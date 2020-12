SHENZHEN, Chine, 12 décembre 2020 /PRNewswire/ — « La lutte contre le changement climatique nécessite des efforts conjoints de la part de toute l’humanité. Nous avons toujours adhéré au concept de « La technologie pour une meilleure planète », par l’innovation des technologies de l’information et des communications pour développer des produits respectueux de l’environnement afin d’aider la société à réduire les émissions de carbone et protéger la nature », a déclaré Michel FRAISSE, vice-président Europe et directeur technique de Digital Power Solution, Huawei, à Pilita Clark, chroniqueuse du Financial Times lors du FT Future Forum. En outre, des experts d’Avast, Schroder, White&Case et Iberdrola ont été invités à partager leurs idées sur l’économie d’énergie et la réduction des émissions, et à débattre de solutions au changement climatique mondial.

Pour relever les défis posés par le changement climatique, 197 pays ont adopté l’Accord de Paris lors de la conférence des parties qui s’est tenue à Paris le 12 décembre 2015, dans une volonté collective de préservation de la planète. L’objectif à long terme est que le niveau moyen d’augmentation de la température mondiale n’excède pas 2 °C. L’Accord de Paris a marqué le début de la transition de la société humaine vers un monde à faible teneur en carbone.

Ces dernières années, les problèmes environnementaux, tels que les incendies de forêt, les sécheresses et les inondations, le réchauffement de l’Antarctique, l’élévation du niveau de la mer, ont tous pu être reliés au changement climatique. L’Union européenne a décidé de légiférer pour devenir neutre en carbone d’ici 2050, et la Chine prévoit de l’être d’ici 2060. En octobre, le Japon et la Corée du Sud ont également annoncé leur objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Outre les agences gouvernementales, les entreprises, les organisations industrielles et les ONG travaillent également sur des initiatives écologiques.

La protection de l’environnement a toujours été un enjeu stratégique clé pour le développement durable de Huawei. Michel FRAISSE a souligné que l’infrastructure de technologies de l’information et des communications doit réduire ses propres émissions de dioxyde de carbone et aider toutes les industries à faire de même. L’innovation en matière de TIC jouera un rôle important dans la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Huawei Digital Power réussit à produire de l’énergie verte et à avoir une utilisation efficace de l’énergie grâce à l’innovation technique. Actuellement, Huawei Digital Power a généré un total de 296,5 milliards de kilowattheures d’énergie verte, réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 180 millions de tonnes, ce qui équivaut à planter 250 millions d’arbres.

À propos de Huawei

Huawei est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures de technologies de l’information et des communications (TIC) et d’appareils intelligents. Avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés : réseaux de télécommunications, informatique, appareils intelligents et services en cloud, nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté.

Le portefeuille de produits, solutions et services de bout en bout de Huawei est à la fois compétitif et fiable. Grâce à une collaboration ouverte avec des partenaires de l’écosystème, nous créons une valeur durable pour nos clients, en nous efforçant de rendre les gens indépendants, d’enrichir la vie dans les foyers et d’inspirer l’innovation dans les organisations de toutes formes et de toutes tailles.

Chez Huawei, l’innovation se concentre sur les besoins des clients. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale, en nous concentrant sur les percées technologiques qui font avancer le monde. Nous comptons plus de 194 000 employés et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée qui appartient entièrement à ses employés.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Huawei en ligne à l’adresse suivante www.huawei.com.