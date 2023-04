MODIFI s’implante à Singapour pour mieux servir les entreprises clientes en Asie

MODIFI Expands Its Footprint to Singapore MODIFI Expands Its Footprint to Singapore to Better Serve Business Customers in Asia

SINGAPOUR, 28 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — La société fintech européenne de premier plan, MODIFI, spécialisée dans les solutions de paiements transfrontaliers et la provision de liquidités aux exportateurs du monde entier, annonce l’ouverture de son nouveau bureau à Singapour. Cette expansion s’inscrit dans la stratégie de MODIFI visant à renforcer sa présence mondiale et à mieux servir ses clients en Asie.

Le directeur commercial de l’entreprise, Matthias Hendrichs, quittera l’Allemagne pour s’installer à Singapour afin de diriger le nouveau bureau et d’assurer la croissance de l’entreprise dans la région. M. Hendrichs, qui a joué un rôle prépondérant dans l’expansion mondiale de MODIFI à ce jour, apporte aux clients basés en Asie plus de 16 ans d’expérience.

« Nous sommes ravis d’annoncer l’ouverture de notre nouveau bureau à Singapour, qui marque une étape importante de notre démarche visant à étendre notre présence », a déclaré le PDG de MODIFI, Nelson Holzner. « Avec ce nouveau bureau, nous souhaitons raffermir les liens avec nos clients en Asie et mettre à leur disposition les meilleures solutions de paiements transfrontaliers existantes. »

La situation stratégique de Singapour, à la croisée des principales voies de navigation, en fait une escale incontournable pour les navires naviguant entre l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient. Qui plus est, grâce à son réseau de transport aérien bien développé et à l’aéroport de Changi qui sert de plaque tournante aux vols internationaux, Singapour est une destination de choix pour les entreprises qui souhaitent transporter des marchandises et se connecter aux marchés mondiaux. En outre, Singapour a récemment dépassé Hong Kong pour se hisser au troisième rang des plus grands centres financiers du monde.

L’implantation de MODIFI à Singapour intervient à un moment où l’entreprise connaît une croissance rapide et une demande grandissante de ses services en Asie. La plateforme innovante de MODIFI offre aux exportateurs le meilleur mode de paiement dans le commerce transfrontalier : ils reçoivent leurs paiements instantanément tandis que les acheteurs peuvent payer jusqu’à 180 jours plus tard. Plus de 1 500 entreprises dans le monde profitent déjà des solutions de MODIFI pour développer leurs activités et conquérir de nouveaux marchés.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de faire partie de l’écosystème fintech dynamique de Singapour et de collaborer avec des partenaires locaux pour offrir à nos clients le meilleur service », a déclaré Hendrichs. « Notre objectif consiste à mener les entreprises en Asie sur la voie de la prospérité en leur fournissant le soutien dont elles ont besoin pour réussir sur le marché mondial actuel. »

Le nouveau bureau de MODIFI se trouve dans le quartier financier de Singapour et fera office de siège régional pour l’Asie.

