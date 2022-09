Le groupe HTEC acquiert Mistral Technologies pour étendre sa base d’ingénierie à plus de 2 000 professionnels en Europe du Sud-Est

SAN FRANCISCO, 02 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Le groupe HTEC (« HTEC ») ( www.htecgroup.com ) , une société mondiale de conseil, d’ingénierie logicielle et de développement de produits numériques basée à San Francisco, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Mistral Technologies, basées à Sarajevo. En s’associant à l’équipe de 300 personnes de Mistral, HTEC constitue désormais la plus grande entreprise technologique de Bosnie-Herzégovine, employant près de 600 experts dans le pays.

À l’échelle mondiale, l’équipe de HTEC s’est développée pour atteindre plus de 2 000 employés, avec des centres de développement dans toute l’Europe du Sud-Est, où la société opère dans six pays, avec des bureaux de conseil et de création situés dans la Silicon Valley, Londres, New York, Minneapolis, Amsterdam, Stockholm et Göteborg. En combinant une réflexion de conception basée sur la Silicon Valley avec les meilleurs des talents en ingénierie SEE sur plus de 20 sites, HTEC soutient les clients mondiaux avec le développement de produits numériques, de la stratégie et de la conceptualisation à la conception et à l’ingénierie flexible à grande échelle.

Mistral, le plus récent membre du groupe HTEC, a été fondée à Sarajevo en 2010 et s’est positionnée comme l’employeur de choix pour les talents en ingénierie en Bosnie-Herzégovine, un impressionnant portefeuille de clients d’entreprises Fortune 500.

« Établir des relations solides basées sur la confiance, offrir l’excellence et créer une valeur supplémentaire pour nos partenariats clients privilégiés a toujours été au premier plan de notre stratégie, tout en fournissant un environnement de travail axé sur les personnes. Nous sommes parfaitement alignés avec le groupe HTEC en termes de valeurs et de prestation de services et je suis convaincu que nous deviendrons bientôt le partenaire de choix le plus recherché à l’échelle mondiale, pour les défis d’ingénierie les plus complexes », a commenté Mersed Camdzic, cofondateur et PDG de Mistral.

« Je suis heureux de dire qu’aujourd’hui, nous avons acquis Mistral Technologies, l’une des meilleures sociétés technologiques de la région, clairement un leader du marché en Bosnie-Herzégovine, avec la passion, les compétences en leadership, l’excellence en ingénierie et les valeurs de l’entreprise qui correspondent aux nôtres. À l’avenir, nous continuerons de réunir les professionnels techniques et créatifs de loin les plus talentueux d’Europe du Sud-Est et de les exposer aux opportunités du marché mondial », a déclaré Aleksandar Cabrilo, cofondateur et PDG de HTEC.