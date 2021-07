Pesquisa Prevê Volta da Demanda por Faculdades de Business Pós-Pandemia

9 em cada 10 recrutadores corporativos otimistas quanto à contratação de MBA e aumento de salários devido ao crescimento do setor de tecnologia

RESTON, Va., July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O Graduate Management Admission Council™ (GMAC™), uma associação global de principais faculdades de pós-graduação de business, publicou hoje sua Corporate Recruiters Survey (Pesquisa com Recrutadores Corporativos) anual. A pesquisa revelou que os recrutadores corporativos estão prevendo uma forte demanda de graduados de faculdades de business, com nove em cada dez deles esperando que a demanda aumente ou permaneça estável nos próximos cinco anos. Além disso, uma proporção maior de recrutadores em 2021 (37%) espera que a demanda aumente em relação ao ano anterior (30%), com mais da metade dos recrutadores europeus (54%) compartilhando essa visão em comparação com seus colegas asiáticos (32%) e americanos (34%).

“Em pouco mais de uma década, a proporção de recrutadores pesquisados que pretendem contratar graduados em MBA aumentou substancialmente, uma tendência especialmente notável na Europa, onde a porcentagem saltou de 44% em 2010 para quase o dobro (86%) em 2021, e nos Estados Unidos, onde aumentou de 56% para 94%, um aumento de 68%”, disse Sangeet Chowfla, presidente e CEO do GMAC. “Com as corporações se recuperando da pandemia e recompondo sua força de trabalho, não é surpresa que os graduados de faculdades de business – com suas habilidades de liderança e gestão em alta demanda – tenham uma proposta de maior valor como funcionário e estejam excepcionalmente posicionados para enfrentar os desafios econômicos atuais.”

Principais Conclusões:

Salários e contratações de MBA devem retornar aos níveis pré-pandemia

Em 2020, o salário médio projetado de MBA atingiu uma alta histórica de US$115.000 antes que a COVID-19 prejudicasse gravemente a economia global, resultando em uma queda para US$105.000 três meses após o início da pandemia. No entanto, prevê-se que o salário médio de MBA para 2021 se recupere para seu nível pré-pandemia de 2020 de US$115.000. Nesse ritmo, o salário médio dos graduados de MBA ficará 77% mais alto do que os com bacharelado (US$65.000) e 53% mais alto em comparação com os contratados diretamente da indústria (US$75.000). Este aumento salarial mostra que investir em uma credencial de MBA continua a valer a pena a longo prazo, ajudando um graduado de MBA a ganhar US$3 milhões a mais durante a vida do que uma pessoa com apenas um diploma de bacharel. O site mba.com do GMAC oferece uma ferramenta útil para o cálculo do retorno do investimento (Return of Investment – ROI) para graduados em faculdades de business.

Antes da pandemia, 92% dos recrutadores indicaram que pretendiam contratar graduados de MBA em 2020. No entanto, as interrupções causadas pela COVID-19 afetaram adversamente esses planos e, portanto, a contratação real de graduados de MBA (80%) foi inferior às previsões 2020. A proporção de recrutadores que pretendem contratar MBAs em 2021 (91%) retorna ao mesmo nível do pré-pandemia 2020 (92%). As previsões de contratação de MBA exibem força nas principais regiões e indústrias. Mais especificamente, 95% dos recrutadores do setor de consultoria, um setor com maior demanda por graduados em MBA, pretendem contratá-los – uma reversão da contratação real de 76% em 2020.

Setor de tecnologia abraça graduados em MBA para contratação e promoção

De acordo com os entrevistados da pesquisa, a demanda por graduados em MBA pela indústria de tecnologia deve aumentar em 10 pontos percentuais em 2021 em comparação com a pré-pandemia de 2020. Com 96% dos recrutadores de tecnologia pretendendo contratar graduados em MBA em 2021, a demanda por talentos em MBA supera os três anos anteriores. Os dados também mostram que dois em cada três (68%) recrutadores do setor de tecnologia concordam que os líderes das suas organizações tendem a ter uma educação de pós-graduação em business – um aumento de 11 pontos percentuais em relação a 2020 (57%).

“As empresas de tecnologia estão dando um alto valor aos líderes que, além de serem tecnicamente qualificados, também têm fortes habilidades estratégicas, interpessoais, de comunicação e de tomada de decisão, bem como uma compreensão da importância da diversidade, inclusão e sustentabilidade nas suas organizações – pontos fundamentais para impulsionar o crescimento e a inovação organizacional”, disse Peter Johnson, Diretor Adjunto da Haas School of Business da UC Berkeley. “Essas habilidades essenciais são os pontos principais que as faculdades de business estão imbuindo nos graduados dos seus programas de MBA e mestrado em business.”

As percepções dos programas online são mistas dependendo da região e do setor

Os programas online vêm ganhando força nos últimos anos. De acordo com os dados do GMAC, mais 50 programas de MBA online aceitaram as pontuações do GMAT no ano de teste (TY) de 2020 em comparação com cinco anos antes no TY de 2016. Além disso, 84% dos programas de MBA online relataram um aumento nas inscrições na Application Trends Survey (Pesquisa de Tendências de Inscrições) da GMAC de 2020.

No entanto, quando os recrutadores corporativos foram questionados sobre seu nível de concordância com a sentença “Minha empresa valoriza igualmente os graduados de programas online e presenciais”, apenas um terço (34%) deles concordou. Em termos de indústrias, os recrutadores do setor financeiro e contábil (41%) são mais propensos a ver os graduados de programas online como iguais aos seus pares no campus, em comparação com seus colegas de recrutamento em consultoria (25%) ou tecnologia (28%). Como os programas online são claramente uma área de rápido crescimento da educação em gestão de pós-graduação, a sustentabilidade da demanda irá exigir um nível mais alto de aceitação por parte dos empregadores, particularmente quando a mais recente pesquisa de candidatos da GMAC sugere uma disparidade semelhante em termos de percepção de programas online versus presenciais.

“Com a contínua evolução das faculdades de business o número maior de candidatos acessando os programas online de MBA e mestrado em business, a comunidade de educação em gestão de pós-graduação tem a oportunidade de alinhar as expectativas e os resultados para os graduados e recrutadores corporativos”, disse Chowfla.

Sobre a Pesquisa

O GMAC realiza a Corporate Recruiter Survey em nome da comunidade de educação de gestão de pós-graduação desde 2001. A pesquisa deste ano, administrada em parceria com a Association of MBAs (AMBA), European Foundation for Management Development (EFMD), MBA Career Services & Employer Alliance (MBA CSEA) e escritórios de serviços de carreira em faculdades de pós-graduação de business participantes em todo o mundo, recebeu 529 respostas entre 25 de fevereiro e 31 de março de 2021. Mais detalhes do relatório completo e outras séries de pesquisa conduzidas pelo GMAC estão disponíveis em gmac.com .

Sobre o GMAC ™

O Graduate Management Admission Council (GMAC – Conselho de Admissão de Gestão de Pós-Graduação) é uma associação global das principais faculdades de pós-graduação em business. Fundado em 1953, o GMAC está empenhado em criar soluções para faculdades e candidatos de business para que eles possam encontrar, avaliar, e se conectar uns com os outros.

O GMAC oferece pesquisas internacionais, conferências da indústria, ferramentas de recrutamento e avaliações para a indústria de graduação em gestão, bem como ferramentas, recursos, eventos e serviços que ajudam a orientar os candidatos na sua jornada rumo ao ensino superior. De propriedade e administrado pelo GMAC, o teste Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) é o exame mais amplamente utilizado pelas faculdades de business em todo o mundo.

O GMAC também é proprietário e administra o exame NMAT by GMAC™ (NMAT™) e Executive Assessment (EA). Mais de 7 milhões de candidatos na sua jornada de mestrado em business ou MBA visitaram mba.com do GMAC no ano passado para explorar as opções de faculdades de business, se preparar e se inscrever em exames, e obter conselhos sobre o processo de admissão. BusinessBecause e The MBA Tour são subsidiárias do GMAC, uma organização global com escritórios na China, Índia, Reino Unido e Estados Unidos.

Para mais informações sobre o nosso trabalho, visite www.gmac.com .

