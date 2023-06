Novas soluções são urgentemente necessárias para combater o tabagismo em todo o mundo: especialistas se reúnem na Polônia no Fórum Global sobre Nicotina

GFN23

VARSÓVIA, Polônia, June 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Especialistas internacionais em saúde pública, cientistas, médicos, reguladores, consumidores e fabricantes estão reunidos esta semana na capital polonesa para discutir novos modos de combater as mortes e as doenças relacionadas ao tabagismo no mundo. Durante quatro dias , 70 palestrantes e centenas de representantes no décimo e anual Fórum Global sobre Nicotina (21 a 24 de junho) se concentrarão na redução de danos do tabaco , o que incentiva aos adultos que não conseguem parar de fumar a mudar para produtos com nicotina menos prejudiciais.

Apesar de décadas de esforços no controle do tabaco, um bilhão de pessoas ainda fumam em todo o mundo, com oito milhões de mortes relacionadas ao tabagismo a cada ano. Quatro em cada cinco fumantes vivem em países de baixa e média renda, menos capazes de lidar com a carga resultante da doença, e o tabagismo é uma das principais causas de desigualdades em saúde em países de renda mais elevada. As milhares de toxinas liberadas no momento da queima do tabaco causam doenças relacionadas ao tabagismo, e não à nicotina, que é uma substância de risco comparativamente baixo.

Vapes (cigarros eletrônicos), “snus” pasteurizados, bolsas de nicotina e produtos aquecidos de tabaco permitem que as pessoas usem a nicotina sem queimar o tabaco, reduzindo significativamente os riscos à saúde, em comparação com o fumo contínuo. Estimativas globais sugerem que 112 milhões de pessoas usam esses produtos , apesar de regulamentações inconsistentes e da proibição total em alguns países. A prevalência do tabagismo está caindo mais rapidamente onde esses produtos estão disponíveis e devidamente regulamentados, como no Reino Unido, Suécia, Japão e Nova Zelândia.

O GFN23 abordará as oportunidades e os desafios da redução dos danos do tabaco , incluindo o desenvolvimento de sistemas regulatórios que permitam aos fumantes adultos acessar produtos mais seguros, reduzindo, ao mesmo tempo, a absorção pelos mais jovens. Aberto a todos, as sessões gratuitas do evento, transmitidas ao vivo , traduzidas do inglês para o espanhol e russo , abordarão a última década da ciência em torno de produtos de nicotina mais seguros e sua eficácia na cessação do tabagismo , o impacto ambiental de produtos mais seguros em comparação com os cigarros combustíveis e o impacto prejudicial de posturas morais e ideologia na ciência e na regulamentação .

Embora apoie a redução de danos para a prevenção do HIV/AIDS e o uso de substâncias, a Organização Mundial da Saúde se opõe à redução de danos para o tabaco. Especialistas ibero-americanos no GFN23 discutirão a próxima Convenção-Quadro da OMS para o Controle do Tabaco COP10 no Panamá em novembro, onde as decisões sobre o futuro de produtos de nicotina mais seguros podem ter graves implicações para a saúde pública global.

Antes do GFN23, Gerry Stimson, professor emérito do Imperial College London e cofundador do evento, solicitou aos líderes internacionais de controle do tabaco que adotassem abordagens racionais e pragmáticas que priorizem salvar vidas: “A ideologia deve ser deixada de lado e as pessoas devem ser apoiadas para parar de fumar por todos os meios disponíveis.”

