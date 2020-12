Lithium Werks vende unidade de negócios modular para Lithion Power Group

A Lithium Werks vende unidade de negócio de módulos Valence™ para se concentrar na manufatura de Células, portfólio de patentes LFP, soluções personalizadas e novas P&D.

AUSTIN, Texas e ENSCHEDE, Holanda, Dec. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — A Lithium Werks, líder global na fabricação, tecnologia e propriedade intelectual de células de Fosfato de Ferro de Lítio, anuncia que vendeu seus ativos de módulo Valence™ e BMS para a Lithion Power Group, um fabricante verticalmente integrado de células e baterias recarregáveis e não recarregáveis.

Como resultado da venda, a Lithium Werks se concentrará intensamente em continuar a desenvolver seus materiais Nanophosphate™ “Best in Class”, produção de células, soluções OEM personalizadas, aumento de P&D, e expansão e fortalecimento ainda maior do seu portfólio de patentes de cátodo de fosfato de ferro de lítio (LFP).

Existe uma demanda rapidamente crescente por tecnologias exclusivas da Lithium Werks por parte de diversos setores da indústria em uma base global. A transação facilitará o foco contínuo da Lithium Werks em atender a essa demanda.

T. Joseph Fisher, III, CEO e co-fundador da Lithium Werks, B.V., disse:

“Este passo nos permitirá nos concentrar ainda mais em atender nossos clientes atuais e futuros com o nosso pó e pilhas mais potentes e de longa duração de Nanophosphate™, não somente para nossos verticais existentes como apoio industrial, médico e de UPS, mas com uma nova clareza estratégica para aplicações de missão essencial que incluem os verticais de armazenamento e de transporte de energia com soluções personalizadas. Estamos prontos para o crescimento e expansão contínuos na qualidade de fornecedor das nossas células cilíndricas Nanophosphate™ de ponta, bem como a introdução de outros novos fatores de forma e tamanhos para as aplicações que exigem Power. Safety. Life.™ dos nossos materiais de cátodo Nanophosphate™ desenvolvidos pela MIT.”

A Lithium Werks possui o portfólio mais abrangente do mundo de materiais, células, patentes e produtos de fosfato de ferro de lítio, propriedade intelectual LFP. A Lithium Werks opera na China, Europa e Estados Unidos.

Para mais informação, visitet www.lithiumwerks.com.

Contato:

lwmarketing@lithiumwerks.com