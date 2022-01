Les 20 meilleurs lieux de travail en Afrique dévoilés

LONDRES, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ — Le programme Best Places to Work a dévoilé aujourd’hui le palmarès des 20 meilleurs lieux de travail en Afrique en 2022. Le programme a récemment constitué sa liste annuelle sur la base de l’évaluation de plus de 500 organisations exerçant leurs activités sur le continent. Les conclusions tirées cette année indiquent que les organisations les plus performantes en Afrique ont continué à investir dans la création d’une main-d’œuvre hautement engagée, avec un score d’engagement moyen de 81 %, contre une moyenne de 69 % sur le marché. En outre, 92 % des organisations les mieux classées ont investi dans la mise en place d’une technologie des RH appropriée pour améliorer la productivité susceptible de garantir leur succès futur.

Lundbeck, une entreprise pharmaceutique mondiale spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication, la commercialisation et la vente de produits pharmaceutiques, arrive en tête du classement de cette année, suivie de Teleperformance, un prestataire de services mondial de premier plan dans le domaine de la gestion des interactions avec les clients et des processus. Zoetis, une entreprise mondiale de santé animale, arrive en troisième position. Pour être éligibles, les entreprises doivent être reconnues comme des employeurs exceptionnels dans au moins un des pays du continent.

Le classement a été établi sur la base des réactions des employés recueillies dans le cadre d’enquêtes anonymes et d’une évaluation des ressources humaines portant sur les pratiques de gestion du personnel par rapport aux meilleures normes en matière de lieu de travail.

La liste des 20 premiers comprend :

Lundbeck Teleperformance Zoetis Groupe Vipp Comdata Group Novo Nordisk BSH Chaabi LLD Ekuity Capital STKE SG ATS iNova Pharmaceuticals Somezzo Schindler Coface Meridiam Roche Paps Ipsen Pharma IHS Towers

« Les meilleurs employeurs de cette année en Afrique ont fait preuve d’une communication ouverte et d’un alignement de l’équipe de direction, et se sont clairement distingués en adoptant une approche continue en matière d’initiatives liées à l’expérience des employés », a commenté Hamza Idrissi, responsable du programme Best Places to Work in Africa.

À PROPOS DU PROGRAMME BEST PLACES TO WORK

Best Places to Work est la certification « Employeur de choix » la plus reconnue à laquelle les entreprises aspirent. Chaque année, le programme certifie et reconnaît les meilleurs lieux de travail dans de nombreux pays à travers le monde grâce à une méthodologie d’évaluation rigoureuse et un cadre qui reflète les toutes dernières tendances en matière de lieu de travail en se concentrant sur 8 facteurs liés au lieu de travail, notamment le leadership, les politiques de gestion des ressources humaines et du personnel, la rémunération, les avantages sociaux, le travail d’équipe et les relations, l’engagement des employés, le lieu de travail et les procédures et la responsabilité sociale de l’entreprise.

Pour plus d’informations, consultez le site www.bestplacestoworkfor.org