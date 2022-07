LeddarTech Nomeia Advogado Corporativo Experiente David Torralbo, como Diretor Jurídico

QUEBEC CITY, July 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech®, líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD mais flexível, potente e precisa, tem o prazer de anunciar a nomeação do Dr. David Torralbo como Diretor Jurídico no dia 20 de junho de 2022.

David tem mais de 20 anos de experiência especializada em direito societário e de valores mobiliários, fusões e aquisições públicas e privadas, governança corporativa, litígios e gerenciamento de riscos. Recentemente, ele atuou como Diretor Jurídico da Nouveau Monde Graphite (NYSE: NMG e TSXV: NOU) e, antes disso, como Diretor Jurídico da Atrium Innovations de 2011 a 2019. Antes da Atrium, David era sócio do grupo corporativo da Davies, Ward, Phillips & Vineberg. No início da sua carreira, David foi associado do escritório de advocacia Clifford Chance em Londres, Reino Unido, e membro da equipe de dívidas e mercado de capitais.

David fez seu Bacharelado em Direito Civil (LL.L.) e direito comum (LL.B.) na Universidade de Ottawa e Bacharelado em Comércio (B.Com) na McGill University. Ele é membro da Ordem dos Advogados de Quebec e tem um certificado da Law Society of England & Wales de advogado não atuante.

“Estamos muito contentes em ter David Torralbo como nosso Diretor Jurídico”, disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “A experiência de David em fusões e aquisições, bem como sua vasta experiência e paixão por exercer a advocacia nos setores privado e público, fazem dele uma excelente adição à nossa equipe executiva”, continuou Boulanger. “Nos últimos dois anos, a LeddarTech realizou aquisições significativas, viabilizando que a empresa acelere nossos planos de tecnologia, particularmente em fusão e percepção de sensores. Além do nosso objetivo estratégico, o histórico de David complementa enfaticamente a dedicação da nossa equipe executiva em executar nosso plano estratégico e o compromisso com o atendimento excepcional ao cliente com soluções de detecção verdadeiramente exclusivas que viabilizam as tecnologias ADAS e AD”, disse Boulanger.

Sobre a LeddarTech

Fundada em 2007, a LeddarTech é uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, que viabiliza que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento, fusão e percepção em toda a cadeia de valor. A LeddarTech fornece soluções de percepção escaláveis econômicas de Nível 2 ADAS ao Nível 5 de plena autonomia com LeddarVision™, uma plataforma de fusão e percepção de sensores de dados brutos que gera um modelo ambiental 3D abrangente a partir de uma variedade de tipos e configurações de sensores. A LeddarTech também dá suporte aos fabricantes LiDAR e aos fornecedores automotivos de Nível 1-2 com os principais blocos de construção de tecnologia, como a direção de feixe digital LeddarSteer™ e LeddarEngine™, que é construído com base na tecnologia Leddar™ da LeddarTech, empregando técnicas patenteadas de aquisição e processamento de sinal para gerar um sinal de retorno mais rico e limpo a um custo menor. O LeddarEngine compreende um LiDAR SoC altamente integrado e escalável e uma combinação de software que permite que os desenvolvedores LiDAR e os fornecedores automotivos de Nível 1-2 projetem suas próprias soluções LiDAR. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 120 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech visite www.leddartech.com, LinkedIn, Twitter, Facebook e YouTube.

