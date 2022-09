O jornal canadense, The Globe and Mail, anunciou que a LeddarTech foi selecionada como uma das principais empresas canadenses de maior crescimento

QUEBEC, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech®, líder mundial no fornecimento da tecnologia de sensoriamento ADAS e AD mais flexível, robusta e precisa do mercado, tem o prazer de anunciar seu reconhecimento entre as melhores empresas canadenses de maior crescimento em 2022 pelo The Globe and Mail’s Report on Business, na qual a LeddarTech ocupa a 280ª posição entre as 430 empresas qualificadas.

O ranking Canada’s Top Growing Companies classifica as empresas canadenses de acordo com o crescimento da receita em três anos. Assim, a LeddarTech continua sendo reconhecida por sua tecnologia e práticas comerciais líderes de mercado e, mais recentemente, recebeu dois prêmios por sua solução de software de fusão de sensores e percepção LeddarVision .

O Canada’s Top Growing Companies é um ranking editorial lançado em 2019, cujo objetivo é celebrar a conquista empreendedora mais ousada, identificando e trazendo à tona as realizações de empresas inovadoras no Canadá. Para se qualificar para este programa voluntário, as empresas tiveram que concluir um processo de inscrição detalhado e cumprir aos requisitos. No total, 430 empresas conquistaram uma vaga no ranking deste ano.

“A LeddarTech está muito honrada em ser nomeada pelo The Globe and Mail’s Report on Business como uma das principais empresas de maior crescimento do Canadá”, declarou Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “A LeddarTech começou no Canadá em 2007 com o compromisso de desenvolver tecnologias para melhorar a qualidade de vida das pessoas, aumentar a segurança pública e incentivar uma maior sustentabilidade ambiental global. Em 2022 celebramos nosso 15º aniversário, e nossos compromissos não mudaram”, continuou o Sr. Boulanger. “Em nome da equipe administrativa, do Conselho de Administração e dos nossos funcionários, expresso nosso apreço coletivo por este reconhecimento”. Continuamos motivados a seguir nossa missão de nos tornarmos a solução de software de fusão e percepção de sensores mais implantada que permite as aplicações ADAS e AD”.

“O ranking das empresas de maior crescimento do Canadá reconhece a fantástica ambição e inovação dos empreendedores canadenses”, diz Dawn Calleja, editora da revista Report on Business. “A próxima geração de empresas canadenses pode se inspirar neste ranking”.

“Em um mundo incerto, as histórias de sucesso das empresas indicadas na lista das principais empresas de maior crescimento da revista Report on Business deste ano são uma referência de otimismo”, diz Phillip Crawley, editor e CEO do The Globe and Mail. “O jornal The Globe and Mail os parabeniza por suas conquistas”.

Sobre o The Globe and Mail

O The Globe and Mail é a principal empresa de mídia de notícias do Canadá, liderando a discussão nacional e causando mudanças políticas por meio de um jornalismo corajoso e independente desde 1844. Com uma cobertura premiada de negócios, política e assuntos nacionais, o jornal The Globe and Mail atinge 5,9 milhões de leitores por semana em formato impresso e digital, e a revista Report on Business atinge 2,3 milhões de leitores em formato impresso e digital a cada edição. O investimento do The Globe and Mail em ciência de dados inovadora significa que, à medida que o mundo continua mudando, o The Globe também muda. O The Globe and Mail é propriedade da Woodbridge, o braço de investimento da família Thomson.

Sobre a LeddarTech

Fundada em 2007, a LeddarTech é uma empresa de percepção ambiental integral e abrangente que permite que os clientes resolvam desafios de percepção e fusão críticos em toda a cadeia de valor. A LeddarTech oferece soluções de percepção econômicas escaláveis de ADAS Nível 2 ao Nível 5 com autonomia total com a LeddarVision , uma plataforma de fusão e percepção do sensor de dados brutos que gera um modelo ambiental 3D abrangente a partir de uma grande variedade de tipos e configurações de sensores. A LeddarTech também apoia os fabricantes do LiDAR e fornecedores automotivos da categoria1 e 2 com blocos de construção de tecnologia chave, tais como direção de feixe digital LeddarSteer e o LeddarEngine , que compreende uma combinação altamente integrada e escalável do LiDAR SoC e software que permite o projeto acelerado de soluções LiDAR de grau automotivo com relações otimizadas de custo/desempenho. A empresa é responsável por várias inovações em aplicações automotivas de ponta e de sensoriamento remoto de mobilidade, com mais de 140 patentes concedidas ou requeridas, melhorando a ADAS e a capacidade de direção autônoma.

