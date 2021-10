Le Rapport sur la sécurité 2021 de Sphera révèle que l’écart entre l’intention et la mise en œuvre des processus de sécurité au travail persiste

Les données du nouveau Rapport sur la sécurité de Sphera révèlent que même si la sécurité fait partie de leur culture, les entreprises ne disposent pas d’une feuille de route bien définie pour mettre en œuvre des mesures d’amélioration de la sécurité.

CHICAGO, 27 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Alors que la plupart des entreprises ont intégré la sécurité à leur culture d’entreprise, il existe encore des obstacles à surmonter pour améliorer leurs performances en matière de sécurité des processus et de sécurité personnelle, selon le nouveau Rapport sur la sécurité de Sphera.

Sphera®, un fournisseur mondial de premier plan de services de conseil, de données et de logiciels de gestion des risques et des performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), a interrogé près de 350 professionnels des risques, de la sécurité des processus et de la santé et la sécurité. Les résultats montrent que si 75 % des personnes interrogées ont déclaré que la sécurité fait partie de la culture de leur entreprise, seules 40 % ont indiqué avoir mis en place une feuille de route bien définie en matière de performance de la sécurité.

La sécurité est le fondement de toute organisation forte et un élément clé de l’ESG. Selon le Rapport sur la sécurité de Sphera, la création d’une culture de la sécurité est tout aussi importante que la conformité, ce qui a eu un impact sur la hiérarchisation des facteurs de performance en matière de sécurité. Les répondants ont indiqué que les trois principaux facteurs de performance en matière de sécurité sont la réduction de l’exposition aux risques opérationnels et aux risques d’accidents majeurs (MAH) (60 %), la conformité réglementaire (48 %) et la priorité de l’entreprise et du conseil d’administration (37 %).

La sensibilisation des employeurs aux dangers pour la sécurité de leur personnel a été accrue pendant la pandémie. Plus d’un quart (27 %) des répondants ont indiqué que l’adoption de processus centralisés de santé et de sécurité était en retard.

Pendant cinq ans, Sphera a produit le très attendu rapport sur la gestion de la sécurité des processus/la gestion des risques opérationnels (PSM/ORM) explorant les tendances de l’industrie en matière de sécurité des processus et de gestion des risques opérationnels. Cependant, avec le rapport 2021, Sphera a étendu le paysage global de la sécurité pour inclure également la santé et la sécurité. Alors que le secteur de la sécurité et de la santé au travail a subi de fortes pressions, les entreprises de tous les secteurs ont dû procéder à des ajustements structurels constants pour assurer la sécurité des travailleurs.

« La pandémie a mis en évidence la rapidité avec laquelle les processus de gestion de la sécurité et des risques peuvent être déséquilibrés. La sécurité sous tous ses aspects crée un modèle commercial résilient et durable, en particulier à une époque où les objectifs en matière d’ESG sont de la plus haute importance », a déclaré Paul Marushka, PDG de Sphera.« Une culture de la sécurité et un processus de sécurité efficaces contribuent à assurer une main-d’œuvre en bonne santé et des performances commerciales améliorées. Cependant, nous constatons toujours une lacune dans la façon dont les entreprises associent la sécurité et les performances commerciales, ce qui met en évidence la nécessité d’une approche plus holistique par le biais des données, des logiciels et de l’expertise. »

L’enquête de cette année montre que 51 % des personnes interrogées signalent des ressources limitées, 43 % des priorités contradictoires et 31 % des budgets limités comme principaux obstacles à la fourniture de la maintenance et des inspections critiques prévues pour la sécurité, un résultat constant. Ces principaux indicateurs des problèmes sous-jacents empêchant les organisations d’améliorer leurs performances en matière de sécurité et de réduire le nombre d’incidents sont liés à l’écart entre l’intention de sécurité et sa mise en œuvre.

Le Rapport sur la sécurité de Sphera montre qu’il reste encore du travail à faire pour mettre en œuvre des pratiques de surveillance des risques qui maîtrisent l’ensemble des risques dans les silos organisationnels. En outre, un peu plus de la moitié (56 %) des répondants ont indiqué qu’ils continuent à suivre manuellement les garanties/obstacles critiques, tels que la perte du confinement et de l’intégrité structurelle, et 19 % seulement ont déclaré que ces garanties étaient surveillées en temps réel. Cela souligne davantage l’accent de plus en plus placé sur la gestion de la santé et de la sécurité (HSM) qui a émergé pendant la pandémie et la nécessité pour les organisations d’avoir une vision globale de la gestion de la sécurité et des risques.

À propos de l’enquête sur la sécurité

Sphera a interrogé 349 professionnels des risques, de la sécurité des processus, de la santé et de la sécurité issus d’une section transversale des industries du monde entier en vue d’évaluer leurs normes en matière de sécurité pour établir le Rapport sur la sécurité 2021. Les répondants provenaient de plusieurs industries mondiales, telles que la fabrication, le pétrole et le gaz, les produits chimiques/pétrochimiques, l’énergie, la construction, les services professionnels et le gouvernement.

À propos de Sphera

Sphera est un fournisseur mondial de premier plan de services de conseil, de données et de logiciels de gestion des risques et des performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) mettant un accent tout particulier sur l’environnement, la santé, la sécurité et la durabilité (EHS&S), la gestion des risques opérationnels et la gestion des produits. Pour en savoir plus sur Sphera, rendez-vous sur www.sphera.com . Suivez Sphera sur LinkedIn .