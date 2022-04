Maciej Pilat nommé directeur des ventes pour la Pologne et les pays baltes pour le groupe Clean Energy & Industrial Gases de Nikkiso

TEMECULA, Californie, 12 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Le groupe Clean Energy & Industrial Gases (le « Groupe ») de Nikkiso Cryogenic Industries, qui fait partie du groupe de sociétés Nikkiso Co., Ltd (Japon), est heureux d’annoncer que Maciej Pilat a été nommé directeur des ventes pour la Pologne et les pays baltes.

Maciej est un intégrateur de systèmes expérimenté ayant fait ses preuves dans les secteurs de l’ingénierie mécanique et industrielle. Il compte plus de 15 années d’expérience en tant qu’intégrateur de systèmes cryogéniques et directeur du développement commercial, dont plus de 7 ans chez Messer (Pologne) et 4 ans chez Chart Industries. Il a obtenu un master en technologie (« M.Tech. ») en sciences et technologies alimentaires de l’Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Il possède une vaste expérience mondiale ayant travaillé en Europe, en Asie, en Amérique et au Moyen-Orient. Basé en Pologne, il gérera et développera les opportunités commerciales là-bas et dans la région baltique, sous la responsabilité d’Ole Jensen, vice-président de NCEIG Europe.

« La connaissance de l’industrie et du marché de Maciej sera d’un grand avantage pour NCEIG Europe, alors que nous développons les opportunités dans cette région », selon Ole Jensen.

Avec cette nomination, Nikkiso poursuit son engagement d’avoir une présence à la fois locale et mondiale pour ses clients.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd’hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l’hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur des déchets. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d’ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d’un groupe administré en commun comptant une vingtaine d’entités opérationnelles.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et w ww.nikkiso.com .