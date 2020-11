Le serveur intelligent Huawei FusionServer Pro est le partenaire idéal pour un succès partagé

SHENZHEN, Chine, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ — Huawei a fait ses preuves en matière de collaboration avec les fournisseurs traditionnels pour produire des technologies de pointe. L’un des produits exemplaires de ce partenariat mutuellement bénéfique est la série Huawei FusionServer Pro. Cette série de serveurs intelligents est le fruit d’années d’investissement en R&D de Huawei et est équipée de technologies de pointe, ce qui en fait un produit de pointe depuis des années.

20 ans d’étroite collaboration pour maintenir a tendance des technologies et les produits

Grâce à un partenariat étroit au cours des 20 dernières années, Huawei et Intel ont fait des efforts incessants pour itérer les technologies de serveurs, et ils ont atteint de nouveaux sommets plus rapidement. Lors du salon HUAWEI CONNECT 2020 en septembre, Huawei et Intel ont lancé conjointement le serveur intelligent FusionServer Pro 2488H V6 nouvelle génération lors du discours d’ouverture Working Together to Drive New Value. Le FusionServer Pro 2488H V6 héberge quatre processeurs scalables Intel® Xeon® de 3e génération dans un espace de 2U, et supporte la mémoire persistante Intel® Optane™ (PMem) série 200. Le serveur libère jusqu’à 560 Tflops de puissance de calcul pour l’inférence et la formation en IA, accélérant ainsi la transformation numérique des industries.

Huawei et ses partenaires évoluent continuellement pour trouver des solutions communes diversifiées

Outre la collaboration pour le matériel, Huawei innove avec divers partenaires en matière de logiciels afin de fournir aux clients des solutions diversifiées. Les solutions Huawei SAP HANA, qui se composent de solutions à nœud unique, en cluster et intégration en centre de données, se caractérisent par des performances élevées, une grande fiabilité et une mise à l’échelle sans heurts. Les solutions communes sont renforcées par la série Huawei FusionServer Pro, qui permet aux entreprises d’accélérer leurs services essentiels, tels que la planification des ressources de l’entreprise (ERP) et l’entrepôt de données, et d’analyser rapidement les données clés pour exploiter efficacement la valeur des données de masse.

Huawei collabore avec des partenaires pour créer ensemble une nouvelle valeur

La collaboration à long terme avec les principaux fournisseurs garantit que les serveurs intelligents FusionServer Pro sont équipés des derniers produits logiciels et matériels de pointe des partenaires. La série de serveurs intelligents fonctionne sur les cartes d’interface réseau intelligentes (iNIC), les SSD et les cartes accélératrices d’IA développées par Huawei qui améliorent les performances des serveurs au niveau du système. En termes de logiciels, la série est fière de ses cinq technologies intelligentes qui couvrent le déploiement, la découverte, l’économie d’énergie, la mise à niveau et la maintenance, aidant les entreprises à réduire leurs coûts d’exploitation et à améliorer leur efficacité. Selon le rapport ITIC 2018 Global Server Hardware, Server OS Reliability Report, les serveurs intelligents Huawei FusionServer Pro offrent une disponibilité de 99,999 %, la meilleure du secteur, assurant ainsi la stabilité et la sécurité des opérations des services à la clientèle.

Huawei s’engage à une collaboration stable et à long terme avec ses principaux partenaires. Combinée à notre investissement en R&D, cette fondation nous a permis de construire des serveurs x86 plus rapides, plus puissants et plus intelligents, favorisant ainsi une industrie informatique saine et alimentant la transformation numérique pour tous les secteurs. Pour l’avenir, Huawei ira vers la collaboration pour un succès partagé avec les partenaires industriels pour un écosystème informatique sain et stable .

