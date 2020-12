LeddarTech, principal patrocinador da Sensor & IoT Virtual World Week em dezembro, explora modalidades de detecção e dados acionáveis para condução automatizada

QUEBEC CITY, Dec. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD de Nível 1-5, tem o prazer de anunciar sua participação no evento Sensor & IoT Virtual World Week deste ano, que ocorre entre 7 e 11 de dezembro de 2020.

Este evento que será transmitido ao vivo, será um fórum emocionante para os participantes interagirem e aprenderem com líderes de tecnologia e inovação de todo o mundo em eventos principais, sessões de painéis e mesas redondas.

“Estamos muito contentes em participar da Sensor & IoT Virtual World Week, como palestrante e como expositor, para que possamos compartilhar nossos insights, colaborar, e trocar ideias e conceitos que moldam o futuro desse setor”, disse Pierre Olivier, Diretor de Tecnologia da LeddarTech. “No estudo de caso, mostrarei como diferentes modalidades de detecção contribuem para a detecção e resposta de objetos e eventos (OEDR) e como uma pilha de fusão e percepção de sensores é fundamental para fornecer os dados de alta qualidade e acionáveis necessários para o desempenho autônomo do veículo”, concluiu Olivier.

Participação da LeddarTech:

7 de dezembro das 14h10 às 14h30 CET: Estudo de caso principal do CTO da LeddarTech, Pierre Olivier, intitulado “ Sensing Modalities and Actionable Data for Automated Driving ” (Modalidades de Detecção e Dados Acionáveis para Condução Automatizada)

Estudo de caso principal do CTO da LeddarTech, Pierre Olivier, intitulado “ ” (Modalidades de Detecção e Dados Acionáveis para Condução Automatizada) 11 de dezembro das 14h10 às 14h40 CET: Painel de discussão “ The Impact of COVID-19 on Smart City Strategies and Developments – What Does the Future Hold? ” (O Impacto da COVID-19 nas Estratégias e Desenvolvimento de Cidades Inteligentes – O Que o Futuro nos Reserva?) com o Presidente e COO da LeddarTech, Frantz Saintellemy, juntamente com outros experts da Smart City.

De 7 a 11 de dezembro O estande de exibição virtual da LeddarTech apresenta as várias soluções de detecção oferecidas, incluindo o LeddarVision ™ para aplicativos ADAS e AD. Representantes técnicos estarão disponíveis online durante todo o evento para responder às dúvidas dos representantes.

“Este evento é o último de uma lista impressionante de eventos para a LeddarTech este ano. Estivemos ativos e envolvidos em mais de trinta eventos digitais e ao vivo, incluindo um número recorde de webinars internacionais”, disse Daniel Aitken, Vice-Presidente de Marketing Global, Comunicações e Gestão de Produtos da LeddarTech. “A transição de eventos físicos para eventos digitais permitiu que a LeddarTech se conectasse com muitos novos clientes e parceiros, e continuaremos a aproveitar esse impulso em 2021 ”, concluiu o Sr. Aitken.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1-2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com e Li nkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube.

