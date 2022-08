Ouverture à Pékin du 5e Forum sur la coopération Chine-Afrique dans les médias

PÉKIN, 29 août 2022 /PRNewswire/ — Le 5e Forum sur la coopération Chine-Afrique dans les médias (le « Forum ») s’est ouvert le 25 août à Pékin, en Chine, proposant des événements et des séances à la fois en ligne et en présentiel. Le président chinois Xi Jinping et le président sénégalais Macky Sall, qui est également le co-président africain du FOCAC, ont adressé des lettres de félicitations au Forum.

Huang Kunming, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) et chef du service de publicité du Comité central du PCC, a lu les lettres des présidents et prononcé un discours d’ouverture.

Huang Kunming a noté que ces lettres reflétaient pleinement l’importance majeure de la coopération Chine-Afrique pour les dirigeants, ainsi que leurs immenses espoirs pour l’approfondissement de la coopération des médias et pour un partenariat stratégique global entre la Chine et l’Afrique.

Depuis sa création il y a 10 ans, le Forum est devenu une plateforme essentielle facilitant le dialogue et la coopération entre les médias chinois et africains et jouant un rôle important dans l’approfondissement de l’amitié entre la Chine et l’Afrique et le renforcement des liens entre les peuples.

Les médias des deux côtés ont soutenu l’esprit de coopération amicale et n’ont cessé d’œuvrer à maintenir l’équité et la justice, en publiant des sujets autour de la coopération Chine-Afrique à l’heure d’une ère nouvelle et en prenant leurs responsabilités pour faire progresser le développement mondial, promouvoir les valeurs communes de l’humanité et véritablement créer un climat d’opinion publique internationale de développement et de coopération cohésifs.

Les médias chinois et africains encourageront également la convergence de l’innovation et approfondiront la coopération dans les domaines de la technologie numérique et de l’économie numérique afin de renforcer les échanges, de partager les opportunités et d’améliorer les capacités de gouvernance numérique.

La cérémonie d’ouverture a été organisée par Xu Lin, vice-ministre du département de la publicité du Comité central du PCC et ministre de l’Administration nationale de la radio et de la télévision (NRTA), en Chine. Gregoire Ndjaka, PDG de l’Union africaine de radiodiffusion, Chen Jining, maire de Pékin, et Chushi Kasanda, ministre de l’Information et des médias de Zambie, ont prononcé des allocutions d’ouverture.

L’événement de deux jours comprenait également une exposition intitulée « Une décennie d’accomplissements : Coopération des médias Chine-Afrique (2012-2022) ».

Avec pour thème « Nouvelle vision, nouveau développement et nouvelle coopération », le Forum a tenu des séances concernant la politique de développement des médias, la coopération et l’innovation en matière de contenu ainsi que les nouvelles applications technologiques et la convergence numérique.

Le Forum a publié une déclaration conjointe qui rend compte des accomplissements réalisés au cours de cette décennie de coopération Chine-Afrique dans les médias. Concernant les perspectives et projets de développement médias pour l’avenir, cinq initiatives ont été proposées, à savoir le renforcement de la coopération et de la communication, le soutien au développement mondial, le récit de l’amitié Chine-Afrique, la promotion du développement des médias numériques, et le renforcement des échanges pour les jeunes.

En outre, le Forum a organisé des événements tels que la première exposition télévisée de programmes africains en Chine et une collection de courtes vidéos avec pour thème « Mon histoire de l’amitié Chine-Afrique.» Le Forum a également publié le compte-rendu de 12 succès de coopération en matière de co-diffusion de programmes, de création de documentaires, de programmes innovants et de coopération dans les nouveaux médias.

Le forum était co-organisé par l’administration nationale de la radio et télévision de Chine, le gouvernement populaire de la municipalité de Pékin et l’Union africaine de radiodiffusion. Plus de 240 délégués chinois et étrangers venus de plus de 40 pays et régions ont assisté au forum.