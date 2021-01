QUEBEC CITY, Jan. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção ADA e AD de Nível 1-5, apresentou um crescimento substancial em 2020.

Mesmo com a pandemia, a LeddarTech, pioneira em tecnologia de sensoriamento automotivo, apresentou crescimento em investimentos, unidades vendidas, parcerias com ecossistemas, engajamentos estratégicos com clientes, e aquisições em 2020. Em novembro de 2020, a LeddarTech entrou juntamente com somente seis empresas canadenses para a lista Unic o r n da Tracxn de empresas avaliadas acima de um bilhão até vários bilhões de dólares em alguns casos, representando a elite do setor de start-ups de tecnologia do Canadá.

Principais Conquistas de 2020:

As aquisições da VayaVision e da Phantom Intelligence, juntamente com nossa experiência de mais de uma década em tecnologias inovadoras de detecção L1-5 ADAS e AD, são exemplos do compromisso da LeddarTech com a inovação contínua e o serviço aos nossos clientes de Nível 1-2, OEMs e de mobilidade autônoma.

A LeddarTech também expandiu suas operações em Israel e aumentou a equipe de engenharia existente com engenheiros de IA e aprendizado de máquina de categoria mundial.

“2020 foi o ano mais difícil da história recente, mas enfrentar desafios está no DNA da LeddarTech”, disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “Estamos muito orgulhosos dos avanços que tivemos como organização e da confiança que os nossos clientes e parceiros estratégicos depositaram em nós”, disse o Sr. Boulanger.

“Nossos parceiros e clientes sabem que podem confiar na experiência pioneira da LeddarTech com soluções de detecção estabelecida ao longo de mais de 10 anos”, disse Frantz Saintellemy, Presidente e COO.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1- 2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

