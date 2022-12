LeddarTech annonce la sortie des logiciels LeddarVision de fusion et perception à vue frontale pour applications ADAS automobiles de niveau 2/2+

QUÉBEC, 07 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, chef de file de calibre mondial dans les technologies logicielles pour systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d’annoncer le lancement de LeddarVision Front-View-E (LVF-E) et LeddarVision Front-View-H (LVF-H), deux solutions logicielles complètes de fusion de bas niveau des données de capteurs et de perception qui combinent de manière optimale les modalités de capteurs et visent les applications ADAS de niveau 2/2+ conformes aux exigences 5 étoiles NCAP 2025 et GSR 2022.

LeddarTech relève les défis auxquels font face les fournisseurs de rang 1-2 et les équipementiers lorsqu’ils développent des applications ADAS de niveau 2/2+, comme la sécurité ou l’identification d’un logiciel de fusion et de perception modulable capable d’offrir des performances élevées à faible coût. La famille de logiciels de classe automobile LeddarVision à vue frontale LVF, développée par LeddarTech, répond à ces besoins.

LVF-E (LeddarVision Front-Entry) : créé pour les clients désireux de développer des applications ADAS de niveau 2/2+ d’entrée de gamme pour l’aide à la conduite sur autoroute, LVF-E est une solution complète de fusion et perception à vue frontale qui vise les applications ADAS de niveau 2/2+ d’entrée de gamme pour l’aide à la conduite sur autoroute et répondant aux exigences de sécurité 5 étoiles NCAP 2025 et GSR 2022. Le savoir-faire en fusion de bas niveau de LeddarTech repousse les limites du progrès technologique en doublant la portée effective des capteurs et en permettant, pour la première fois, une solution ne comportant qu’une caméra frontale unique de 1,2 mégapixel et 120 degrés et deux radars d’angle frontaux à courte portée dans une configuration 1V2R. L’abordabilité de la méthode de détection utilisée et le recours judicieux à la plateforme TDA4L permettent d’obtenir les coûts les plus bas pour un système ADAS de niveau 2/2+ d’entrée de gamme. Un prototype « bêta » du LVF-E est prévu pour le deuxième trimestre 2023, permettant le déploiement sur véhicules de production en 2025/6.

LVF-H (LeddarVision Front-High) : le produit premium de la famille LVF. Supportant une configuration de capteurs étendue à 1V5R comprenant une caméra unique de 3 mégapixels et 120 degrés, un radar frontal unique à moyenne portée et quatre radars d’angle à courte portée, la solution étend la perception aux applications d’aide à la conduite sur autoroute, y compris la régulation de vitesse adaptative jusqu’à 160 km/h, une portée de détection atteignant 200 mètres et le changement de voie semi-automatique. Le système renforce également la cote de sécurité NCAP 2025 en couvrant les scénarios de dépassement, de marche arrière et d’ouverture de porte. De plus, des combinaisons de capteurs à moindre coût peuvent être utilisées grâce au recours à la plateforme TDA4L et à un seul accélérateur d’apprentissage profond Hailo-8, permettant de répondre de manière économique aux exigences des applications ADAS haut de gamme de niveau 2/2+. Un prototype « bêta » du LVF-H est prévu pour le troisième trimestre 2023, permettant le déploiement sur véhicules de production en 2026.

La famille de produits LeddarVision Front-View (LVF) est conçue pour répondre aux besoins de ses clients :

Haute performance et optimisation des coûts

La technologie LeddarVision de fusion de bas niveau des données de capteurs repousse les limites du progrès technologique en doublant la portée effective des capteurs.

L’abordabilité de la méthode de détection proposée et l’utilisation efficace de la plateforme TDA4L permettent d’obtenir des systèmes aux coûts les plus bas.

Une précision supérieure dans la séparation des objets et dans la mesure de la position longitudinale sur autoroute permet une mise en œuvre plus performante de la fonction de régulation de vitesse adaptative.

Sécurité

Les produits LVF s’adressent aux applications répondant aux exigences de sécurité 5 étoiles NCAP 2025 et GSR 2022.

Ils comprennent une fonction de redondance intégrée pour pallier les éventuelles défaillances ou dégradations des capteurs ou contradictions entre ces derniers.

Ils offrent une sécurité renforcée grâce à la précision supérieure de la séparation des objets et de la mesure de la position longitudinale.

Souplesse et modularité

La famille LVF représente une solution complète de fusion et perception à vue frontale qui vise les applications ADAS de niveau 2/2+ d’entrée de gamme à supérieures pour l’aide à la conduite sur autoroute.

Les clients intéressés peuvent communiquer avec LeddarTech pour des prototypes « alpha » des produits LVF-E et LVF-H.

« Je suis très heureux d’annoncer nos nouveaux produits de fusion de données de capteurs et de perception afin d’appuyer les applications ADAS de niveau 2/2+ d’entrée de gamme à supérieures pour l’aide à la conduite sur autoroute », a déclaré M. Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « Le besoin du marché pour un produit de fusion de données de capteurs et de perception haute performance à la fois économique, évolutif et modulable n’a jamais été aussi grand, et notre famille de produits LVF répond à ce besoin », poursuit M. Boulanger. « Notre mission, chez LeddarTech, est d’améliorer la sécurité et la qualité de vie en rendant possible le déploiement des applications ADAS et AD, et c’est ce que nous faisons en lançant ces deux nouveaux produits, conformes aux exigences 5 étoiles NCAP 2025 et GSR 2022 ». M. Boulanger conclut : « J’ai hâte d’annoncer en 2023 d’autres produits qui continueront de répondre aux besoins de l’industrie et d’améliorer la qualité de vie des individus ».

Les logiciels LeddarVision LVF-E et LVF-H de LeddarTech seront présentés au stand de LeddarTech (5475 LVCC Hall ouest) lors du CES 2023, qui se tiendra du 5 au 8 janvier à Las Vegas.

À propos de LeddarTech

LeddarTech, une entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, développe et propose des solutions de perception complètes qui permettent le déploiement d’applications ADAS et de conduite autonome. Le logiciel de classe automobile de LeddarTech applique l’intelligence artificielle et des algorithmes de vision numérique afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et fournisseurs de rang 1 et 2.

Détentrice de plus de 140 brevets accordés ou déposés, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection et qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome. Une technologie de perception fiable est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, efficace, durable et abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à devenir la solution logicielle de fusion de données de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

