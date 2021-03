SHENZHEN, Chine, 11 mars 2021 /PRNewswire/ — Mindray (SZSE : 300760), un leader mondial dans le développement de technologies innovantes dans le domaine de la santé santé, a dévoilé BeneFusion e Series, un système de perfusion efficace et révolutionnaire pour le domaine hospitalier. Disponible en trois modèles, eSP, eVP et eDS, BeneFusion e Series offre une efficacité dans le flux de travail, la sécurité, l’application et l’informatique. Cette toute nouvelle gamme sera disponible dans certains pays et régions.

Les pompes à perfusion sont largement utilisées dans les milieux cliniques, tels que les hôpitaux. Toutefois, les erreurs ou les défaillances causées par ces systèmes peuvent avoir des conséquences importantes sur la sécurité des patients. L’Emergency Care Research Institute (ECRI) a constaté que les erreurs de médication causées par les pompes à perfusion se classent parmi les dix premiers risques technologiques mondiaux en matière de santé. L’efficacité est la clé pour minimiser les risques associés aux pompes à perfusion, renforçant ainsi la sécurité des patients et améliorant le flux de travail clinique.

BeneFusion e Series Mindray rationalise le flux de travail grâce à un écran tactile capacitif coloré de 3,5 pouces, qui dispose d’une interface utilisateur intuitive pour un fonctionnement tactile fluide. Une préparation rapide est également possible grâce à la technologie SmartRapid™, qui réduit considérablement le temps de démarrage à moins de 10 secondes entre la mise en marche et l’administration de la première goutte de traitement.

Parallèlement, le système de gestion des médicaments SafeDose™ améliore l’efficacité grâce à des visualisations par code couleur, qui aident les utilisateurs à sélectionner et à vérifier facilement le médicament correspondant au traitement et évitent les erreurs de dosage avec des restrictions souples ou strictes. Lors d’événements imprévus, l’indicateur de type compteur de vitesse du système de pression dynamique aide le personnel médical à surveiller la tendance de la pression en ligne d’un simple coup d’œil, il fournit également une alerte visuelle dans l’éventualité d’une occlusion avant d’interrompre la perfusion.

Lorsqu’il s’agit d’efficacité en matière de sécurité, BeneFusion e Series permet des perfusions stables et continues grâce à un relais multicanaux souple et automatique. Les modèles eVP sont également équipés de la technologie SmartAIR™, une conception à double capteur qui améliore le niveau de sécurité de l’administration de la perfusion en détectant plus précisément les bulles d’air.

En outre, BeneFusion e Series Mindray apporte une efficacité en matière d’applications et d’informatique. La conception tout-en-un des systèmes BeneFusion eSP et eVP permet de répondre à divers besoins de perfusion en intégrant dans un seul système les fonctions de transfusion sanguine, AIVOC, nutrition, PCA et application néonatale, tandis que la conception modulaire flexible eDS permet une extension sans outil jusqu’à 16 emplacements. Ces systèmes de perfusion peuvent être reliés à BeneVision CMS™, qui offre une surveillance efficace et unique des signes vitaux de tous les patients et des détails du traitement par perfusion.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://www.mindray.com/en/ product/Benefusion_e_Series. html

Video – https://youtu.be/8FuSgV4ODZA