OKX rend le trading pair-à-pair sûr, accessible et gratuit

En plus d’étendre les méthodes de paiement pour rendre le trading P2P plus accessible, OKX agit en tant qu’intermédiaire pour offrir une gestion des risques aux traders

OKX ne facture pas non plus de frais pour le trading P2P

VICTORIA, Seychelles, 03 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — La première plateforme mondiale de cryptomonnaies OKX a présenté aujourd’hui sa nouvelle plateforme de trading P2P (pair-à-pair) améliorée. Le service permet non seulement aux utilisateurs d’effectuer des trades de manière transparente les uns avec les autres, mais offre également la possibilité à un large éventail d’utilisateurs de bénéficier de transactions P2P sécurisées et fiables.

Le trading P2P sur OKX permet aux utilisateurs de devenir leur propre place de marché en publiant des « publicités » afin de négocier entre eux et de mieux contrôler le prix auquel ils achètent et vendent. Cela inclut les utilisateurs sur des marchés non bancaires qui peuvent ne pas avoir accès à une infrastructure bancaire conventionnelle. La plateforme de trading P2P d’OKX offre non seulement plus de 900 méthodes de paiement dans 40 devises différentes, mais elle est également proposée aux utilisateurs sans frais.

Lennix Lai, directeur des marchés financiers chez OKX, a déclaré : « Le trading P2P d’OKX permet aux utilisateurs de négocier selon leurs propres conditions. Mais plus important encore, il rend le trading sécurisé de personne à personne accessible à beaucoup plus de monde, y compris les individus de la planète qui n’ont pas accès aux services bancaires traditionnels. C’est l’une des manières dont OKX permet aux utilisateurs du monde entier de se libérer des systèmes financiers traditionnels et de s’efforcer d’atteindre l’indépendance financière. »

La plateforme OKX joue un rôle de facilitation et de gestion des risques dans les transactions P2P. Une fois qu’un accord a été conclu entre les utilisateurs, OKX conserve les fonds sous séquestre jusqu’à ce que le paiement de l’acheteur soit confirmé. Cela permet à la bourse de gérer les risques auxquels sont confrontés les utilisateurs et de garantir une négociation sûre et stable entre eux.

La refonte par OKX de sa plateforme de trading P2P comprend une nouvelle interface utilisateur améliorée de la page d’accueil et une barre de navigation facile à utiliser qui permet de basculer facilement entre le marché, les ordres et les publicités. Cette refonte offre également un accès simplifié aux guides P2P, aux FAQ et aux tutoriels pour aider les utilisateurs à apprendre à tirer le meilleur parti de la plateforme.

Découvrez davantage d’informations sur le trading P2P sur OKX Academy , ou découvrez le trading P2P d’OKX par vous-même ici .

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Media@okx.com

À propos d’OKX

OKX est une application de trading de cryptomonnaie de premier plan et un écosystème Web3. Bénéficiant de la confiance de plus de 20 millions de clients mondiaux sur plus de 180 marchés internationaux, OKX est connue pour être l’application de trading de cryptomonnaie la plus rapide et la plus fiable et le choix de prédilection des investisseurs et traders professionnels dans le monde entier.