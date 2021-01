LeddarTech annonce sa participation au CES 2021 avec deux emplacements virtuels

QUÉBEC, 05 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, est heureuse d’annoncer sa participation au CES 2021 . LeddarTech réaffirme sa philosophie de synergie d’écosystème en collaborant avec plusieurs partenaires et organisations durant l’événement. Assurez-vous de rejoindre virtuellement LeddarTech au CES 2021 du 11 au 14 janvier 2021 pour en savoir plus sur nos diverses solutions de détection!

Rejoignez LeddarTech aux emplacements virtuels suivants du CES :

Gouvernement du Canada pour le Service des délégués commerciaux (SDC) du Canada : ceci marque une autre occasion au CES où LeddarTech est honorée de se joindre au programme de jumelage virtuel interentreprises du SDC. Le SDC aide les entreprises à vendre leurs produits et services à l’extérieur du Canada en les mettant en relation par le biais de ses programmes de financement et de soutien, des opportunités à l’international et son réseau de délégués commerciaux dans plus de 160 villes dans le monde. LeddarTech sera disponible durant l’événement pour rencontrer d’autres entreprises grâce au programme de jumelage en ligne. Ces rencontres peuvent être organisées directement avec le SDC. Pour plus de renseignements, visitez la Page Événements CES 2021 officielle du SDC.

Investissement Québec : LeddarTech se joindra de nouveau à Investissement Québec comme délégué dans sa mission virtuelle au CES en 2021. La mission d’Investissement Québec est de jouer un rôle actif dans le développement économique du Québec en stimulant l’innovation commerciale, l’entrepreneuriat et les acquisitions d’entreprises, ainsi que la croissance des investissements et des exportations. La mission au CES fait partie d’un processus visant à soutenir les efforts réalisés par les entreprises québécoises pour accéder et se développer sur les marchés américains dans des secteurs innovants. La mission vise également à offrir aux entreprises québécoises l’occasion de rencontrer des acheteurs présents de manière virtuelle au CES. Le site virtuel sera disponible le 11 janvier dans l’ Annuaire des exposants .

LeddarTech collaborera également avec d’autres partenaires durant l’événement virtuel. Visitez LeddarTech.com dès le 11 janvier pour plus d’information.

« La résilience des gens dans l’adversité, permettant de maintenir l’espoir et envisager l’avenir malgré les difficultés actuelles, définit ceux d’entre nous qui travaillent dans l’industrie technologique », a déclaré Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux chez LeddarTech. « Vision, résilience et optimisme sont ce qui nous pousse à innover constamment chez LeddarTech. Ce sont ces mêmes vertus que nous respectons chez nos partenaires et nos clients et pour lesquelles nous leur sommes reconnaissants. Nous sommes fiers de nous associer avec le Service des délégués commerciaux du Canada et Investissement Québec au CES 2021. Nous sommes enchantés de rencontrer et d’échanger avec des représentants d’entreprises du monde entier, et de partager avec eux nos solutions de détection et notre vision en matière de technologie ADAS et AD », a conclu M. Aitken.

Accédez au dossier de presse CES 2021 de LeddarTech.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un chef de file dans le domaine des plateformes de détection environnementale pour véhicules autonomes et systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection complètes pour niveaux d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des applications pour navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en matière de télédétection automobile et de mobilité.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube.

