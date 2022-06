Les diplômés d’écoles de commerce ne connaissent pas la crise face aux prévisions de croissance des recruteurs, qui valorisent toujours autant leurs qualifications

Les titulaires de MBA et de master de commerce restent très recherchés sur le marché de l’emploi malgré les craintes de récession et les défis liés au COVID

RESTON, Virginie, 29 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Graduate Management Admission Council (GMAC), une association internationale de prestigieuses écoles de commerce, a publié aujourd’hui le rapport sommaire de son enquête annuelle menée auprès des recruteurs d’entreprise intitulé GMAC Corporate Recruiters Survey – 2022 Summary Report. Recueillant les réponses de près de 1 000 recruteurs d’entreprise et cabinets de recrutement du monde entier, le rapport étudie l’état de la demande des employeurs en jeunes talents d’écoles supérieures de commerce (titulaires de MBA et de masters de commerce) dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Alors que l’inflation galopante et la guerre en Ukraine n’étaient encore qu’à leurs balbutiements lorsque l’enquête a été menée en février et mars 2022, les intentions d’embauche de diplômés d’écoles d’études supérieures en management (GME) restent à la hausse cette année, puisque 92 % des recruteurs d’entreprise envisagent de recruter de nouveaux titulaires de MBA. De manière encourageante, 2 recruteurs d’entreprise sur 3 décrivent l’orientation actuelle de leur organisation comme étant en expansion ou en croissance (67 %) et une proportion similaire de recruteurs envisagent d’augmenter leurs effectifs globaux (65 %). De plus, la plupart des recruteurs (63 %) prévoient que la demande en nouveaux talents issus d’écoles de commerce augmentera au cours des cinq prochaines années. Les perspectives d’embauche de diplômés de masters de commerce les plus réjouissantes concernent les recruteurs d’entreprise d’Asie de l’Est et du Sud-Est et du Moyen-Orient.

« Les dernières conclusions du GMAC de l’enquête menée auprès des recruteurs d’entreprise montrent que près de 9 recruteurs d’entreprise sur 10 se sentent confiants ou très confiants dans la capacité des écoles de commerce à préparer les étudiants à réussir au sein de leur organisation », a déclaré Sangeet Chowfla, président-directeur général du GMAC. « C’est un chiffre époustouflant. Cela montre qu’en dépit de la pandémie et des freins qu’elle a induit en termes de mobilité des étudiants, de santé publique et mentale et d’apprentissage à distance, les écoles de commerce sont parvenues à former un vivier impressionnant de candidats sur lesquels les recruteurs d’entreprise et de cabinets de recrutement du monde entier continuent de miser en tant que sources de talents de premier plan. »

Autres principales conclusions

Les salaires de départ des titulaires de MBA restent attractifs et les salaires de départ moyens des diplômés de master de commerce sont en hausse

Les réponses des recruteurs suggèrent que les entreprises aux États-Unis prévoient de revoir à la hausse les salaires de départ des diplômés de master de commerce en 2022 par rapport à ceux de l’année dernière. En outre, les niveaux de rémunération de départ moyens des titulaires d’un MBA sont de 22 à 40 % plus élevés que ceux qui disposent d’un baccalauréat, dans toutes les régions du monde où l’échantillon est représentatif. Le salaire moyen de départ est plus attractif aux États-Unis, où le salaire moyen de départ des nouveaux employés titulaires d’un MBA enregistré cette année, soit 115 000 USD, n’a pas évolué au cours des trois dernières années. Dans le contexte inflationniste actuel, la stabilité relative du salaire moyen des titulaires de MBA suggérée par les résultats de l’enquête montre que la valeur réelle des salaires des titulaires de MBA est en berne.

Afin de lutter contre les effets de l’inflation, les recruteurs d’entreprise se tournent vers une série d’avantages, y compris les aides à la scolarité, pour répondre aux besoins changeants des nouveaux diplômés.Les aides à la scolarité, comme le remboursement des frais de scolarité et les bourses d’études, sont devenus un avantage de plus en plus courant, 54 % l’ayant proposé en 2022, contre 35 % l’année dernière.

L’embauche internationale aux États-Unis est revenue à son niveau d’avant la pandémie avec un potentiel de croissance continue pour 2022

Le Moyen-Orient (52 %) et l’Europe occidentale (40 %)sont les deux régions du monde avec le pourcentage le plus élevé de recruteurs prévoyant de recruter des candidats internationaux en 2022. Aux États-Unis, les résultats de l’enquête de cette année suggèrent une amélioration de la situation pour les diplômés internationaux de MBA et de masters de commerce. Si l’on observe le recrutement effectif de l’année dernière, 43 % des recruteurs aux États-Unis ont confirmé avoir embauché des talents internationaux en 2021, un chiffre en hausse par rapport à 2020 (35 %) et 2019 (41 %). Dans l’enquête de cette année, 56 % des recruteurs aux États-Unis déclarent qu’ils prévoient de recruter à l’international en 2022 (35 %) ou qu’ils sont disposés à le faire (21 %), contre 48 % en 2021, une tendance à la hausse. En outre, 83 % des entreprises technologiques nord-américaines déclarent qu’elles prévoient de recruter à l’international en 2022 (62 %), ou qu’elles sont disposées à le faire (21 %).

« Alors que les mesures de restriction relatives aux déplacements s’allègent dans le monde entier et que la mobilité des étudiants repart à la hausse, nous sommes ravis d’accueillir davantage d’étudiants internationaux sur les campus du pays. Notre mission est d’aider nos étudiants à réussir et nos diplômés à tirer pleinement profit du solide marché de l’emploi aux États-Unis », a déclaré Isabelle Bajeux-Besnainou, nouveau membre du Conseil d’administration du GMAC et doyenne de la Tepper School of Business de Carnegie Mellon.

À l’échelle mondiale, les recruteurs d’entreprise semblent de plus en plus accepter les diplômes en ligne, à l’exception notable des États-Unis

Le pourcentage de recruteurs internationaux qui considèrent de manière égale les diplômés d’études supérieures en management (GME) en ligne et en présentiel a augmenté, passant de 34 % en 2021 à 60 % en 2022, suggérant une croissance significative de l’acceptation des programmes en ligne. Cependant, les recruteurs d’entreprise aux États-Unis sont une exception, et c’est pourtant dans cette région du monde que les inscriptions en ligne sont les plus importantes pour la formation en MBA. Parmi les recruteurs d’entreprise aux États-Unis qui ont participé à l’enquête, seulement 29 % s’accordent à dire qu’ils considèrent les diplômés des études supérieures en management (GME) en ligne et en présentiel de la même manière. Ce chiffre, en baisse par rapport aux 33 % des répondants de l’échantillon de 2021, est le plus bas de toutes les régions du monde.

« La croissance des programmes de MBA en ligne a été si forte aux États-Unis que, pour la première fois, le nombre total d’inscriptions aux programmes en ligne a dépassé celui des inscriptions de MBA à temps plein et en présentiel au cours de l’année universitaire 2020-21, selon les données du label américain Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) », a indiqué Sabrina White, vice-présidente de l’engagement scolaire et industriel au GMAC. « Les écoles de commerce se voient offrir une opportunité unique d’aligner les attentes et les résultats des diplômés et des employeurs compte tenu du fait que les programmes en ligne gagnent du terrain depuis la pandémie dans le secteur de l’enseignement supérieur en management. »

À propos du rapport

Lancée pour la première fois il y a plus de vingt-ans, l’enquête Corporate Recruiters Survey a été menée auprès des recruteurs d’entreprise en 2022 par le GMAC, en collaboration avec des partenaires de l’enquête EFMD et MBA Career Services and Employer Alliance (MBA CSEA), en association avec les bureaux des services de carrière des écoles supérieures de commerce participantes dans le monde entier. Contrairement aux années précédentes, GMAC Research a travaillé avec un cabinet d’études de marché pour recruter d’autres participants afin de rendre l’échantillon global plus représentatif à l’échelle mondiale. Au total, 941 répondants de 38 pays ont participé à cette enquête, dont 539 recruteurs d’entreprise et 402 recruteurs de cabinet de recrutement. Reconnaissant que les réponses des années précédentes provenaient en grande majorité de recruteurs d’entreprise, seules les réponses des recruteurs d’entreprise de 2022 ont été exploitées pour créer des comparaisons pluriannuelles. Cependant, le solide échantillon de recruteurs d’entreprise et de cabinets de recrutement nous a permis de développer des aperçus géographiques en 2022 qui étaient moins visibles les années précédentes.

À propos du GMAC

Le Graduate Management Admission Council™ (GMAC™) est une association des meilleures écoles supérieures de commerce du monde entier, au service d’une mission. Fondé en 1953, le GMAC fournit au secteur de l’enseignement supérieur en management des recherches, conférences sectorielles, outils de recrutement et évaluations de classe mondiale, ainsi que des outils, ressources, événements et services qui guident les candidats pendant leur parcours dans l’enseignement supérieur. Propriété du GMAC, qui assure sa gestion, l’examen du Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) est l’évaluation pour école de commerce la plus largement utilisée.

Plus de 12 millions d’étudiants potentiels par an font confiance aux sites Web du GMAC, y comprismba.com, pour en savoir plus sur les programmes de MBA et de masters de commerce, contacter les écoles du monde entier, se préparer et s’inscrire aux examens, et obtenir des conseils sur les procédures d’admission aux programmes de MBA et de masters de commerce. BusinessBecause et The MBA Tour sont des filiales du GMAC, une organisation internationale avec des bureaux en Chine, en Inde, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur notre travail, rendez-vous sur www.gmac.com

Contact auprès des médias :

Teresa Hsu

Sr. Responsable principale des relations avec les médias

202-390-4180 (mobile)

thsu@gmac.com

Un PDF accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l’adresse suivante : http://ml.globenewswire.com/ Resource/Download/3388f75b- 1d4e-4329-be0c-ca4a494b76ce