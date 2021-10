Wheel-E: le véhicule robotisé de LeddarTech

QUÉBEC,, 05 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, est heureuse de confirmer sa participation à plusieurs événements en distanciel et en présentiel au cours du mois d’octobre à titre d’exposant et de présentateur. Lors de ces événements virtuels et en présentiel, LeddarTech proposera ses plateformes technologiques intégrées de bout en bout, qui permettent aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Ces solutions distinctives comprennent la plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi que la plateforme de développement LiDAR efficace et extensible reposant sur la technologie brevetée LeddarEngine™.

« L’essor de la conduite autonome repose largement sur la collaboration de professionnels qui partagent les mêmes idées, et nos équipes seront ravies de présenter, d’exposer et de réseauter lors de ces événements à venir », a déclaré Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux chez LeddarTech.

ITS World Congress – 11-15 octobre ( événement en présentiel ), Hamb o urg, Allemagne

LeddarTech fera la démonstration d’une sélection de ses modules LiDAR pour systèmes de transport intelligents, adoptés à travers le monde.

Le congrès ITS World est le plus grand événement au monde axé sur la mobilité intelligente et la numérisation des transports. Tous les ans, il souligne les avancées touchant la mobilité intelligente et l’importance des systèmes de transport intelligents. Pour 2021, ITS World comprendra des sessions en direct, interactives et inspirantes où des experts de l’industrie présenteront les derniers développements en matière de systèmes de transport intelligents, ainsi que des démonstrations de cette technologie d’avant-garde dans un espace d’exposition spacieux. L’événement comprendra également des visites techniques et des possibilités de démonstrations en direct.

LeddarTech jouera un rôle actif au sein de la délégation québécoise aux côtés d’Investissement Québec et de Propulsion Québec.

Quand : 11-15 octobre 2021

Où : Centre des foires et des congrès de Hambourg

Pour s’inscrire.

Autotech Council Science Fair – 14-15 octobre ( événement en présentiel et en ligne ) , Milpitas , Californie

LeddarTech fera une démonstration du LeddarEngine, comprenant le système sur puce LCA3 et un logiciel de traitement de signal exclusif, qui fournit la performance nécessaire en termes de portée, de résolution et de détection pour appuyer les niveaux de conduite autonome les plus élevés pour une grande variété de véhicules. Le véhicule robotisé de voirie équipé du système de détection de bordure, le Wheel-E™, sera également présenté lors de l’événement, mettant de l’avant les fonctionnalités de la plateforme de développement LeddarTech.

La foire scientifique annuelle de l’Autotech Council offre, une fois par an, l’occasion à des entreprises technologiques de présenter leurs innovations à des cadres spécialisés en stratégie, R&D, prospection et partenariat provenant de l’ensemble de l’industrie de la mobilité. Cette année, la foire scientifique se tient à la fois de manière virtuelle et présentielle et permet aux constructeurs automobiles, fournisseurs, entreprises en démarrage, universitaires et investisseurs de promouvoir leurs innovations, leurs produits et leurs projets de co-développement sous la forme de présentations pratiques.

Quand : 14-15 octobre 2021

Où : Milpitas (Californie) et en ligne

Pour s’inscrire.

Arm DevSummit – 19-21 octobre ( événement virtuel )

Participation de Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech, à titre de panéliste avec Arm, Continental et Amazon

L’événement Arm DevSummit 2021 est une conférence virtuelle de trois jours qui donne un aperçu des dernières tendances technologiques et donne aux participants l’occasion d’améliorer leurs compétences dans des sessions techniques et des ateliers pratiques. Ils peuvent également réseauter avec des développeurs logiciels et des concepteurs de matériel animés des mêmes idées. Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech, se joindra à des panélistes de Arm, Amazon et Continental dans une table ronde engageante où des experts échangeront sur la manière dont les constructeurs automobiles ont adopté une stratégie informatique plus centralisée, en remplaçant des dizaines de microcontrôleurs et de microprocesseurs par des systèmes sur puce moins nombreux mais plus puissants. Avec ce type de processeur, la voiture peut vraiment devenir un véhicule logiciel. La table ronde explorera cette transformation, tout en exposant les défis et opportunités associés à l’introduction d’une intelligence plus souple et plus intrusive dans les automobiles.

À ne pas manquer : table ronde intitulée « Accrochez-vous – La voiture logicielle est là » (en anglais).

Quand : 20 octobre 2021, 12 h 00 – 12 h 50 HNE

Pour s’inscrire.

Pour une liste complète des événements LeddarTech en présentiel et virtuels à venir, visitez leddartech.com/events.

