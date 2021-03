O último relatório de Inteligência de Mercado detalha o panorama atual de comunicação empresarial à luz das atualizações da política de privacidade do WhatsApp, destacando a relevância para permitir comunicações seguras entres funcionários pós-COVID-19

CHICAGO, March 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Em um relatório divulgado recentemente, a empresa de análise 451 Research S&P Global Market Intelligence adverte que a reação negativa recente à política de privacidade do WhatsApp é um alerta para as empresas, destacando a relevância que as comunicações corporativas seguras terão pós-COVID-19.

Quase um ano após o surto, as empresas estão mudando seu foco para o longo prazo, encontrando novos desafios, como abordagem das complexidades que possibilitam a colaboração remota segura. Embora o uso de aplicativos de mensagens OTT (over-the-top) do consumidor tenha permanecido um problema contínuo no local de trabalho durante muitos anos, a mudança para o trabalho remoto tornou esse problema ainda mais urgente.

A NetSfere, fornecedora global de soluções de mensagens e de mobilidade seguras e em conformidade de última geração, pode ajudar as empresas a abordar essas preocupações. “Na NetSfere, estamos sempre procurando maneiras de melhorar nossas soluções, trabalhando em estreita colaboração com analistas do setor para identificar as necessidades atuais”, disse Anurag Lal, Presidente e CEO da NetSfere. “Estamos muito felizes com a nossa inclusão no mais recente relatório 451 Research, juntamente com os principais participantes da indústria que fornecem comunicações seguras para funcionários distribuídos e remotos. Com as últimas atualizações da política de privacidade do WhatsApp, a implementação de uma ferramenta como a NetSfere passou a ser de suma importância.”

O uso contínuo de aplicativos de mensagens OTT no local de trabalho tornou-se um problema ainda maior, pois uma força de trabalho remota introduziu um novo conjunto de ameaças de segurança cibernética. Além disso, a recente atualização da política de privacidade do WhatsApp proporciona ao aplicativo maior acesso aos dados do usuário, criando um grande risco para as empresas cujos funcionários estejam usando o aplicativo para comunicação interna. Isso enfatiza a obrigatoriedade de uma empresa implantar um plano robusto de cibersegurança com uma ferramenta de comunicação segura como a NetSfere.

De acordo com o relatório, mais de 74% dos entrevistados da recente pesquisa de segurança informacional da 451 Research indicaram que estão “um pouco (52%) ou muito preocupados (22%) com o nível de segurança das ferramentas de colaboração que os funcionários remotos estão usando”. O relatório observa que ferramentas como Slack e Microsoft Teams ainda coletam dados do usuário, embora pareçam diferentes dos aplicativos de nível de consumidor. No entanto, a abordagem estritamente sem coleta de dados da NetSfere se destaca como a opção mais forte.

“A NetSfere foi criada com a segurança empresarial em mente, para garantir que todas as informações compartilhadas dentro da plataforma sejam protegidas, porém sem o sacrifício da produtividade dos funcionários”, disse Lal. “Nossa plataforma garante total conformidade com os regulamentos do setor, ao mesmo tempo em que incentiva a colaboração. Ao contrário dos aplicativos de nível de consumidor como o WhatsApp, a NetSfere, além de ser a primeira multiplataforma móvel com criptografia de ponta a ponta em todos os dispositivos, também é totalmente controlável pelas empresas, garantindo assim a segurança e a conveniência.”

“O panorama das comunicações empresariais está mudando rapidamente”, disse Raúl Castanon-Martinez, Analista Sênior de Colaboração da Força de Trabalho da 451 Research, parte da divisão de Inteligência de Mercado da S&P Global. “A colaboração segura não é mais um segmento de nicho. A necessidade de suporte seguro a uma força de trabalho distribuída está eliminando a linha entre os aplicativos de comunicação seguros e os aplicativos horizontais. A reação negativa ao WhatsApp deve levar as empresas a avaliar o uso de tecnologias de mensagens e colaboração. Também é uma oportunidade para elas disseminarem entre os funcionários informações sobre os riscos que o uso de aplicativos OTT pode ter para a segurança e a conformidade dos dados.”

