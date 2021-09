Nikkiso Cosmodyne Contrata fábrica TGNO-1000 desenvolvida para aplicações de vidro float

TEMECULA, Califórnia, Sept. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo) da Nikkiso Cryogenic Industries, subsidiária da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar que a Nikkiso Cosmodyne contratou a sua fábrica de oxigênio e azoto gasoso TGNO-1000. A nova fábrica tem como alvo a fabricação de vidro float e foi vendida para uma empresa de gases industriais.

O Nikkiso Cosmodyne TGNO é um gerador criogênico de oxigênio e nitrogênio projetado para produzir três fluxos de produtos gasosos: gás nitrogênio de média e alta pressão, e gás oxigênio. O nitrogênio de alta pressão sai diretamente da coluna de nitrogênio a aproximadamente 8,5 bar(g). A corrente de nitrogênio de média pressão vem da sobrecarga da coluna de oxigênio e é impulsionada por um expansor de fluxo de resíduos para aproximadamente 2,3 bar(g). O oxigênio gasoso sai diretamente da coluna de oxigênio que funciona a uma pressão elevada de 2,3 bar(g). Tudo isso é realizado com uma baixa potência específica de 0,27 KW/Nm3

O TGNO-1000 foi configurado com componentes existentes para atender às necessidades de desenvolvimento desta fábrica multiproduto. Isso lhes permitiu cumprir as metas rigorosas do seu cliente de gás industrial, que está vendendo as moléculas para o cliente de vidro float. A fábrica também opera sem atendente, podendo, portanto, lidar com flutuações na demanda do produto sem intervenção humana.

O TGNO pré-fabricado é fornecido em seções modulares pré-canalizadas, pré-fabricadas e fáceis de instalar. O resfriador, leitos adsorventes, válvulas de comutação e o turbo expansor são montados em um único skid, minimizando o trabalho de campo. O módulo da sala de controle abriga o centro de controle do motor e os analisadores necessários.

“Este é o esforço o mais recente da Cosmodyne em fornecer sistemas e plantas criogênicos que permitam que nossos clientes de gases industriais desenvolvam seu mercado e possam competir com eficácia”, disse George Pappagelis, Presidente de Sistemas de Processo da Cosmodyne. “O TGNO-1000 é um trabalho colaborativo das nossas operações nos EUA (Escondido, Seal Beach e Temecula) e na Índia.”

A Nikkiso Cosmodyne tem vasta experiência com fábricas comerciais de líquidos, bem como fábricas de gás no local, como o TGNO-1000.

