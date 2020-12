LeddarTech élargit sa collaboration avec Renesas pour accélérer le développement des systèmes avancés d’aide à la conduite et de conduite autonome

LeddarTech est membre du consortium R-Car de Renesas

QUÉBEC, 17 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, annonce le renforcement de sa collaboration avec Renesas par son intégration au sein du consortium R-Car, ainsi qu’une nouvelle collaboration sur le développement et la promotion d’une plateforme de référence ADAS automobile. Cette plateforme combine les solutions de pointe de LeddarTech en fusion de données brutes de capteurs et en technologie LiDAR avec le R-Car V3U de Renesas, un système sur puce (SoC) perfectionné récemment commercialisé qui répond au niveau d’intégrité « ASIL D » en termes de sécurité automobile destiné au marché ADAS et AD.

Renesas investit déjà dans le développement et la production de systèmes SoC pour le LeddarEngine™ de LeddarTech, qui sont constitués des SoC LiDAR intégrés les plus avancés au monde, le LCA2 et le LCA3, accompagnés du logiciel de mesure LiDAR. Ces systèmes SoC équipent les LiDARs au meilleur ratio cout/bénéfice et permettent le déploiement de masse d’applications ADAS de niveau 2 et 3 pour les voitures de série ainsi qu’un large éventail d’applications industrielles et de mobilité.

Cette plateforme de référence ADAS automobile élargit la collaboration entre les deux entreprises au niveau du système, avec une solution de fusion de données de capteurs applicable aux systèmes avec capteurs caméra et radar ainsi qu’aux systèmes dont la sécurité et la performance sont renforcées par un LiDAR. Ces améliorations sont rendues possibles par l’utilisation d’une architecture extensible centrée sur le logiciel et compatible avec le processeur et la feuille de route du système R-Car V3U de Renesas.

« L’élargissement de la collaboration avec LeddarTech sur ce projet contribue à optimiser la performance, la puissance et le coût du système ADAS de façon à faciliter son déploiement à grand volume sur le marché », a déclaré Tomomitsu Maoka, vice-président principal et directeur général adjoint de la division opérationnelle Solutions automobiles de Renesas. « La combinaison des technologies de fusion de données de capteurs et LiDAR de LeddarTech dans un modèle de plateforme ouverte avec la technologie du R-Car V3U de Renesas aidera nos clients à développer des solutions à valeur ajoutée et différenciées dans le marché en évolution rapide des systèmes ADAS et AD ».

« Renesas est le leader du marché des processeurs automobiles », a déclaré Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « Notre collaboration dans ce projet accélère l’introduction sur le marché d’un système ADAS plus sûr et plus économique qui offre une expérience client améliorée ». M. Boulanger a conclu : « La solution augmente également les capacités d’extension et d’évolution du logiciel dans les plateformes ADAS et AD, accélérant ainsi les cycles d’innovation et de développement à venir ».

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un chef de file dans le domaine des plateformes de détection environnementale pour véhicules autonomes et systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection complètes pour niveaux d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des applications pour navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en matière de télédétection automobile et de mobilité.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à :

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ fef589a5-e402-41d6-af9c- ce673df7a982