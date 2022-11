Pawel Lopatka rejoint Customertimes en tant que responsable de portefeuille stratégique

NEW YORK, 1 novembre 2022 /PRNewswire/ — Customertimes, leader international des solutions numériques et partenaire mondial d’intégration et de mise en œuvre de Salesforce, a annoncé aujourd’hui que Pawel Lopatka, responsable informatique expérimenté, avait rejoint l’entreprise au poste de responsable de portefeuille stratégique.

M. Lopatka apporte à son poste une vaste gamme de compétences et d’expertise stratégique. Il est considéré comme l’un des dirigeants les plus efficaces et innovants de l’industrie informatique polonaise, avec une expérience approfondie en matière de technologie financière, de commerce de détail, de médias, de transformation numérique, d’externalisation, de métavers, et de fusions et acquisitions.

Reconnu Manager de l’année en 2018 et Business Tiger de 2017 à 2022 par la fondation Pro Progession, M. Lopatka a été à l’origine d’initiatives européennes pour plusieurs entreprises mondiales. Il a été membre du conseil d’administration de la section polonaise du Project Management Institute et de l’association polonaise des dirigeants de services commerciaux.

Brian Borack, DOP de Customertimes, a déclaré que M. Lopatka est essentiel à la stratégie de croissance européenne de l’entreprise.

« Pawel Lopatka est reconnu pour son sens aigu de la stratégie et des opérations, a déclaré M. Borack. Nous progressons de façon spectaculaire, et la vision et la perspicacité de Pawel Lopatka seront déterminantes pour ouvrir la voie à nos clients, à notre équipe et à notre organisation. »

M. Lopatka considère que Customertimes correspond parfaitement à ses compétences à son éthique personnelle.

« La mission première de Customertimes est sous-entendue dans le nom de l’entreprise – servir le client avant tout, a déclaré M. Lopatka. C’est un engagement que je partage. Je suis déterminé à favoriser la réussite des clients, à assurer une prestation de qualité et à aider l’entreprise à élargir son portefeuille de clients. Customertimes a l’excellente réputation de mettre à disposition les meilleurs talents pour offrir des solutions de pointe dans les délais impartis. C’est ce qui explique sa croissance rapide et c’est pourquoi je suis fier de rejoindre l’équipe de direction. »

