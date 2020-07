Les efforts entrepris portent leurs fruits : au premier semestre 2020, Zoomlion enregistre une hausse de 800 % de ses ventes d’engins de terrassement par rapport à l’an dernier

CHANGSHA, Chine, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ — Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) a enregistré une hausse de 800 % de ses ventes d’excavatrices en glissement annuel au cours des six premiers mois de 2020, selon les statistiques publiées par la China Construction Machinery Industry Association.

Étant l’un des secteurs que Zoomlion a énergiquement développés ces dernières années, les engins de terrassement ont connu une croissance remarquable cette année grâce à des efforts globaux en matière d’innovation de produits, d’expansion du réseau de distribution, de ventes et d’amélioration des services.

« La série E-10 d’engins de terrassement, développée en collaboration par des équipes de recherche et de développement en Chine et en Amérique du Nord et lancée l’année dernière, est une gamme de produits de nouvelle génération qui répond aux besoins du marché chinois et a permis d’améliorer efficacement la compétitivité de Zoomlion sur le marché », a déclaré M. Chen Jiangbo, chef de produit de la société d’engins de terrassement Zoomlion.

La série d’excavatrices E-10 se compose de 9 modèles allant de la ZE60E-10 à la ZE485E-10, et couvre des niveaux de tonnage petits, moyens et grands. La nouvelle série optimise complètement l’adaptation de la puissance, le contrôle hydraulique, la cabine et d’autres composants et pièces clés afin d’améliorer les performances et le contrôle du produit et de réduire la consommation de carburant. Les produits ont enregistré une forte hausse des ventes après leur lancement en septembre 2019.

En réponse au COVID-19, la société d’engins de terrassement Zoomlion a mis en place une stratégie de marketing innovante en déplaçant ses canaux de commercialisation traditionnels en ligne. Elle a créé des salles d’exposition en ligne pour ses produits et lancé des événements caritatifs et des séances de shopping en direct sur le Web. La société a également étendu ses canaux de distribution en recrutant des agents généraux autorisés dans le Sichuan, à Shanghai, au Shandong et dans d’autres villes et provinces. En élargissant sa présence dans certaines régions, l’entreprise vise à fournir des solutions de vente et de services à guichet unique dans les phases de prévente, de vente et d’après-vente, et à créer plus de valeur pour ses clients.

Un nouveau parc d’engins d’excavation est en cours de construction à Changsha, en Chine, dans la ville industrielle intelligente de Zoomlion depuis 2019. Celui-ci comprend deux chaînes de production utilisant l’intelligence artificielle (IA) et un système de réseau industriel. Une fois la construction terminée, la société pourra produire une gamme complète d’excavatrices, avec une capacité de production annuelle estimée à 33 000 unités.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d’équipements haut de gamme intégrant ingénierie mécanique, matériel agricole et services financiers. La société vend à l’heure actuelle plus de 600 produits d’avant-garde à partir de 55 lignes de produits couvrant dix catégories principales.