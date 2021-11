O HTEC Group adquire a Momentum Design Lab – ultrapassando os 1000 funcionários, a HTEC funde o estúdio de design de produto digital mais bem classificado de Silicon Valley com o seu talento de engenharia superior

SÃO FRANCISCO, Nov. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — o HTEC Group, a empresa global de consultoria, engenharia de software e desenvolvimento de produtos digitais fundada na Sérvia, anuncia hoje a aquisição da Momentum Design Lab, um premiado estúdio de design de produto de Silicon Valley.

A aquisição, que fortalecerá ainda mais as capacidades de design de produto da HTEC, juntamente com a sua oferta principal de engenharia, significa que a empresa emprega agora mais de 1000 pessoas globalmente nos escritórios dos Estados Unidos da América, Reino Unido, Países Baixos, Suécia e Eslovénia. Desde a sua criação em 2008 como uma startup na Incubadora de Tecnologia de Negócios da Universidade de Belgrado, a empresa cresceu de 250 funcionários em quatro centros de desenvolvimento no início de 2020, para agora mais de 1000 funcionários em tempo integral, espalhados por doze locais em seis países do sudeste da Europa.

A Momentum irá ajudar a HTEC a construir produtos digitais que transformam indústrias e negócios e melhoram a vida das pessoas em todo o mundo. A lista de clientes da Momentum varia de 40 empresas da Fortune 500 a empolgantes startups. A empresa levou os seus clientes de tecnologia a gerar mais de 41 mil milhões de dólares norte-americanos em saídas ou avaliações.

Fundada em 2002, a Momentum Design Lab é pioneira em UX, CX e design de produto. Classificada como a melhor agência de UX a nível global na plataforma de pesquisa B2B Clutch durante cinco anos consecutivos, a empresa opera em quatro escritórios espalhados por todo o mundo: Silicon Valley, Nova Iorque, Londres e Sydney. A experiência da Momentum abrange áreas-chave, como serviços financeiros, saúde, martech, comunicação social e entretenimento, software empresarial e produtos de consumo, complementando as competências de engenharia existentes da HTEC nestes campos.

“Estou muito feliz por dar à Momentum as boas-vindas à nossa equipa em rápido crescimento. Na Momentum, encontrámos valores e uma cultura que correspondem aos nossos – o desejo de aprendizagem contínua e crescimento profissional, uma excelente reputação entre os seus clientes existentes e uma clara paixão em fornecer excelência ao conceber plataformas digitais e produtos verdadeiramente importantes. Ao fundir o talento tecnológico de ponta dos nossos centros de engenharia na Europa com esta mentalidade de inovação de produtos e design do Silicon Valley, estamos bem posicionados para oferecer serviços de digitalização e desenvolvimento de produtos completos às melhores empresas do mundo. Iremos continuar à procura de empresas que partilhem os nossos valores e cultura como parte da nossa estratégia de crescimento mais ampla e do nosso objetivo de nos tornarmos na primeira empresa da Sérvia a fazer OPI na NYSE”, comentou Aleksandar Cabrilo, CEO do HTEC Group.

O fundador da Momentum, David Thomson, adicionou, “Há vários anos que combinamos tecnologia, empatia e imaginação com a nossa procura pelo valor do produto, e também há vários anos que procurávamos o parceiro certo para nos ajudar a expandir as nossas capacidades. Como uma empresa que está a inventar o possível para os nossos clientes, era importante encontrar um parceiro que combinasse a nossa experiência em design e a nossa base de clientes com talento em tecnologia de classe mundial. Os profundos conhecimentos técnicos da HTEC excederam as nossas expetativas e estamos entusiasmados em unir forças para construir produtos inovadores, impulsionar a inovação e transformar a forma como os negócios são feitos de dentro para fora.”

Sobre o HTEC Group

O HTEC Group é uma empresa global de consultoria, engenharia de software e desenvolvimento de produtos digitais que capacita as melhores empresas de alta tecnologia do mundo, startups disruptivas, corporações e empresas Fortune 500 com pensamento inovador em design de produtos e serviços de engenharia sofisticados. Com sede em São Francisco e escritórios locais nos Estados Unidos da América, Reino Unido, Países Baixos, Suécia e Eslovénia, bem como 12 centros de desenvolvimento de tecnologia no sudeste da Europa, a HTEC está bem posicionada para fornecer produtos e plataformas digitais sofisticadas em vários domínios, incluindo saúde, retalho, transporte e mobilidade, logística, FinTech, energia verde, imprensa e tecnologia profunda.

Sobre a Momentum

A Momentum é um estúdio de design de Silicon Valley com sede em San Mateo e com escritórios em Nova Iorque, Londres e Sydney. A empresa oferece serviços baseados em “design thinking” e serviços impulsionados pela tecnologia em inovação de produtos digitais, gestão da experiência do cliente e transformação digital, pelo que foi classificada como a agência UX n.º 1 a nível global na Clutch.co durante 5 anos consecutivos. Os seus clientes variam entre startups e empresas Fortune 100.

Contacto de imprensa: Jovana Osterday, HTEC PR Manager, jovana.osterday@htecgroup.com