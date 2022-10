Moore Nanotechnology Systems Inaugura Centro Global de Treinamento e de Desenvolvimento de Processos em Charlotte, Carolina do Norte

SWANZEY, N.H., Oct. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Moore Nanotechnology Systems (“Nanotech”), fornecedora global líder de sistemas de usinagem de ultra precisão, anuncia a inauguração do seu Centro Global de Treinamento e de Desenvolvimento de Processos em Charlotte, Carolina do Norte.

Mark Boomgarden, Presidente e CEO da Nanotech disse: “A Nanotech está muito contente com a inauguração do nosso Centro Global de Treinamento e Desenvolvimento de Processos em Charlotte, Carolina do Norte. Embora o foco inicial seja fornecer treinamento específico para o cliente e o desenvolvimento de processos líder da indústria, o local fornece também a capacidade de produção incremental da Nanotech para atender a demanda do mercado em rápido crescimento.”

A Nanotech comprou e recentemente completou a modificação de um prédio de quase 5 mil m2 no Northpark Corporate Park – Charlotte, NC.

A tecnologia central e a base de empregados da Nanotech estão em Swanzey, New Hampshire, e esta instalação é fundamental para os produtos e serviços que a empresa oferece. Com o crescimento da empresa, a Nanotech teve que encontrar um ecossistema para ajudar a fomentar e acelerar este crescimento. Em Charlotte a Nanotech tem acesso a uma universidade de categoria internacional, um aeroporto internacional, e uma cidade com a infraestrutura necessária para a sua presença global.

Robert Keynton, Reitor de Engenharia da UNC Charlotte acrescentou: “Uma das vantagens da expansão da Nanotech em Charlotte é a solidificação das nossas colaborações e do nosso relacionamento, para incluir a contratação dos nossos alunos.” Keynton continuou: “Além disso, viabiliza o a acesso à pesquisa de ponta que nossos professores estão realizando e a incorporação desse conhecimento nos seus sistemas.”

A Nanotech continua a ter um crescimento significativo com os requisitos de sistemas ópticos cada vez maiores e mais complexos, e a sua evolução para aplicações reais a virtuais. O conhecimento e o desenvolvimento dos processos necessários para apoiar a fabricação desses sistemas também aumentaram drasticamente.

Scott Gerhart, Vice-presidente de Vendas e Serviços da Nanotech, comentou: “O treinamento e suporte de aplicativos são fundamentais para as nossas ofertas de produtos e serviços, que hoje em dia são esperados pelos nossos clientes.” Gerhart continuou: “Por causa disso, a nossa empresa depende da contratação dos melhores talentos disponíveis no mundo da usinagem de ultra precisão. Os alunos recém-formados dos Programas de Fabricação e da Metrologia de Precisão em UNC Charlotte estão extremamente bem-preparados para o tipo de funções necessárias para o sucesso da Nanotech.”

Paul Vermette, Vice-Presidente de Engenharia disse: “Como os nossos clientes continuam a avançar suas capacidades internas para atender aos requisitos dos produtos exigentes da indústria, a Nanotech continua 1 a 2 gerações à frente da curva.” Vermette continuou: “Nosso plano de execução de produtos e tecnologia para os próximos 5 anos tem por base a contribuição do cliente, que, quando combinada com nossos investimentos internos, proporciona para a Nanotech a direção estratégica necessária para que possamos alcançar esses objetivos.”

A nova instalação da Nanotech está situada em 6510 Northpark Blvd em Charlotte – a quinze minutos de Uptown e do Charlotte Douglas International Airport. A instalação foi renovada em 2022 com a adição de salas limpas Classe 10k, em placas de concreto de isolamento de 24 polegadas, e controle de temperatura de +/- 0,1 graus C. Além disso, o espaço de fabricação passou a ter uma maior altura com controle de temperatura, e um complexo de treinamento de última geração para o maior envolvimento com o cliente.

A Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) foi fundada em Keene, New Hampshire em 1997 como uma subsidiária autônoma da Moore Tool Company. Em 2010, a empresa se mudou para uma instalação moderna em Swanzey, New Hampshire, e em 2020 abriu uma instalação em Concord, Carolina do Norte. Há mais de 25 anos a Nanotech é líder mundial de design, desenvolvimento e fabricação de ferramentas de ultra precisão de última geração e processos associados (tornos de diamante de ponto único, micro moagem, micro trituração e moldagem por prensa de vidro) para a produção de componentes ópticos avançados para os setores de eletrônica de consumo, espaço, defesa, aeroespacial, iluminação, médicos e automotivos. A Moore Tool, fundada em 1924 e localizada em Bridgeport, Connecticut, tem uma longa história nos mercados de máquinas-ferramenta de precisão e ultra precisão. Atualmente a Moore Tool fornece uma linha completa de jig grinders CNC de alto desempenho, juntamente com serviços de fabricação de precisão de contrato certificados para ISO 9001:2015 e AS9100D. A Moore Nanotechnology Systems e a Moore Tool são integradas verticalmente sob o PMT Group.

Moore Nanotechnology Systems: www.nanotechsys.com

Moore Tool, Inc: www.mooretool.com

Para mais informações, contate: sales@nanotechsys.com