LeddarTech Anuncia Participação na CES 2021 com Dois Locais Virtuais

QUEBEC CITY, Jan. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção de Nível 1-5, tem o prazer de anunciar sua participação na CES 2021 . A LeddarTech enfatiza sua convicção no poder de um ecossistema por meio da colaboração com vários parceiros e organizações durante o evento. Certifique-se de se conectar com a LeddarTech na CES 2021 de 11 a 14 de janeiro de 2021 para mais informações sobre nossas várias soluções de detecção.

Conecte-se com a LeddarTech nesses locais virtuais na CES:

Governo do Canadá – Trade Commissioner Service (TCS): Isso marca outra ocasião na CES onde a LeddarTech tem a honra de se fazer parte do TCS Virtual Business-to-Business Matchmaking Program. A TCS ajuda as empresas a vender seus produtos e serviços fora do Canadá, conectando-os com seus programas de financiamento e suporte, oportunidades internacionais e sua rede de representantes de comércio em mais de 160 cidades do mundo. A LeddarTech estará disponível durante o evento para reuniões com outras empresas através do Programa de Matchmaking online. Essas reuniões podem ser agendadas diretamente com a TCS. Para mais informações, visite a página de eventos oficiais da CES 2021 da TCS .

– Isso marca outra ocasião na CES onde a LeddarTech tem a honra de se fazer parte do TCS Virtual Business-to-Business Matchmaking Program. A TCS ajuda as empresas a vender seus produtos e serviços fora do Canadá, conectando-os com seus programas de financiamento e suporte, oportunidades internacionais e sua rede de representantes de comércio em mais de 160 cidades do mundo. A LeddarTech estará disponível durante o evento para reuniões com outras empresas através do Programa de Matchmaking online. Investissement Québec : Mais uma vez a LeddarTech participará da Investissement Québec como representante na sua missão virtual da CES em 2021. A missão da Investissement Québec é desempenhar um papel ativo no desenvolvimento econômico de Québec, estimulando a inovação empresarial, o empreendedorismo e as aquisições de negócios, bem como o aumento do investimento e das exportações. A missão do CES faz parte de um processo para apoiar os esforços das empresas de Québec quanto ao acesso e expansão para os mercados americanos em setores inovadores. A missão também visa oferecer às empresas de Québec a oportunidade de se encontrarem com compradores virtualmente presentes na CES. O site virtual estará disponível em 11 de janeiro sob o Diretório do Expositor .

Além disso, a LeddarTech irá colaborar com parceiros adicionais durante o evento virtual. Visite LeddarTech.com depois de 11 de janeiro para mais informação.

“A resiliência das pessoas durante adversidades para ter esperança e ver o futuro, apesar das dificuldades do presente, é um exemplo de todos nós que trabalhamos na indústria de tecnologia”, disse Daniel Aitken, Vice-Presidente de Marketing Global, Comunicações e Gestão de Produtos da LeddarTech. “Visão, resiliência e otimismo são o que nos impulsiona a inovar constantemente na LeddarTech. Essas mesmas virtudes são o que respeitamos e apreciamos nos nossos parceiros e clientes. Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Trade Commission Service e a Investissement Québec do Canadá na CES 2021 e estamos muitos contentes com a oportunidade de conhecer, ouvir e compartilhar nossas soluções de detecção e visão da tecnologia ADAS e AD com representantes de empresas de todo o mundo”, concluiu o Sr. Aitken.

Acesse o CES 2021 Press Kit da LeddarTech.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1-2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com e Li nkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube.

