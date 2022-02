NetSfere e Parceiro HP Irão Habilitar Serviços Seguros de Mensagens e Colaboração para Provedores de Serviços de Saúde

HP e a NetSfere trabalham em conjunto para promover a digitalização e simplificação das comunicações das equipes de saúde e interromper o uso de aplicativos de mensagens de nível do consumidor de risco

CHICAGO, Feb. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A NetSfere , fornecedora global de soluções de mensagens e mobilidade seguras e compatíveis de última geração, foi nomeada Parceira de Programa autorizada do Independent Software Vendor (Fornecedor de Software Independente – ISV) da HP para promover a digitalização das comunicações de saúde, agilizar o atendimento do paciente e os fluxos de trabalho, e restringir o uso de aplicativos de mensagens de nível de consumidor não conformes e arriscados.

“Existe uma grande necessidade de comunicações seguras e eficientes na área da saúde, especialmente porque a pandemia restringiu o tempo e os recursos disponíveis para as equipes dos hospitais e médica”, disse Harsh Mamgain, Vice-Presidente de Produtos da NetSfere. “Para o trabalho essencial dos médicos são necessárias opções de mensagens seguras, compatíveis e flexíveis que eliminem o uso de aplicativos arriscados a nível do consumidor. Ao trabalhar com a HP, a NetSfere agora pode fornecer soluções de colaboração seguras e compatíveis necessárias que o setor precisa para o portfólio de clientes da HP Healthcare que estão digitalizando para simplificar as comunicações e continuar a fornecer atendimento para salvar as vidas dos pacientes.”

A pandemia acelerou a necessidade de ferramentas de comunicação instantâneas e compatíveis para otimizar os fluxos de trabalho clínicos, agilizar a comunicação da equipe e tornar as informações vitais prontamente acessíveis ao pessoal autorizado em todo o setor de saúde. A mudança dos aplicativos de nível de consumidor que representam riscos cruciais de privacidade e conformidade e pagers de dados limitados, NetSfere Enterprise oferece uma plataforma de mensagens compatível com HIPAA que permite que a equipe se comunique com segurança em tempo real por meio de uma interface de web ou aplicativo de mensagens móveis fáceis de usar.

A plataforma da NetSfere de mensagens seguras líder do setor fornece todos os meios preferidos de comunicação – texto, vídeo e voz – além dos recursos de alerta de emergência, em uma solução de comunicação mais holística, compatível e completa para profissionais de saúde do mercado. Criada com criptografia e controlada totalmente pela TI, a plataforma está em conformidade com os regulamentos globais e fornece às empresas um serviço de mensagens privado, altamente seguro, confiável, gerenciado e controlado centralmente, com base na nuvem.

Com as capacidades adicionais da NetSfere Lifeline , o pessoal pode enviar mensagens críticas de alta prioridade para as equipes-alvo ou para toda a empresa para disseminar as informações de emergência de maneira chamativa. As mensagens podem incluir texto, imagens ou locais, garantindo que todas as informações essenciais possam ser compartilhadas nas situações críticas.

“As soluções HP Healthcare são projetadas para ajudar a garantir a segurança, aumentar a eficiência e proteger contra riscos de segurança, tornando a plataforma compatível com HIPAA da NetSfere uma parceira ideal de ISV”, disse Cory McElroy, Vice-Presidente de Varejo e Soluções da Indústria da HP. “O atendimento de saúde está se transformando rapidamente, e essa colaboração com a NetSfere irá atender as necessidades dos provedores que estão implementando outras tecnologias nas soluções HP.”

Sobre a NetSfere

A NetSfere é um serviço e plataforma de mensagens corporativas seguras da Infinite Convergence Solutions, Inc . A NetSfere fornece recursos de segurança e entrega de mensagens líderes do setor, incluindo disponibilidade de serviços globais com base na nuvem, criptografia dispositivo a dispositivo, recursos com base na localização, e controles administrativos. O serviço também é oferecido globalmente em parceria com a Deutsche Telekom GmbH, uma das principais empresas de telecomunicações integradas do mundo, e com a NTT Ltd., uma provedora global de serviços de comunicação e tecnologia da informação, para oferecer conjuntamente a NetSfere aos seus clientes em todo o mundo. O serviço aproveita a experiência da Infinite Convergence na entrega de soluções de mobilidade para operadores móveis de nível 1 e tecnologia em todo o mundo que dá suporte a mais de 500 milhões de assinantes e mais de um trilhão de mensagens anualmente. A NetSfere também está em conformidade com os requisitos regulatórios globais, incluindo GDPR, HIPAA, Sarbanes-Oxley, ISO 27001 e outros. A Infinite Convergence Solutions tem escritórios nos Estados Unidos, Alemanha, Índia e Cingapura. Para mais informação, visite www.netsfere.com .

