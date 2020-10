Les quatre projets de logiciels de base open source de Huawei insufflent une puissance de calcul diversifiée dans chaque ligne de code

SHANGHAI, 12 octobre 2020 /PRNewswire/ — Huawei a organisé le Computing Industry Basic Software Summit à Shanghai et a montré les réalisations faites après le lancement des projets de logiciels de base open source. Un écosystème de base a été établi autour d’openEuler, openGauss, openLooKeng et MindSpore.

Jiang Dayong a présenté la stratégie des logiciels de base de Huawei, notamment l’innovation logicielle et matérielle complète, ainsi que la façon dont l’open source a accéléré l’innovation pour faire avancer l’industrie du logiciel de base.

Quatre projets de logiciels de base stimulent l’innovation des communautés open source

Alors que le matériel sert de fondement à la puissance de calcul, les logiciels de base aident à libérer le potentiel et les logiciels d’application créent une valeur tangible pour les utilisateurs finaux. L’innovation s’accélèrera lorsqu’un cycle vertueux se formera entre les fabricants de matériel, les éditeurs de logiciels de base et de logiciels d’application, les développeurs de systèmes et de logiciels et les utilisateurs.

Les logiciels open source constituent un élément important de la stratégie de l’écosystème informatique de Huawei. Huawei valorise le matériel libre, les logiciels open source et l’intégration des partenaires. En dirigeant des initiatives open source, en contribuant et en intégrant des partenaires commerciaux, Huawei soutient l’écosystème logiciel technique avec une innovation continue.

En termes de contributions à la communauté, Huawei se classe au deuxième rang mondial dans la dernière version du noyau Linux 5.8. Huawei dirige quatre projets open source : openEuler, openGauss, openLooKeng et MindSpore, et a réalisé une intégration continue avec plus de 40 communautés grand public. En contribuant aux communautés en amont pour les scénarios traditionnels, Huawei permet à 80 % des communautés clés de fournir une prise en charge native pour Kunpeng. De cette façon, les développeurs ARM peuvent utiliser facilement ces composants open source. Tous ces efforts contribuent à jeter les bases d’une collaboration matérielle et logicielle complète.

Le matériel est à la base de tout l’écosystème, et les systèmes d’exploitation sont à la base du logiciel. OpenEuler est officiellement devenu open source le 31 décembre 2019 et la version LTS (Support à long terme) 20.03 a été publiée en mars 2020. Après neuf mois de fonctionnement, la communauté openEuler a attiré plus de 2 000 contributeurs, mis en place 70 groupes d’intérêts spécialisés (SIG) et engagé plus de 60 entreprises de premier plan en Chine. Six principaux fournisseurs de systèmes d’exploitation en Chine ont rejoint la communauté et publié des versions commerciales.

La nouvelle version, openEuler 20.09, sortira également officiellement le 30 septembre 2020. La version dispose de 1+8 éléments : un noyau plus huit projets innovants : une accélération multicœurs, une VM légère iSula2.0, un conteneur natif cloud StratoVirt, BiSheng JDK, Compass CI, un outil de réglage intelligent A-Tune, un environnement de bureau UKUI, un système de calcul de précision secGear et une architecture de mesure de l’intégrité IMA. L’architecture innovante 1+8 fait d’openEuler la communauté open source la plus dynamique.

Les bases de données sont l’essence des logiciels de base et le cœur des systèmes commerciaux des clients. Il existe un écart entre les bases de données open source traditionnelles et les attentes des applications d’entreprise en matière de rendement, de disponibilité et de sécurité.

Huawei openGauss se positionne comme une base de données open source de qualité entreprise. Huawei travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour lancer rapidement des versions commerciales, répondant aux exigences des clients du secteur en termes de hautes performances, de fiabilité et de traitement commercial convergent. OpenGauss est officiellement devenu open source le 30 juin 2020, en mettant l’accent sur l’optimisation des performances pour Kunpeng. Basé sur les serveurs Kunpeng à 2 sockets, openGauss délivre jusqu’à 1,5 million de TPMC, soit 50 % de plus que les produits grand public du secteur. En seulement trois mois, six partenaires ont sorti des versions commerciales d’openGauss. Ces partenaires contribuent également à faire progresser l’utilisation commerciale d’openGauss.

OpenLooKeng vise à optimiser l’analyse des données le plus simplement possible, permettant aux utilisateurs d’exploiter le Big Data avec la facilité d’utilisation des bases de données. Huawei poursuivra ses efforts pour construire des moteurs unifiés, un écosystème robuste et une grande fiabilité.

OpenLooKeng 1.0 a été publié dans la communauté le 23 septembre 2020. Il implémente des requêtes interactives haute performance inter-sources et inter-domaines, des mini-entrepôts de données virtuels et des requêtes de données unifiées sans migration ni conversion. En outre, openLooKeng 1.0 prend en charge l’analyse diversifiée sur un moteur unifié, permettant l’analyse interactive de centaines de milliards d’enregistrements de données en quelques secondes et l’analyse collaborative de centaines de milliards d’enregistrements de données sur plusieurs centres de données.

Créer un écosystème de logiciels de base complet et former des talents pour l’écosystème

Afin d’accélérer la construction de l’écosystème, Huawei proposera un soutien diversifié, notamment en matière d’apprentissage, de construction et de mise sur le marché, afin d’aider les partenaires à améliorer leur compétitivité. Après un an d’effort, Huawei compte plus de 1 000 partenaires ISV et 3 000 solutions dans le domaine informatique.

Les partenaires et les développeurs sont à la base de l’écosystème et les talents sont l’avenir de l’écosystème. Huawei et l’Université de Tsinghua ont publié conjointement des livres techniques sur openEuler et openGauss pour intégrer les connaissances de base des systèmes d’exploitation et des bases de données dans les cours universitaires. À l’avenir, l’université de Fudan, l’université de Tongji, l’université des sciences et technologies d’Huazhong et 10 autres universités proposeront des cours s’y rapportant.

En outre, le livre blanc technique de la version openEuler 20.09 a été officiellement publié, révélant de nouvelles fonctionnalités et des projets de la version 20.09. Le programme de certification openEuler sera également officiellement lancé en octobre. 30 certificats du premier lot de certification de HCIA (Huawei Certified ICT Associate) seront ouverts à openEuler.

Lors du sommet, d’éminents experts du monde universitaire, des médias et des domaines commerciaux ont rejoint Du Junping, directeur général de l’activité Cloud et AI Open Source de Huawei, pour discuter de la relation entre l’open source et les entreprises.

Wu Qingbo, l’un des invités en vedette, a estimé que l’open source et les entreprises ne peuvent se développer que s’ils travaillent ensemble. Dans le domaine de l’éducation, l’open source est le meilleur moyen – il représente la liberté et l’équité.

Jiang Tao, fondateur de CSDN, a déclaré que les entreprises ne feront pas obstacle au développement de l’open source mais l’encourageront. Les entreprises qui privilégient l’open source sont vraiment open source.

Le point de vue de Han Qing, un autre invité en vedette, a été de définir le succès d’un projet open source. La première étape consiste à créer de la valeur, à générer des effets sociaux, à trouver des valeurs ajoutées dans les projets open source, puis à produire des effets agrégés grâce à l’engagement des entreprises pour parvenir au succès commercial.

Du Junping a conclu que l’open source permet aux organisations et aux particuliers d’innover et de créer de la valeur pour l’industrie dans un environnement ouvert, équitable, transparent et sécurisé.

En s’inspirant de la volonté de promouvoir un écosystème logiciel de base open source et durable de tous, par tous et pour tous, Huawei invite ses partenaires, développeurs et passionnés à rejoindre le secteur informatique, en travaillant ensemble pour apporter une puissance de calcul diversifiée pour partager le succès au niveau de l’écosystème mondial.