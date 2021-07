Les sociétés fusionnées établiront la plateforme technologique indépendante la plus fiable pour la publicité omnicanal, en mettant l’accent sur la vidéo multicanal et la création dynamique

NEW YORK, 14 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Mediaocean , la plateforme stratégique pour la publicité omnicanal, et Flashtalking , la principale plateforme indépendante de gestion publicitaire, annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour l’acquisition de Flashtalking par Mediaocean. L’entité combinée intégrera les solutions de premier ordre de Flashtalking pour la diffusion d’annonces, la personnalisation des créations, la gestion de l’identité et la vérification des annonces, avec le système d’enregistrement moderne de Mediaocean, utilisé par les plus grandes marques et agences du monde.

Cette annonce intervient à un tournant critique pour l’industrie de la publicité, les responsables du marketing recherchant des solutions fiables et indépendantes pour gérer et répondre à l’essor des grandes entreprises technologiques. Les clients de Mediaocean et de Flashtalking bénéficieront de solutions complètes et tournées vers l’avenir pour la planification stratégique mondiale, la gestion omnicanal des médias, l’optimisation des écosystèmes fermés et le rapprochement financier entre les médias traditionnels, le Web ouvert, les écosystèmes fermés et la télévision connectée.

« Réunir Mediaocean et Flashtalking représente une opportunité incroyable pour nos clients, nos employés et l’industrie dans son ensemble », a déclaré Bill Wise, PDG de Mediaocean. « Flashtalking est source de fiabilité pour les publicités numériques et CTV et Mediaocean est le système d’enregistrement pour tous les médias. Ensemble, nous fournirons des solutions complètes et tournées vers l’avenir pour la publicité omnicanal. Plus important encore, notre plateforme n’est pas compromise par la propriété des médias, ce qui nous permet de nous concentrer uniquement sur l’obtention de résultats pour les spécialistes du marketing et leurs agences partenaires. »

« Notre mission consistant à aider les spécialistes du marketing à inciter les consommateurs à passer à l’action est parfaitement adaptée à la vision de Mediaocean d’un monde dans lequel les spécialistes du marketing répondent aux besoins des consommateurs », a déclaré John Nardone, PDG de Flashtalking. « Au fil des ans, nous avons construit la plateforme indépendante la plus fiable pour stimuler la pertinence de la publicité et améliorer la performance des campagnes. Ensemble, nos équipes et nos technologies complémentaires aideront les marques à réussir dans un avenir dominé par les médias convergents et ancré dans une résolution d’identité sans cookie. »

« Alors que nous continuons à innover, il est crucial de disposer d’une technologie qui nous permette de satisfaire les attentes actuelles des consommateurs », a déclaré Deborah Wahl, directrice du marketing de General Motors. « Il est encourageant de voir que des entreprises comme Mediaocean et Flashtalking s’unissent pour répondre à l’impératif publicitaire omnicanal. L’industrie a besoin d’un acteur neutre et indépendant au sein de l’écosystème pour permettre la convergence des médias. »

« La fusion de Mediaocean et Flashtalking marque une étape cruciale alors que l’industrie évolue vers des solutions ouvertes et interopérables », a déclaré Paul Gelb, responsable de l’activation numérique et de l’investissement chez Bayer. « L’une des plus grandes opportunités dans les médias modernes est de connecter les technologies au sein de la planification, de l’achat, du service publicitaire et de l’optimisation créative. Avec Flashtalking, Mediaocean a amélioré sa proposition de valeur potentielle pour la publicité omnicanal. »

L’acquisition de Flashtalking par Mediaocean s’appuie sur un partenariat lancé par les sociétés en 2018 visant à intégrer les données de la diffusion d’annonces dans le flux de travail des acheteurs de médias. L’entité combinée représentera une plateforme technologique publicitaire avec plus de 200 milliards de dollars de dépenses médiatiques annualisées et plus de 1 000 milliards d’impressions publicitaires mensuelles. Plus tôt cette année, Mediaocean a annoncé son nouveau modèle de produits qui unifie les solutions dans les domaines de la veille, la gestion et la finance médiatiques. La transformation des produits de la société et l’accent mis sur la culture ont été reconnus par les distinctions Customer’s Choice designation de Gartner Peer Insights 1 et Best Places to Work d’Ad Age .

Le secteur mondial de la publicité est un marché de 700 milliards de dollars2 qui subit une transformation majeure en raison de l’évolution des habitudes des consommateurs et des attentes en matière de confidentialité. Cela a conduit à l’essor des écosystèmes fermés et CTV dans lesquels Mediaocean a réalisé un investissement important avec l’ acquisition de 4C en juillet 2020, et maintenant avec Flashtalking, qui lui permettra d’améliorer ses solutions de premier ordre. Les sociétés fusionnées seront en mesure de proposer un certain nombre de propositions de valeur innovantes aux annonceurs et aux agences :

Planification et mesure unifiées des médias traditionnels et numériques, y compris la vidéo multicanal ;

Optimisation de la campagne en cours via des recommandations et une automatisation axées sur l’IA ;

Personnalisation créative basée sur les données à travers le Web ouvert et les écosystèmes fermés ;

Résolution d’identité flexible pour permettre une portée omnicanal dans un monde sans cookie ainsi que le respect de la confidentialité en vertu du CCPA et du RGPD ;

Connaissance avancée des marques et analyse de l’impact médiatique sur les conversions de ventes.

Les modalités de l’accord n’ont pas été divulguées. L’acquisition devrait être conclue au cours du troisième trimestre 2021.

J.P. Morgan Securities LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif et Travers Smith LLP et Goodwin Procter LLP en tant que conseillers juridiques pour Flashtalking.

À propos de Mediaocean

Mediaocean est la plateforme stratégique pour la publicité omnicanal. Avec plus de 200 milliards de dollars de dépenses médiatiques annualisées gérées par le biais de ses logiciels, Mediaocean connecte les marques, les agences, les médias, les technologies et les données. Utilisant les technologies de l’IA et de l’apprentissage automatique pour contrôler les investissements marketing et optimiser les résultats commerciaux, Mediaocean alimente les campagnes, de la planification, l’achat et la vente à l’analyse, aux factures et aux paiements. Mediaocean emploie 1 200 personnes dans 20 bureaux à travers le monde et fait partie du portefeuille de Vista Equity Partners. Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site www.mediaocean.com .

À propos de Flashtalking

Flashtalking est la première société mondiale indépendante de serveurs publicitaires principaux et technologies d’analyse. Elle utilise des données pour personnaliser la publicité en temps réel, analyser de manière indépendante son efficacité et permettre une optimisation qui favorise un meilleur engagement et un meilleur retour sur investissement pour des marques mondiales de pointe. La plateforme de Flashtalking est prépondérante sur le marché avec des produits et des services innovants pour garantir la pertinence créative et des informations exploitables sur tous les canaux et dans tous les formats, grâce à un suivi, une orchestration des données et des analyses avancées uniques et sans cookies. Flashtalking soutient les clients au moment où les données, la création personnalisée et la mesure impartiale se croisent avec l’expertise, le service et un vaste écosystème de partenaires pour mener à bien le marketing numérique. La société fait partie du portefeuille de TA Associates.

