd’hui l’adhésion de l’une des premières écoles de commerce du Portugal. L’ajout de la Nova School of Business & Economics (Nova SBE), porte le nombre total de membres du GMAC à 229 institutions.

Les écoles membres du GMAC suivent un processus sur invitation uniquement régi par le conseil d’administration de l’organisation. Les candidats participent ensuite à un processus de candidature exhaustif qui répond à des engagements soutenus destinés à contribuer à la mission du GMAC : fournir les outils et les informations nécessaires pour que les écoles et leurs talents se découvrent et s’évaluent.

« Nova SBE s’est engagée à améliorer constamment une formation en gestion compétente et responsable », a déclaré la professeure Rita Campos Cunha, vice-doyenne, Études préalables à l’expérience. « En tant qu’école, nous sommes conçus comme une plate-forme ouverte, toujours à la recherche d’un dialogue et d’un échange d’idées et de meilleures pratiques avec nos collègues. Nous pensons que le GMAC est un excellent rassembleur d’écoles de commerce du monde entier. Nous pouvons leur apporter notre contribution grâce à nos propres expériences et à notre savoir-faire, tout en bénéficiant de l’expérience partagée d’autres écoles membres. »

« Alors que l’enseignement commercial évolue avec le rythme en constante évolution du marché mondial, des institutions telles que la Nova School of Business & Economics comprennent l’importance de l’innovation dans la manière d’enseigner et le contenu de l’enseignement dispensé aux initiateurs du changement de demain », a déclaré Sangeet Chowfla, PDG du GMAC.

Nova SBE se considère comme une communauté de citoyens du monde. Partageant la vision de diversité du GMAC, l’institution s’efforce de rester à la pointe de l’innovation tout en préparant les dirigeants et entrepreneurs de demain à contribuer à un monde plus ouvert, durable et inclusif. Le Financial Times a classé l’école 22e au monde pour son Master international en gestion, 21e au monde pour son Master international en finance, et parmi les 30 meilleures écoles de commerce en Europe. Récemment ré-installée dans un nouveau campus dans le quartier de Carcavelos de Lisbonne, Nova SBE est désireuse d’offrir aux étudiants une expérience d’apprentissage moderne, interactive et collaborative.

Pour être considérées comme membres de GMAC, les écoles doivent suivre un processus de demande et doivent observer un processus d’admission sélectif, offrir un programme de maîtrise en administration des affaires, en gestion ou l’équivalent et soutenir activement la mission du GMAC et utiliser l’examen GMAT ou d’autres évaluations GMAC dans le cadre de leurs processus d’admission et d’inscription. Elles participent également à la gouvernance de GMAC, y compris le vote aux élections du Conseil d’administration et d’autres questions pouvant être soumises au Conseil.

À propos du GMAC

Le Graduate Management Admission Council (GMAC) est une association des meilleures écoles supérieures de commerce du monde entier, axée sur la mission. Fondé en 1953, le GMAC s’engage à créer des solutions pour les écoles de commerce et les candidats afin de mieux se découvrir, s’évaluer et entrer en relation. Nous travaillons au nom de la communauté des écoles de commerce et de l’enseignement supérieur en gestion, et nous guidons également les candidats dans leur parcours vers l’enseignement supérieur, afin qu’aucun talent ne soit laissé de côté.

Le GMAC fournit des opportunités de recherche, de développement professionnel et d’évaluation de classe mondiale au secteur de l’enseignement supérieur en gestion, conçues pour faire progresser l’art et la science des admissions. Propriété du GMAC, qui assure sa gestion, l’examen du Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) est l’évaluation pour école de commerce la plus largement utilisée. Cet examen est reconnu par plus de 7 000 programmes dans le monde. D’autres évaluations GMAC comprennent l’examen NMAT by GMAC ™ (NMAT ™), pour l’entrée dans des programmes de gestion des cycles supérieurs en Inde, au Nigéria, aux Philippines et en Afrique du Sud, et l’Executive Assessment (EA), qui prend en charge les besoins d’admission de plus de 160 programmes à travers le monde.

Notre portail phare pour les ressources et informations sur la formation des diplômés en gestion, www.mba.com, reçoit plus de 7 millions de visites par an et propose l’outil de recherche de programmes et le service de recherche GMASS™, une technologie basée sur les données qui permet de connecter les candidats et les écoles de commerce. Ces plateformes font partie de GMAC Connect, une suite de services qui aident les écoles à attirer des étudiants grâce à des solutions de recrutement qui marient notre connaissance de marché, nos données, notre portée et nos points de contact candidats.

Les filiales du GMAC incluent la société d’édition en ligne basée au Royaume-Uni BusinessBecause, une destination riche en contenu qui aide les étudiants à identifier les bonnes écoles de commerce pendant les phases critiques de réflexion et de sélection de leur voyage, et The MBA Tour, qui soutient le recrutement mondial des écoles de commerce en organisant des événements axés sur la formation commerciale dans le monde entier.

Le GMAC est une organisation internationale avec des bureaux en Chine, en Inde, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour en apprendre plus sur notre action, rendez-vous sur le site www.gmac.com .

À propos de Nova SBE

Nova SBE est une école de premier plan dans les domaines de l’économie, des finances et de la gestion grâce à ses programmes de premier cycle, de maîtrise, de doctorat, de MBA et de formation des cadres. Forte de ses programmes reconnus par le Financial Times, elle figure sur la liste des 30 meilleures écoles d’Europe avec environ 3 000 élèves originaires de plus de 70 pays. L’école est membre du CEMS depuis décembre 2007 et membre du groupe restreint des écoles internationales Triple Crown, étant la seule école portugaise classée par Eduniversal comme « Universal Business School » avec cinq palmes Eduniversal. Ce fut la première école de commerce portugaise à acquérir des accréditations internationales et une reconnaissance mondiale dans l’enseignement supérieur. La vision internationale de Nova SBE se reflète également dans l’adoption de l’anglais comme première langue d’enseignement. Le doyen actuel est le professeur Daniel Traça (Docteur de l’Université Columbia) également ancien élève de l’école (Licence d’économie 1985).