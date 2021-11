OKEx revela aumento superior a 300% nos volumes de negociações este ano

Swaps perpétuos tiveram o maior crescimento, seguidos de spot trading

VICTORIA, Seychelles, Nov. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A OKEx — uma bolsa líder em criptomoedas, bem como um ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi) — divulgou hoje um crescimento de 308% nos volumes totais de negociações nos últimos 12 meses. O volume total de negociações da OKEx, entre todos os ativos listados, cresceu de U$ 1,8 trilhões, em outubro de 2020, para U$ 7,4 trilhões em outubro de 2021.

Em uma análise desse enorme crescimento, swaps perpétuos na OKEx tiveram o maior aumento, com um crescimento de 455% no volume de negociações ano após ano. Spot trading de criptomoedas e futuros viram um aumento de 365% e 209%, respectivamente, também um crescimento impressionante em termos de volumes de negociações.

Em outubro de 2021, BTC, DOGE, SHIB, OKB, ETH e SOL estavam entre os 10 maiores ativos com os maiores volumes de negociação nos mercados de spot da OKEx. Os volumes totais combinados de spot trading desses 10 ativos atingiram um pico mensal de mais de U$ 6,5 bilhões, o que reflete um aumento crescente do interesse no setor por moedas-meme, bem como por finanças descentralizadas.

O notável crescimento da OKEx em volumes de negociações vem acompanhado de suas atividades – já líderes no mercado – nas áreas de DeFi, GameFi e NFTs (tokens não fungíveis). No 4º trimestre deste ano, a OKEx lançou uma modalidade DeFi, tanto no site quanto no aplicativo, oferecendo uma carteira digital Web 3.0 personalizada, bem como um Mercado NFT e uma central de criptojogos, em que você pode jogar para ganhar. Além disso, a plataforma lançou recentemente um recurso de negociações avançado, a margem de portfólio, especificamente criada para melhorar a eficiência de capital para traders profissionais e corporativos.

“Temos o grande prazer de vivenciar essa trajetória positiva de crescimento nesse último ano,” afirmou o CEO da OKEx, Jay Hao, que adicionou:

“Isso não teria sido possível sem o apoio de nossos valiosos clientes — a fiel família OKEx. No último ano, nós mantivemos nosso compromisso de melhor atendimento aos nossos clientes, com o lançamento de diversos recursos, incluindo a nova modalidade DeFi na OKEx, que inclui uma carteira descentralizada e de autocustódia, além do Mercado NTF e a central de jogos blockchain.

Tendo em mente traders profissionais e corporativos, foi introduzido um sistema de margem de portfólio semelhante à CME, como parte de nossos esforços para a construção da plataforma de negociações mais poderosa do mundo para traders de criptomoedas. Ao celebrarmos nosso quarto aniversário, esperamos continuar ampliando os recursos que oferecemos e aumentarmos ainda mais nossa família nos mercados internacionais”.

